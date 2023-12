Benko und die Kurz-Millionen

Das Gerücht gibt es schon länger. Konkret: Seit den Hausdurchsuchungen bei der Signa Holding, durchgeführt am 18. Oktober 2022, vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, kurz: BAK. Als die Kriminalisten an diesem Herbsttag die Büroräumlichkeiten der Signa Holding GmbH in Wien und in Innsbruck durchkämmten, soll sich Signa-Gründer René Benko im arabischen Raum aufgehalten haben. Zwischen Riad und Doha. Das allein wäre noch nicht verwunderlich. Das offizielle Bekanntwerden seiner prominenten Begleitung aber hätte durchaus damals schon für einen Überraschungsmoment gesorgt: Sebastian Kurz, einstiger türkis eingefärbter Bundesparteiobmann der bald wieder schwarzen ÖVP, bis Ende 2021 im Brotberuf Bundeskanzler der Republik Österreich.

Roadshows im Nahen Osten

Nun zeigen Belege erstmals, wie intensiv die Arbeitsbeziehung zwischen Sebastian Kurz und René Benko im Spätherbst 2022 wirklich war. Denn tatsächlich handelte es sich bei der schon damals in gewissen Wiener Zirkeln kolportierten Überlieferung um mehr als nur eine Verschwörungstheorie einstiger politischer Kurz- Widersacher. Es ist Fakt: René Benko und Sebastian Kurz waren am 18. Oktober 2022 tatsächlich gemeinsam im arabischen Raum unterwegs, um unter anderem einen 100 Millionen Dollar schweren Deal für Benkos bereits nach Liquidität lechzender Signa-Gruppe auf den Weg zu bringen. Mehr noch: News-Recherchen zufolge ist das seit Jahren als freundschaftlich geltende Verhältnis zwischen dem heute 37-jährigen Polit-Pensionisten Sebastian Kurz und dem auf dem harten Boden der wirtschaftlichen Realität aufgeschlagenen 46-jährigen Immobilien-Überflieger René Benko wesentlich intensiver als bisher angenommen.

Sebastian Kurz hat nämlich nicht erst ab dem Jahr 2023 für seinen Tiroler Freund und Vertrauten lobbyiert, sondern spätestens im Jahr 2022 begonnen, auch gegen Provision Türen und Tore für Termine bei der Finanzelite im arabischen Raum zu öffnen. Und: Schon in den Jahren davor diente der Name des jungen österreichischen Regierungschefs dem mittlerweile höchst umstrittenen Finanzjongleur Benko als Ticket für den Eintritt in die Finanzwelt der multimilliardenschweren arabischen Staatsfonds. Nicht nur einmal soll René Benko persönlich -und bereits vor Jahren -bei Akquise-Gesprächen den Namen "meines Freundes Sebastian" ins Treffen geführt haben. Nicht nur einmal soll sich Benko laut News-Recherchen bei seinen diskreten Bohrungen nach arabischen Geldquellen auf zuvor bereits erfolgte Gespräche zwischen dem im arabischen Raum hofierten jungen österreichischen Kanzler und Machthabern aus dem Nahen Osten berufen haben.



Treffenz mit seiner Exzellenz

Während in Wien und Innsbruck die Räumlichkeiten der Signa Holding im Auftrag der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) durchsucht wurden, waren "Mister René Benko" und der frühere "Prime Minister Sebastian Kurz" zu einem Meeting beim saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) , im KAFD Tower, 61. Etage mit Blick über Riad, mit den folgenden PIF-Managern geladen:

Seine Exzellenz Yair Al-Rumayyan, 53, saudischer Manager und Gouverneur des Public Investment Fund (PIF), nebenbei Chairman des englischen Fußballklubs Newcastle United und des staatlichen Erdölunternehmens Aramco.

Turqi Alnowaiser, 46, der Chef der internationalen Beteiligungen beim PIF.

Ghaliah Al-Shammari, der "Head of Business Development" beim PIF.

Noch am Tag zuvor am 17. Oktober 2022 sollten Sebastian Kurz und René Benko den Wüstenstaat Katar besuchen, um sich in Doha mit Top-Vertretern des dortigen Staatsfonds Quatar Investment Authority (QIA) zu treffen. Nebenbei plante Kurz ein Mittagessen mit seiner Exzellenz Sheikh Mohammed Al Thani, seines Zeichen Außenminister des Emirats. - auch im Interesse seines Reisebegleiters Benko.