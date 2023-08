Der Grazer weilt in seiner Heimatstadt und ist sogar für seine Verhältnisse auffällig gut gelaunt. Gute Laune gehört zu Philipp Hansas Grundausstattung. "Starmania"-Seher kennen die Nuancen von Hansas Lächeln. Es begleitet die mitfühlenden Gedanken zu den Kandidaten, die selbstironischen Äußerungen und die frechen Neckereien des Co-Moderators mit "Starmania"-Legende Arabella Kiesbauer. Auch die tadelnde Ermahnung, mit der er "Arabeeeella" stets antreibt, formt er so zur freundschaftlichen Einlage.

An diesem Montag im April 2021 haben Philipp Hansas Glückshormone nichts mit Rampenlicht oder Showbühnen zu tun. Hansa reist in die Steiermark, nach Kärnten und ins Burgenland und trifft Jugendliche mit Behinderung zu Interviews für den Radiosender Ö3. Sie plaudern übers Leben und ihren Wunsch nach einer Lehrstelle. Später wurde aus diesen Gesprächen die Ö3-Aktion "Ich will und ich kann arbeiten". Dabei wurden Firmen einen Tag lang eingeladen, Jugendlichen mit Behinderung Lehrstellen anzubieten. "Mir verschlägt's grad die Sprache, weil ich mich so freu, dass das klappt. Es sind echt zehn coole Typen, die ich treffe", sagt Hansa. Es ist sein Herzensprojekt. 2019 konnten dadurch österreichweit 145 Lehrstellen für Jugendliche mit u. a. Lernbehinderung, Down-Syndrom, Autismus oder Spina bifida gefunden werden.

Nach einigen Jahren beim reichweitenstärksten Radiosender Österreichs und jüngster Ö3-Weckermoderator - neben Hauptmoderator Robert Kratky - mit 2,8 Millionen Hörern täglich, bezeichnet Hansa diese Aktion als seine Wichtigste. 2019 bekamen Projektleiter Meinhard Mühlmann und er dafür den österreichischen Inklusionspreis.

Philipp Hansas rasante Karriere

In Philipp Hansas rasanter Karriere gesellt sich der Preis zu drei Auszeichnungen für "Beste Morgensendung" (2015, 2016, 2017), zum Radiopreis für "Best Newcomer" (2016) und der Auszeichnung für "Beste Radio-Innovation" (2017). "Die Preise haben mich gefreut, ja. Aber ohne das respektlos zu meinen - beim Bier am Abend waren sie nicht mehr so wichtig. Aber nach der Lehrstellensuche für die Jugendlichen mit Behinderung war ich zwei Wochen lang geflasht. Ich bin am Abend aus dem Studio gegangen und hab nur gedacht: Geil! Ich will das wieder", macht Hansa seine Prioritäten deutlich.

Philipp Hansas Werte und das Elternhaus

Inklusion, Gleichheit, Nächstenliebe sind Werte, denen er sich verschrieben hat. "Die sind für mich nicht verhandelbar" sagt er. Den Grundstein dafür legten seine Eltern, wie er erzählt, denn Hansa besuchte in Graz einen inklusiven Kindergarten. "Meine Eltern wollten mir jegliche Berührungsängste nehmen. Mein bester Freund damals war taubstumm. Seitdem zieht sich das Engagement für Menschen, die es im Alltag nicht so leicht haben, durch mein Leben", beschreibt der Moderator. Seit 2017 ist er Special-Olympics-Botschafter. Für seine Aufgabe als Botschafter der Stiftung für Rückenmarkforschung "Wings for Life" fing er 2018 sogar mit dem Lauftraining an.

© Screenshot/ORF Philipp Hansa als Punktezähler beim Eurovision Song Contest

Einsatz bei Starmania

Dem Ruf des ORF ins Hauptabendprogramm folgte Philipp Hansa im Jahr 2021 mit Bedacht. Er sei zu glücklich beim Radio, um ins Fernsehen zu drängen, "nur weil es Fernsehen" ist, beschreibt er seine Überlegungen. Er sagte zu, Arabella Kiesbauers Co-Moderator bei der Neuauflage des Quotenhits "Starmania" zu werden, als ihm klar wurde, dass seine Rolle der Arbeit beim Radio sehr nahe kommt. "Es ist ein bissel, wie mit dem Publikum auf der Couch zu sitzen und zu kommentieren, was passiert", beschreibt er das Gefühl. In Social-Media-Foren wurde Hansa nach dieser ersten "Revival-Staffel" der Castingshow als "Lichtblick" und "Retter" des Formats gefeiert, das doch etwas in die Jahre gekommen war.

