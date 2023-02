Seit vielen Jahren kennt man Andi Knolls Stimme aus dem Radio und auch beim ORF moderierte der gebürtige Tiroler bereits etliche Shows. Mit dem Opernball und "Dancing Stars" kommen nun ein Großevent und eine beim Publikum äußerst beliebte Show dazu. So viele Interviews wie in den letzten Wochen habe er schon lange nicht mehr gegeben, meint Andi Knoll im Gespräch mit News.at. Er habe zwar schon viel moderiert, aber die erwähnten Events "scheinen jetzt nochmal eine andere Liga zu sein", so der Moderator.

"Ich finde, Radio ist eine schöne Ergänzung zum Fernsehen und umgekehrt", meint Andi Knoll, der hauptberuflich die Sendung "Hitradio Ö3 am Vormittag" moderiert. Ab März geht es mit "Dancing Stars" los, zunächst wartet aber der Opernball.

Andi Knoll und der Opernball

Die Vorfreude auf den Ball der Bälle ist bereits groß. Andi Knoll hat die bisherigen Übertragungen als Zuschauer verfolgt, dieses Jahr will er sich live ins Getümmel werfen. Er wolle es anlegen, wie man es von ihm gewohnt ist, so Knoll: "Nah an der Geschichte sein, dort, wo ein bissl Action ist." Er wird auch bereits im Vorfeld des Balls vor Ort sein, wie man es aus der Ö3-Sendung "Knoll packt an" kennt. "Ich habe meinen ersten Termin am Montag um 7.00 Uhr. An dem Tag gibt es abends noch eine Vorstellung, aber da rücke ich schon an, um den Leuten, die den Umbau machen, zu helfen", verrät Andi Knoll.

» Ich glaube, es gibt ja zwei Bälle: den einen, den man im Fernsehen sieht, und den anderen, der in der Oper stattfindet «

Während Nadja Bernhard und Tarek Leitner die Interviews in der Mittelloge führen, werfen sich Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll dieses Jahr eher ins Getümmel. Er habe zwar nicht vor, "schwitzend durch die Oper zu robben", meint der Moderator lachend, er könne sich aber gut vorstellen, "ein bissl in den Nahkampf" zu gehen. Das Gedränge am Gang, die Verzweiflung eines Richard Lugner, dem sein Stargast abhandengekommen ist - was bisher in der Doku am Tag danach oder in den "Seitenblicken" stattfand, will Andi Knoll bereits in der Live-Sendung zeigen. "Ich glaube, es gibt ja zwei Bälle: den einen, den man im Fernsehen sieht, und den anderen, der in der Oper stattfindet. Ich werde versuchen, dem anderen ein bisschen auf den Grund zu gehen", so Knoll.

© Elke Mayr Voller Körpereinsatz: Gut möglich, dass man Andi Knoll auch am Opernball auf den Stiegen liegend vorfindet.

Andi Knolls Kindheit und Jugend

Geboren wurde Andi Knoll in Innsbruck, aufgewachsen ist er zusammen mit seinen Eltern und seiner drei Jahre jüngeren Schwester in Inzing. "Es war bei uns sehr harmonisch, ich habe meine Eltern eigentlich nie streiten gehört", erinnert sich Andi Knoll heute. Man lebte nach dem Motto: Alle Menschen sind gleich. "In Tirol ist man überhaupt gern per Du, aber mein Vater war mit allen per Du, bis hin zum Bundespräsidenten."

» Alle Menschen sind gleich. So bin ich erzogen worden «

Als im Jahr 1979 in Inzing die Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft stattfand, war Andi Knoll live dabei. Sein Vater habe damals "Griaß Di" zu Bundespräsident Rudolf Kirchschläger gesagt, erinnert sich der Ö3-Moderator. "Nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil einfach alle Menschen gleich sind. So bin ich erzogen worden."

Noch heute kehrt Andi Knoll, der inzwischen in Wien wohnt, gerne in sein Kinderzimmer zurück, sein Elternhaus in Inzing ist ganz offiziell sein Zweitwohnsitz. Vor allem im Winter verbringt er viel Zeit mit Skifahren in Tirol. Zu Weihnachten trifft sich fast die ganze Familie - Andi Knolls Mutter ist leider schon verstorben - in Inzing. "Ich könnte die Frage 'Bist du jetzt Tiroler oder Wiener?" nicht beantworten. Ich bin Österreicher, ich bin Europäer, würde ich jetzt mal sagen, und 'home is, where the heart is'. Das ist ein schöner Spruch und nette Menschen gibt’s überall", erklärt Andi Knoll.

Schon in der Schulzeit kristallisierte sich sein unterhalterisches Talent heraus. Er sei schon damals gerne vor Publikum aufgetreten, erinnert er sich: "Bei einer Weihnachtsfeier habe ich vor der ganzen Schule im Turnsaal mit dem Günter aus der Nachbarschaft Sketche von Otto und Emil Steinberger nachgespielt."

Zuhause wiederum habe er Radio gespielt. "Ich war der Techniker und meine Schwester die Moderatorin", verrät Andi Knoll. Seine Schwester habe es aber "gehasst", moderieren zu müssen, während er die Musik zuspielte.

Von der Schule zu Ö3

Es verwundert nicht, dass Andi Knoll nach der Matura zum Radio ging. Zunächst war er bei einigen Privatradios tätig, im Alter von 21 Jahren ging der Tiroler nach Wien. Bei Ö3 mauserte er sich vom Praktikanten zu einem der bekanntesten und beliebtesten Radiogesichter des Landes.