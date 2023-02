Inhaltsverzeichnis:

Wann findet der Opernball 2023 statt?

Der Opernball findet stets an einem Donnerstag statt - und zwar am letzten Donnerstag im Fasching. Dieses Jahr ist dies der 16. Februar 2023. Der Ball findet - wie der Name schon sagt - in der Wiener Staatsoper statt.

Wer kann/darf zum Opernball?

Zum Wiener Opernball darf jede:r kommen, der/die über eine Eintrittskarte verfügt. Der Kartenverkauf beginnt in der Regel im Herbst des Vorjahres. Ab dem Vorverkaufsdatum können Tickets bestellt werden. Die Bestellungen werden allerdings ausschließlich schriftlich bzw. per E-Mail direkt an die Wiener Staatsoper angenommen und es werden maximal 8 Karten pro Person verkauft. Die Karten werden nach Einlangen der Anfragen vergeben. Heißt: First Come, First Serve!

Zum Opernball dürfen zusätzlich auch rund 150 Debütantinnen und Debütanten. Das sind junge Tanzpaare im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die den Ball mit dem traditionellen Wiener Walzer eröffnen. Sie werden vorab ausgewählt und erhalten sogenannte Komiteekarten, die mit rund 120 Euro (Stand 2022) um einiges billiger sind als die reguläre Eintrittskarte.

Was kostet die Teilnahme am Wiener Opernball?

Wer den Wiener Opernball besuchen will, darf sich nicht davor scheuen, tief in die Tasche zu greifen. Eine Eintrittskarte kostet 350 Euro. Der Preis setzt sich aus dem regulären Kartenpreis in der Höhe von 315 Euro und einem Spendenanteil in der Höhe von 35 Euro, der an "Österreich hilft Österreich" geht, zusammen.

Im Eintrittspreis nicht inbegriffen ist ein Sitzplatz. Dieser kostet, je nachdem, wo sich der Tisch befindet, extra. Am günstigsten fährt man, wenn man sich im sechsten Stock einen Tischplatz sichert. Dieser kostet pro Person 105 Euro. Die teurere Variante beläuft sich auf 210 Euro pro Person.

Bereits in einem anderen Preissegment befinden sich die Logenplätze. Für eine Bühnenloge muss man 13.300 Euro berappen. Sie fasst bis zu sechs Personen und befindet sich im eigens für den Opernball umgebauten Bühnenbereich. Ein Bühnenlogentisch kostet 11.500 Euro. Eine Rangloge wiederum - in ihr finden bis zu zwölf Personen Platz - kostet 23.600 Euro.