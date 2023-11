Benko: Deutsche Signa-Prime-Tochter meldet Insolvenz an

Noch an diesem Mittag hatten der SPIEGEL und »News« unter Berufung auf Insider berichtet, dass bei Signa für mehrere Unternehmensteile Insolvenzanträge vorbereitet werden. Unterdessen überschlagen sich die Ereignisse. In dem Insolvenzantrag, der dem SPIEGEL und »News« vorliegt, heißt es unter anderem: »Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer Eigenschaft als Geschäftsführer der Signa Real Estate Germany GmbH (…) beantragen wir ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin wegen Zahlungsunfähigkeit zu eröffnen (…).«

Der Schritt offenbart, dass Signa Prime nicht mehr in der Lage ist, ihre Tochterfirmen mit ausreichend Finanzmittel zu versorgen. Die Signa Real Estate Germany gehört zu der 100-prozentigen Prime-Tochter Signa Real Estate Management GmbH. Zuletzt war bekannt geworden, dass Signa bis Jahresende Hunderte von Millionen Euro benötigt, doch von Gesellschaftern kein frisches Geld erhält. Auch andere Investoren wollen offenbar nicht mehr mitspielen. Allein die Signa Holding brauche in den nächsten Wochen rund 500 Millionen Euro, schon zuvor, so hieß es, werde die Liquiditätslage jedoch knapp.

Zum Portfolio der Prime gehören das Hamburger Hochhausprojekt Elbtower, das Luxuskaufhaus KaDeWe und der Upper West Tower an der Gedächtniskirche in Berlin, genauso wie die Premiumkaufhäuser Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München. In Österreich wiederum sind das Premiumhotel Park Hyatt Vienna und das prunkvolle Geschäftsviertel Goldenes Quartier Teil der Bestandsobjekten.

Seit mehr als 20 Jahren entwickele sie Signa Real Estate »außergewöhnliche Immobilienprojekte in den zentralen Lagen Deutschlands, Österreichs, Norditaliens und der Schweiz«, wirbt Signa selbst für die Tochterfirma. Bei der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern stünden »Verlässlichkeit, Fairness und Termintreue im Vordergrund«. Diese Werte seien »in der Firmenphilosophie des von René Benko gegründeten Unternehmens verankert«.