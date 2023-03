Für Österreich ziehen Teya & Salena ins Halbfinale und hoffentlich auch ins Finale des ESC 2023 ein. Sie geben den Song "Wo The Hell Is Edgar?" zum Besten. Kennengelernt haben sich die beiden 2021 bei der ORF-Castingshow "Starmania". Der Song, der aus ihrer eigenen Feder stammt, wurde am internationalen Frauentag veröffentlicht.

Die ursprünglich aus Serbien stammende und in Wien lebende Teya hegte bereits in jungen Jahren den Traum, eines Tages auf der ESC-Bühne zu stehen. Die heute 22-Jährige brachte sich als Kind das Singen bei, spielt in einem Jazzorchester Saxophon und tritt bei Musicals auf. Mit 17 Jahren schrieb sie ihren ersten Song. Ihren ersten Versuch, ein ESC-Ticket zu lösen, startete sie 2020.

Ein Jahr davor versuchte Salena ins ESC-Halbfinale einzuziehen. Auch die 24-jährige Steirerin entdeckte ihre Liebe zur Musik früh. Im Alter von sieben Jahren begann sie zu singen, das Gitarrespielen brachte sie sich selbst bei. 2017 schaffte sie es bis in die dritte Runde von "The Voice of Germany".

Die Wertung beim Eurovision Song Contest unterliegt einem genauen Reglement, das von der European Broadcasting Union (EBU), der Europäischen Rundfunkunion, festgelegt wird. Die EBU ist ein Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und richtet den ESC aus. Zuletzt wurde der Regelkatalog in den Jahren 2022, 2018 und 2016 umfassend überarbeitet. So sind beispielsweise die Jury- und Zuschauerwertungen seit 2016 voneinander getrennt. Bei Verstößen gegen die Regeln kann es zu einer Disqualifikation kommen.

Das sind laut Eurovision Song Contest die wichtigsten Regeln zur Song-Contest-Wertung im Überblick:

Die größten EBU-Geldgeber, die Big Five , und der Titelverteidiger haben einen fixen Startplatz.

, und der Titelverteidiger haben einen fixen Startplatz. Die Startposition im Finale wird von den Produzenten festgelegt. Ausgelost wird, wer in der ersten oder in der zweiten Hälfte des Semifinales der Sendung an den Start geht.

wird von den Produzenten festgelegt. Ausgelost wird, wer in der ersten oder in der zweiten Hälfte des Semifinales der Sendung an den Start geht. Für die auftretenden Musiker:innen gilt: Das Mindestalter ist 16 Jahre (am Tag des Halbfinales). Jeder Interpret darf nur für ein Land antreten. Und der Song darf nicht vor dem 1. September des Vorjahres kommerziell veröffentlicht worden sein.

Das Mindestalter ist 16 Jahre (am Tag des Halbfinales). Jeder Interpret darf nur für ein Land antreten. Und der Song darf nicht vor dem 1. September des Vorjahres kommerziell veröffentlicht worden sein. Halbfinale: Ab 2023 entscheidet nur das Televoting , wer ins Finale einzieht. Es können nun auch Fans abstimmen, deren Länder nicht am ESC teilnehmen.

Ab 2023 , wer ins Finale einzieht. Es können nun auch Fans abstimmen, deren Länder nicht am ESC teilnehmen. Weder im Halbfinale noch im Finale kann für das eigene Land gestimmt werden.

Finale: Dort stimmen alle Teilnehmerländer ab, das gilt auch für Staaten, deren Künstler:innen schon im Halbfinale ausgeschieden sind. Im Finale entscheiden das Televoting und das Voting der Jury über das Gesamtergebnis.