» Ich rede mit meinen Freunden beim virtuellen Bier nach einer Sendung nicht anders als im Fernsehen. «

Philipp Hansa: Sein Erfolgsgeheimnis

Philipp Hansa teilt sein Erfolgsgeheimnis mit großen Radio-Hits - er kommt quer durch drei Generationen hervorragend beim Publikum an. Warum? "Ich glaube, es geht darum, nahbar zu sein. Ich rede mit meinen Freunden beim virtuellen Bier nach einer Sendung nicht anders als im Fernsehen. Das merkt man. Wir sind doch alle dieses Übermaß an gefakten, aufgesetzten Darstellungen aus Social Media schon leid. Wir spüren, was echt und nahbar und menschlich ist", erklärt Hansa seine hohen Sympathiewerte.

© ORF/Hans Leitner Philipp Hansa: "So sehr sich jemand über Arabellas Outfit aufregt, so sehr ist am nächsten Tag doch nur Samstag. Die existenzbedrohenden Themen spielen sich woanders ab."

Wer derart gestrickt ist, nimmt die täglichen Diskussionen über Shitstorms und Quoten gelassen. Schon klar, dass es mit "Starmania" im Hauptabend um viel gehe, ist Hansa bewusst. Aber er bittet darum, "die Kirche im Dorf zu lassen": "So sehr sich jemand über Arabellas Outfit aufregt, so sehr ist am nächsten Tag doch nur Samstag. Die existenzbedrohenden Themen spielen sich woanders ab."

Alles oder nichts

Nicht falsch verstehen, würde der stets umsichtig formulierende Hansa nun betonen. Der gelassene Blick auf den Job bedeutet keineswegs, dass er den Beruf auf die leichte Schulter nimmt. Hansa ist, im Gegenteil, ein Alles-oder-nichts-Mensch. Als er im Alter von 21 Jahren neben dem BWL-Studium ein Praktikum bei Ö3 machte, war ihm klar, dass er das Studium abbrechen würde. "Am ersten Tag habe ich mit Gernot Kulis für den ,Callboy' Ideen gesammelt. Ich war nervös. Mir nichts eingefallen. Trotzdem war mir klar, dass ich das machen will. Das geht nur mit 100 Prozent Vollgas", erinnert er sich.

Philipp Hansa über seine große Chance

Diese Sichtweise ist so etwas wie sein Erfolgsgeheimnis. Er beschreibt es als Mischung aus Leistung und Zufall. "Auf den Zufall muss man vertrauen. Der findet dich. Und dann musst du deine Chance erkennen und alles geben. Ich war bei Ö3 nur Karenzvertretung und hab trotzdem mein Studium geschmissen. Das war meine Chance", sagt Hansa.

» Auf der Innenseite vom Plumpsklo hat meine Gastfamilie eine Liste mit giftigen Spinnen an die Tür gehängt. «

Durchziehen und lernen ist sein Motto. Mögen die Umstände auch widrig sein. Wie bei seinem Schuljahr im Dschungel in Queensland, Australien, eine Stunde von Brisbane, im Alter von 16. Als Lebensschule beschreibt er die sechs Monate, in denen er Eltern und Freunde nur einmal im Monat hören konnte, kein Internet und kein Handy benutzen konnte. Hansa: "Auf der Innenseite vom Plumpsklo hat meine Gastfamilie eine Liste mit giftigen Spinnen an die Tür gehängt. Da musste ich immer checken, ob eh keines von denen den Kompost hochgekrabbelt kommt."

