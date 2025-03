Andreas Babler: Der Unterschätzte

Politikexperte Thomas Hofer konzediert dem SPÖ-Vorsitzenden auf mehreren Ebenen Geschick. Zum einen was das eigentliche Regierungsprogramm betrifft: Babler hat zwar bei den Verhandlungen Reizthemen wie Vermögens­steuern und die 32-Stunden-Woche ausgespart, im zweiten Anlauf aber eine Idee durchgesetzt, die ursprünglich für ÖVP und Neos ein No-Go war: eine ­Bankenabgabe.

Was er noch auf der Habenseite stehen hat: ein eigenes Wohnungsressort, das es so bisher nicht in der Regierung gegeben hat und mit dem er in einem roten Kernthema punkten will. Im Regierungsprogramm findet sich dazu schon eine Mietpreisbremse. In Sachen Pensionen gibt es vorerst keine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters, sondern „nur“ eine Verschärfung der Regelungen bei der Korridorpension. Und beim Kernanliegen der Wirtschaft, der Senkung der Lohnnebenkosten, die von SPÖ und Gewerkschaften kritisch gesehen wird, wurde auf die Bremse ­gedrückt. Frühestens 2027 könnte die Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) nicht mehr über die Lohnzettel, sondern aus dem Budget erfolgen – aber nur, wenn dieses bis dahin weniger Sorgen bereitet.

„Die Wirtschaftsparteien ÖVP und Neos stehen nach diesen Verhandlungen eher nackt da“, lautet der Befund von Thomas Hofer. Das zeige sich in der ­Ressortverteilung. Die ÖVP hat ein abgespecktes Wirtschaftsministerium behalten, in das mit Wolfgang Hattmannsdorfer ein Newcomer in der Bundespolitik einzieht. Dazu kommt mit Elisabeth Zehetner eine Staatssekretärin für Energieangelegenheiten. Sie war zuvor bei einem von Wirtschaftskammer und ­Industriellenvereinigung unterstützten Thinktank tätig, der Klimapolitik im Sinne der beiden ­Interessenvertretungen diskutiert.

Den Neos blieb in der neuen Regierung, neben dem Außenministerium für Beate Meinl-Reisinger, ein Unterrichtsministerium für Christoph Wiederkehr. Die Wissenschaft geriet zur Verschubmasse, bei der prompt die SPÖ zugeschlagen hat. Sepp Schellhorn ist als Staatssekretär für Deregulierung das pinke Signal an die Wirtschaft. Doch in seinem Wirken ist er auf das Wohlwollen der Ministerinnen und Minister von ÖVP und SPÖ angewiesen. „Ich warte schon auf seinen ersten Aufschrei, wenn er bei denen keinen Termin bekommt“, sagt Hofer.

Dafür hat die SPÖ zwei erfahrene Schwergewichte für Wirtschaft und Finanzen im Team: den bisherigen Wiener Stadtrat Peter Hanke im Infrastrukturministerium und den angesehenen Wirtschaftswissenschaftler Markus Marterbauer im Finanzministerium.