Dort stimmen alle Teilnehmerländer ab, das gilt auch für Staaten, deren Künstler:innen schon im Halbfinale ausgeschieden sind. Im Finale über das Gesamtergebnis. Beim Televoting der Zuschauer werden die besten Lieder mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Punkten bewertet. Seit 2016 sind die Wertungen von Jury und Zuschauern getrennt. Jedes Land kann also für einen Musiker/eine Musikerin bis zu 24 Punkte vergeben – 12 durch die Jury, 12 durch die Zuschauer.

werden die besten Lieder mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Punkten bewertet. Seit 2016 sind die Wertungen von Jury und Zuschauern getrennt. Jedes Land kann also für einen Musiker/eine Musikerin bis zu 24 Punkte vergeben – 12 durch die Jury, 12 durch die Zuschauer. Die fünfköpfige Jury der teilnehmenden Länder wird nach bestimmten Kriterien (Beruf: Hörfunkmoderator, Musiker, Komponist, Textdichter oder Produzent etc.) ausgewählt und jedes einzelne Jurymitglied muss darüber abstimmen, welchen Platz die Songs erhalten. Daraus wird dann eine Gesamtreihenfolge der Jury ermittelt. Die Jury stimmt bereits während der zweiten Generalprobe ab.

wird nach bestimmten Kriterien (Beruf: Hörfunkmoderator, Musiker, Komponist, Textdichter oder Produzent etc.) ausgewählt und jedes einzelne Jurymitglied muss darüber abstimmen, welchen Platz die Songs erhalten. Daraus wird dann eine Gesamtreihenfolge der Jury ermittelt. Die Jury stimmt bereits während der zweiten Generalprobe ab. Gleiche Punktzahl: Erhalten zwei Lieder die gleiche Punktzahl, bekommt jenes Land die höhere Punktzahl, das beim Televoting besser abgeschnitten hat. Sind die Zuschauerstimmen gleich, gilt die höhere Jurywertung. Ist auch die Wertung der Jury für beide Songs gleich, stimmt die Jury erneut in einer Mehrheitsentscheidung ab, wer vorne liegt.

Was gewinnt man beim ESC?

Die ESC-Teilnehmer:innen erhalten seit 2008 im Fall eines Sieges ein gläsernes Mikrofon als Preis. Da der Song Contest zudem ein Wettbewerb der Komponisten und Songschreiber ist, bekommen diese eine Kopie der Trophäe, wenn ihr Lied gewinnt. Die Mikrofon-Trophäe hat der schwedische Künstler Kjell Engman entworfen. Die European Broadcasting Union (EBU) behält sich zudem eine sogenannte Muttertrophäe als Erinnerung.

Ein Preisgeld gibt es für die Sieger:innen nicht. Allerdings erlangen erfolgreiche Teilnehmer:innen durch ihren Auftritt beim ESC oft internationale Berühmtheit und Anerkennung, sodass ihnen neue Karrieremöglichkeiten offenstehen.

Den Musiker:innen wird für ihren Auftritt beim ESC in der Regel keine Gage ausgezahlt. Ausgaben wie Reisekosten, Hotel und Verpflegung werden jedoch grundsätzlich übernommen. Welche finanzielle Unterstützung genau die Sänger und Sängerinnen erhalten, hängt vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Rundfunkanstalt ab.

Song Contest: Welche Länder machen prinzipiell mit?

Prinzipiell dürfen am Eurovision Song Contest alle Länder teilnehmen, die von der UNO als eigenständiger Staat anerkannt werden und Mitglied der European Broadcasting Union (EBU) sind. Die EBU ist ein Zusammenschluss von mehreren Rundfunkanstalten – darunter 73 in Europa. Österreich ist mit dem ORF vertreten. Aber auch Länder aus Arabien und Nordafrika gehören der EBU an. Außerdem gibt es Rundfunkstationen, die außerhalb von Europa mit der EBU verbunden sind. Sie dürfen auf Einladung der EBU am Song Contest teilnehmen. Ein Beispiel dafür ist Australien.

Folgende Länder dürfen am ESC teilnehmen: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus (seit 2021 als Mitglied suspendiert, wobei die Suspendierung bis 2024 gültig ist), Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien*, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Moldau, Monaco, Montenegro*, Niederlande, Nordmazedonien*, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland (seit dem Ukraine-Krieg ist Russland vom ESC ausgeschlossen), San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn und Zypern.

* Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien schicken 2023 keine Künstler:innen ins Rennen.

Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien gelten beim ESC als sogenannte Big Five. Das sind jene Staaten, die immer automatisch im Finale stehen und sich nicht im Halbfinale des ESC qualifizieren müssen. Diese Regel wurde eingeführt, nachdem sich Deutschland im Jahr 1996 nicht für das Finale qualifizierte. Die Übereinkunft hat zwei Gründe:

Die Big Five sind die größten Geldgeber der European Broadcasting Union - und damit auch des Song Contests. Qualifiziert sich eines dieser Länder nicht, müsste man auf die jeweilige finanzielle Unterstützung verzichten. Ohne die Teilnahme der Big Five würden die Zuschauerquoten große Einbußen erfahren wie es 1996 nach dem Wegfall Deutschlands passiert ist. Das wäre wiederum für Sponsoren ein Grund zur Beschwerde.

Die automatische Qualifikation und die fehlende Performance beim Halbfinale bedeutet allerdings nicht, dass die Big Five am Ende stets gute Platzierungen erhalten – im Gegenteil. Seit 2008 landete Frankreich nur einmal in den Top 10, Spanien konnte im selben Zeitraum nur zwei Plätze unter den ersten 10 verbuchen. Großbritannien ist seit 2008 ebenfalls eher auf den hinteren Rängen zu finden. Lediglich zwei Mal gelangen dem Land Top-Platzierungen. Deutschland gewann zuletzt 2010 dank Lena und ihrem Lied „Satellite“. Danach folgten allerdings nur zwei Platzierungen unter den Top 10.

Italien schaffte es als einziges Land der Big Five fast durchgängig Top-Platzierungen zu erhalten. Erst 2021 gewann die italienische Rockband Måneskin mit dem Song „Zitti e buoni“.

ESC: Warum ist Australien dabei?

Die Australier sind seit Jahrzehnten große Fans des Eurovision Song Contests. Im Jahr 1974, als ABBA mit "Waterloo" den Sieg einfuhr, wurde der ESC erstmals in Down Under übertragen. Damals ging die in Australien aufgewachsene Olivia Newton-John mit dem Song "Long Live Love" für Großbritannien an den Start und belegte den 4. Platz. Seit 1983 wird der ESC alljährlich live in Australien ausgestrahlt.

Aufgrund der großen Affinität zum Wettbewerb durfte Australien im Jahr 2015 anlässlich des 60. Jubiläums des Eurovison Song Contests auf Einladung der EBU erstmals daran teilnehmen. Ursprünglich hieß es, Australien müsse den Bewerb in Wien gewinnen, um 2016 erneut teilnehmen zu dürfen, doch obwohl Guy Sebastian "nur" den 5. Platz belegte, entschied man sich schließlich dazu, das Land weiterhin mitmachen zu lassen. Australien muss sich seither im Halbfinale für das Finale qualifizieren. Sollte der Kontinent einmal gewinnen, wird der ESC im Jahr darauf dennoch in Europa stattfinden.

Was kostet eine ESC-Teilnahme?

Jedes Land muss, um am ESC – Eurovision Song Contest teilnehmen zu können, eine bestimmte Gebühr an die European Broadcasting Union (EBU) entrichten. Diese sind von Land zu Land unterschiedlich – und auch jedes Jahr unterschiedlich hoch. Die Gebühren richten sich nach der Reichweite des jeweiligen EBU-Mitglieds (also quasi der Bevölkerungsanteil) und dem Nutzungsgrad der Angebote. So zahlte etwa Deutschland zwischen 2015 und 2021 zwischen 363.500 Euro und 405.100 Euro. Irland zahlte etwa zwischen 55.000 und 70.000 Euro. Nicht jedes Land veröffentlicht seine Gebühren, darunter etwa der ORF für Österreich.

ESC: Warum sind keine Stars dabei?

Warum schickt man keinen etablierten Star zum ESC – Eurovision Song Contest, um „uns diesen Schas zu gewinnen“, wie es Andi Knoll wohl formulieren würde? Für etablierte Künstlerinnen und Künstler ist die Möglichkeit, beim Song Contest nicht gut abzuschneiden, durchaus gegeben und der bereits bestehenden Karriere würde dies einen unnötigen Dämpfer verpassen. Also: Das Risiko ist schlicht zu groß.

Früher war das noch etwas anders, da es noch kein Internet gab und die Musik somit die Chance bekam, sich international zu verbreiten. So erhielten etwa die Karrieren von ABBA oder auch Celine Dion einen Push durch die ESC-Teilnahme.

Außerdem gibt es unter anderem folgende Regel zur Teilnahme am ESC: „Der Titel darf vorher keinen kommerziellen Erfolg erzielt haben.“

Seit wann gibt es den ESC - Eurovision Song Contest?

Den ESC- Eurovision Song Contest gibt es seit 1956. Die erste Ausgabe fand in Lugano in der Schweiz statt nach einer Idee von Marcel Bezencon, dem damaligen Vorsitzenden der Programmkommission der EBU auf Basis des Sanremo-Festivals.

ESC - Eurovision Song Contest: Alle Gewinnerinnen und Gewinner

Beste Song-Contest-Lieder

Viele Lieder des ESC, auch Siegersongs, gerieten schnell wieder in Vergessenheit, doch einige mauserten sich zu Evergreens oder Hits, die man auch heute noch kennt. Darunter etwa:

Song Contest: Österreichische Teilnehmer:innen

Das erste Mal hat Österreich 1957 am ESC teilgenommen. Damals sang Bob Martin das Lied "Wohin, kleines Pony?" (Video unten) . Gereicht hat es nur für den letzten Platz, aber im Laufe der Zeit hat Österreich durchaus den ein oder anderen Top-Platz beim Eurovision Song Contest abgeräumt.



Folgende Liste gibt einen Überblick über Österreichs Platzierungen und Teilnehmer:innen am ESC bis heute:

Song Contest: Österreichische Gewinner:innen

Österreich konnte den ESC bisher zwei Mal gewinnen.

Udo Jürgens - Merci Chérie (1966)

Als Udo Jürgens im Jahr 1966 mit "Mercie Chérie" den ersten und für lange Zeit einzigen Sieg für Österreich holte, hieß der Eurovision Song Contest noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Für Jürgens war es das dritte Antreten, im Jahr 1964 erreichte er mit "Warum nur, warum?" den 6. Platz, 1965 mit "Sag ihr, ich lass sie grüßen" auf Platz 4.

Am 5. März 1966 schlug beim Song Contest in Luxemburg schließlich seine große Stunde. Das Lied "Mercie Chérie", mit dem er gewann, sang er trotz des französischen Titels auf Deutsch. Damals war es noch Pflicht, beim Grand Prix in der jeweiligen Landessprache zu singen. Komponiert wurde "Merci Chérie", das von einem Mann, der sich bei seiner einstigen Geliebten für die schöne gemeinsame Zeit bedankt, handelt, von Udo Jürgens und Thomas Hörbiger, Sohn von Paul Hörbiger.

Beim Song Contest im Jahr 1966 waren insgesamt 18 Länder vertreten. Udo Jürgens ging damals mit Startnummer 9 ins Rennen und konnte 31 Jurypunkte ergattern. "Merci Chérie" erreichte in Österreich und Deutschland jeweils Platz 1 in den Charts.

Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (2014)

Lange Zeit sei es so aus, als würde Udo Jürgens bis in alle Ewigkeit Österreichs einziger Song-Contest-Sieger bleiben. Doch im Jahr 2014 brach der ehemalige "Starmania"-Teilnehmer Tom Neuwirth mit seiner Kunstfigur Conchita Wurst den Bann. Er trat beim ESC in Kopenhagen mit dem Song "Rise Like a Phoenix" an. Der ORF entschied sich damals ohne Vorausscheidung, was für Kritik sorgte.

Schon im Jahr 2012 wollte Conchita Wurst beim ESC antreten, landete beim österreichischen Vorentscheid mit dem Song "That's What I Am" jedoch nur auf dem 2. Platz hinter den Trakshittaz, die schließlich mit "Woki mit deim Popo" beim ESC in Baku antraten und im Halbfinale als Letzte ausschieden.

"Rise like a Phoenix" wurde vom Autorenteam Alexander "Ali" Zuckowski, Julian Maas, Joey Patulka udn Charlie Mason komponiert. Conchita Wurst holte mit ihrer Darbietung in Kopenhagen insgesamt 290 Punkte. Von insgesamt 13 Ländern erhielt Österreich die volle Punktzahl. Nicht nur beim Televoting der Zuschauer lag Tom Neuwirth alias Conchita Wurst ganz vorne, sondern auch in der Jurywertung.