Umgang mit Herausforderung

Moderieren wollte Philipp Hansa übrigens nie. Ebenso wenig wie Gabi Hiller, die am Sender zur besten Freundin wurde. Zu zweit wagten sie irgendwann eine Probesendung und bekamen prompt 2014 die Samstagsshow "Frag das ganze Land". Ein Jahr später kam der Ö3-Wecker dazu, damals war Hansa 24 Jahre alt. "Ich hab mir lange eingeredet, dass meine Zeit beim Fußball als Kapitän beim Grazer Sportklub eine gute Vorbereitung war. Das habe ich auch gebacken bekommen und viel Verantwortung gehabt", lacht er über seinen Umgang mit der Herausforderung.

Philipp Hansa und die Ö3-Sternstunden

Seit Juni 2022 moderiert Philipp Hansa zudem den "Treffpunkt Sternstunden" auf Ö3. An seiner Seite: Star-Astrologin Gerda Rogers. "Wir kommen grad von unserem ersten Mal. Es war wunderbar. Danke, dass da oben zwischen Großer Bär und Kleiner Wagen noch ein mittlerer Stuhl frei war", kommentierte Hansa nach der Sendung humorvoll auf Instagram.

Die Kolleg:innen über Philipp Hansa

Seither moderiert er die prestigeträchtigste und wichtigste Sendung des Hitradios eine Woche im Monat. "Dank Philipp kann ich wenigstens eine Woche im Monat auch selber mit dem 'Ö3-Wecker' aufstehen - deswegen mag ich den Kerl", schätzt Robert Kratky am Kollegen. Hiller beschreibt ihn ausführlicher und bestätigt das Gute-Laune-Prinzip: "Philipp biegt jeden Tag um die Ecke wie ein steirisches Magic Mushroom auf zwei Beinen. An 99 von 100 Tagen ist er gut drauf und gelassen. Er lässt sich nicht stressen, ist fokussiert, wenn es drauf ankommt, und ist nie nachtragend. Ich kenne Philipp so gut, dass ich diese Geschichte erzählen darf: Er ist der Typ, dem die Geschirrspültabs ausgehen, er ganz selbstverständlich die halbe Flasche flüssiges Spülmittel in den Geschirrspüler spritzt, zumacht, einschaltet und mich verblüfft anruft, warum seine zwei Quadratmeter große Küche im Schaum untergeht und was er jetzt tun soll."

» Philipp biegt jeden Tag um die Ecke wie ein steirisches Magic Mushroom auf zwei Beinen. «

© Hitradio Ö3 Martin Domkar/ORF Philipp Hansa mit Kollegin Gabi Hiiller

In diesen Momenten, wo Applaus fernbleibt, hat Hansa eine eigene Taktik. Kritik kann er nach Nützlichem untersuchen und den Rest aussortieren. "Das ist tatsächlich so. Ich bin wahnsinnig vergesslich. Konstruktives Feedback nehme ich gerne, aber wenn es persönlich wird, hab ich es schnell vergessen. Das habe ich von meinem Vater", sagt Hansa.

Philipp Hansa und seine Eltern

Für seine Herzensbildung, wie er sagt, streut Philipp Hansa den Eltern, der Eventleiterin Elisabeth und dem Pensionisten Friedrich Hansa, Rosen. "Mein Vater hat ein großes rhetorisches Talent, und meine Mutter hat den Zug zum Tor. Ich habe das Beste aus beiden Welten und bin ihnen wahnsinnig dafür dankbar", betont Hansa. Seine Erfolge an die Eltern weiterzureichen, ist ihm wichtig. "Wer hat mich zum Fußball gebracht, meine Schule ausgesucht, dafür gesorgt, dass wir ein Bauernhaus in Deutschlandsberg hatten? Diese Entscheidungen meiner Eltern haben mich unglaublich geerdet. Und ich freue mich, wenn sie das Gefühl haben, alles richtig gemacht zu haben."

Philipp Hansa privat

Privat ist Philipp Hansa mit Bianca Kronsteiner, Ex-Miss-Earth-Austria, liiert. Lange wurde über die Beziehung schon gemunkelt, öffentlich machte der Ö3-Moderator diese aber erst im Juni 2022 als er gemeinsame Fotos auf seinem Instagram-Profil teilte. Das Model hatte das Foto gepostet, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren.