Andreas Babler: „Es ist nicht die Job Description, Opernexperte zu sein“

Erleichterung, es mit keinem FPÖ-Fachminister zu tun zu ­haben, begegnete der Skepsis, als Vizekanzler Andreas Babler das Kulturressort in sein Portfolio nahm. Oft tauchte der Name der Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek auf: einer ­untadeligen linksgrünen Politikerin, die in der Coronazeit mangels Fachwissens von der eigenen Klientel aus dem Amt befördert wurde.

Nun empfing Babler die Fachjournalisten in Vierergruppen im Parlament. Nur News hatte sozusagen einen Einzeltermin, obwohl wir zu zweit kamen: Babler hatte zuvor die multiple Bestsellerautorin Alex Beer, geborene Daniela Larcher, eine österreichische Koryphäe im Kriminal-Genre, als Lieblingsschriftstellerin genannt.

Frau Larcher, was ist ein guter Kunstminister? Was muss er können, was muss er nicht wissen?

Larcher: Ein guter Kunstminister ist ein Minister für alle, der es schafft, dass sich so viele Menschen wie möglich für Kunst interessieren und auch die Möglichkeit haben, Kunst zu genießen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.

In welche Detailbereiche muss er eingearbeitet sein?

Larcher: Kunst und Kultur sind ein großer Bereich, Literatur, bildende Kunst, angewandte Kunst, Oper, Theater … Das kann man nicht alles wissen. Es genügt, zu wissen, wer es weiß, und dann die richtigen Leute zu finden.

Herr Vizekanzler, was wissen Sie, und wer weiß das, was Sie nicht wissen?

Babler: Ich glaube zu wissen, wer es weiß, das genügt mir. Ich glaube nicht, dass es meine Job Description ist, ­beispielsweise Opernexperte zu sein. Ich habe in meinem Leben schon einige Opern besucht, aber meine Rolle ist eine politische: Kunst und Kultur in der möglichst breitesten Palette anzubieten, wie du es sagst, Daniela. Und sie gleichzeitig auch leistbar zu machen. Es ist eine sehr diffizile Aufgabe, über Förderungen ­alles das zu gewährleisten, auch im ­Bereich privater Initiativen.

Der große Kunstminister Scholten hat seinen Job so definiert: erstens die richtigen Leute ernennen, zweitens ihnen genug Geld geben und sie drittens in Ruhe lassen.

Babler: Das wäre mir fast zu passiv, aber er hat natürlich recht, am besten ist es, wenn man viel Geld zur Verfügung hat. Jetzt sind wir aber in einer extremen Phase, in der auch ich final verhandeln muss, wie der Beitrag ist, den wir – aufgrund der Vorgängerregierungen, um es ehrlich zu sagen – alle zu leisten haben. Geld ist ein Thema, aber mir geht es um ein Gesamtverständnis, wie ich es schon in meinem früheren Leben in Trais­kirchen versucht habe: mit dem freien Buch des Jahres, aber auch mit Volks­theatergastspielen und Kunst im öffentlichen Raum, die dann bis zur Biennale gewandert ist.

Apropos leistbar: Sie haben mir erzählt, Frau Larcher, dass Ihr Mann die Oper liebt, aber kaum Karten bekommt, und wenn, extrem teure.

Larcher: Das stimmt schon. Für eine ­Familie mit Kindern ist ein normaler Theater- oder Museumsbesuch kaum zu machen, selbst wenn man z. B. in der Oper mit viel Planung überhaupt Karten bekommt. Da geht sich schon ein Wochenendflug nach London aus. Deshalb finde ich Aktionen wie den Gratiseintritt ins Wien Museum toll.

Also herunter mit den Preisen? Aber die Bundestheater weisen doch glaubhaft nach, dass die Oper in zwei Jahren mehrere Tage pro Woche schließen muss, wenn das Budget nicht valorisiert wird. Das wird aber teuer, die Touristen zu enttäuschen, die das Haus überrennen, nicht?

Babler: Ich maße mir nicht an, jetzt eine Preisdiskussion zu führen, aber eine Entwicklung gibt es nun einmal überall im Segment. Und die 99,7 Prozent Auslastung der Staatsoper, die mir Bogdan Roscic nennt, sind fantastisch. Andererseits verweise ich auf die Volksoper, wo Lotte de Beer Schulprojekte macht und eine ganz andere Politik der Zugänglichkeit verfolgt. Gerade jetzt entsteht aus dem Projekt ein Chor, der auch selbst Aufführungen macht. Es gibt also schon eine Riesenpalette. Mit dem Angebot kann jeder zufrieden sein.