Song Contest in Österreich

Nach dem Sieg von Conchita Wurst fand der Eurovision Song Contest im Jahr 2015 in Österreich statt. Und zwar vom 19. bis 23. Mai 2015 in der Wiener Stadthalle. Wien war damals nach 1967 zum 2. Mal der Austragungsort des ESC. Der ORF war Ausrichter des Wettbewerbs, das Motto lautete "Building Bridges".

Moderiert wurde der ESC in der Wiener Stadthalle von Alice Tumler, Arabella Kiesbauer und Mirjam Weichselbraun. Conchita Wurst moderierte im Green Room.

Für Österreich gingen in Wien The Makemakes mit dem Song "I Am Yours" ins Rennen. Dank Conchitas Sieg im Vorjahr war Österreich als Titelverteidiger im Finale gesetzt. Dort belegten The Makemakes vor Deutschland den vorletzten Platz.

Den Sieg beim ESC in Wien holte sich der Schwede Måns Zelmerlöw mit seinem Lied "Heroes".

Song Contest live: Wo kann man ihn mitverfolgen?

Der ORF überträgt den Eurovision Song Contest auch im Jahr 2023 wieder live. Kommentiert wird er wie gewohnt von "Mr. Song Contest" Andi Knoll.

In Deutschland wird der ESC von der ARD übertragen.

Auch auf der offiziellen Homepage des ESC kann der Song Contest live gestreamt werden.

ESC Wetten & Buchmacher: Wer gewinnt den ESC 2023?

Bei einzelnen Buchmachern und Wettunternehmen kann man fleißig Tipps rund um den ESC abgeben - vor allem dazu, wer den ESC 2023 gewinnen wird. Wettquoten von internationalen Wettunternehmen wie Bet-at-Home, Bwin oder Bet365 sehen unter den Top-Platzierten folgende Länder: Schweden, Finnland, Ukraine und Großbritannien, Norwegen oder Tschechien. Die Songs aus Spanien und Frankreich rangieren ebenfalls weiter oben.

Manche Wettanbieter sehen auch Österreich unter den Top 10. Schweden ist dabei laut Wettquoten 2023 der eindeutige Favorit.

Song Contest Deutschland

Für Deutschland tritt die Hamburger Dark-Rock-Band Lord of the Lost am 13. Mai 2023 in Liverpool an. Die Gruppe rund um Sänger und Frontman Chris Harms setzte sich beim deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" mit dem Song "Blood & Glitter" gegen Will Church, Ikke Hüftgold oder Anica Russo durch.

Deutschland konnte den Eurovision Song Contest - genau wie Österreich - bisher zwei Mal gewinnen. 1982 gewann Nicole mit "Ein bisschen Frieden", im Jahr 2010 holte Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" den Sieg.

Da Deutschland zu den "Big Five" zählt, hat es alljährlich einen Fixplatz im Finale. Ansonsten ist das Verhältnis zum ESC ähnlich ambivalent wie in Österreich, denn neben den zwei Siegen hat das Land auch schon etliche letzte Plätze vorzuweisen - zuletzt auch im Jahr 2022, als Malik Harris mit "Rockstars" magere sechs Pünktchen holen konnte.

In jüngerer Vergangenheit stand der deutsche ESC-Teilnehmer oftmals in Verbindung mit Stefan Raab. Der Entertainer zeichnete für den Auftritt von Guildo Horn im Jahr 1998 verantwortlich, 2000 wagte er sich mit "Wadde hadde dudde da?" selbst auf die Bühne. Im Jahr 2004 veranstaltete er den Casting-Wettbewerb "SSDSGPS - Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star", bei dem Max Mutzke, der später auch die deutsche ESC-Vorentscheidung gewann, als Sieger hervorging. 2010 suchte er im Zuge von "Unser Star für Oslo" den/die Teilnehmer:in für den ESC. Lena Meyer-Landrut ging dabei als Siegerin hervor und gewann mit dem Song "Satellite" schließlich den Song Contest in Oslo.

© imago/Future Image Stefan Raab und sein Schützling Lena Meyer-Landrut nach ihrem ESC-Sieg im Jahr 2010

Bekannte deutsche ESC-Teilnehmer [Auswahl]: