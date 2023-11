News hatte Einblick in Unterlagen über die Geschäftstätigkeiten zwischen René Benko und Sebastian Kurz und kann daher die Behauptung aufstellen: Ex-Kanzler Kurz hat der Signa-Gruppe allein im Jahr 2023 ein Millionenhonorar in Rechnung gestellt. Mehr noch: Zählt man die Honorarnoten von Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz, die über deren jeweilige Projekt- bzw. Managementgesellschaften gestellt wurden, zusammen, kommt man für zwei Ex-Kanzler auf Honorare in der jüngeren Vergangenheit von in Summe rund zehn Millionen Euro, Umsatzsteuer inklusive.