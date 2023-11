Wie mehrere Insider gegenüber NEWS und dem deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel" bestätigen, handelt es sich um das Bild "L'Étreinte" von Pablo Picasso sowie ein Selbstporträt von 1988 des Künstlers Jean-Michel Basquiat. Beide Werke wurden im Jahr 2021 von einer Privatstiftung Benkos erworben und wurden Teil einer umfangreicheren privaten Sammlung. Das renommierte Auktionshaus "Christies" hat 2021 das Werk Picassos für knapp 17 Millionen Euro, den Basquiat für rund 10 Millionen Euro verkauft. Aufgrund des enormen Zeitdrucks kommt eine neuerliche internationale Auktion eher nicht in Frage. Der Verkauf wird daher über private Kanäle Benkos orchestriert. Insider mutmaßen, dass die private Kunstsammlung Benkos auf etwa 30 Millionen Euro taxiert werden kann. Neben den zum Verkauf stehenden Gemälden soll diese auch einige Werke von Andy Warhol beinhalten.

© akg-images © Sucession Pablo Picasso /Bildrecht, Wien 2023, Privatsammlung Bild "L'Étreinte" von Pablo Picasso

© Chris Jackson/Getty Images Selbstporträt des Künstlers Jean-Michel Basquiat

Benkos verschachteltes Signa-Konstrukt aus weit mehr als 1.000 Firmen leidet seit Längerem unter dramatischen Liquiditätsproblemen. Probleme gibt es etwa aktuell mit der Schweizer Bank Julius Bär, die nicht nur der Signa, sondern auch der zu Benko zählenden Laura Privatstiftung ein Darlehen über rund 80 Millionen Euro gegeben hat; die Bank scheint in der Bredouille, da der 600-Millionen-Euro-Kredit an die Signa Gruppe offenbar mit Aktien der Signa Holding an Tochterfirmen besichert wurde, deren Wert diese Darlehen nun nicht mehr decken.