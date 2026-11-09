Flughafen Wien wird für Airlines billiger, die Länder-Flughäfen dürfen mehr verlangen

Airlines zahlen am Flughafen Wien seit 1. Jänner weniger, an den fünf Flughäfen in den Bundesländern dürfen die Entgelte steigen. Das geht aus dem Bericht des Verkehrsministeriums zur Vollziehung des Flughafenentgeltegesetzes hervor, den der Verkehrsausschuss des Nationalrats am 5. November einstimmig zur Kenntnis genommen hat. In Wien sinken die Passagierentgelte um 2,122 Prozent, die vom Höchstabfluggewicht abhängigen Entgelte um 4,528 Prozent und die Treibstoffentgelte um 4,655 Prozent.

Für Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck und Klagenfurt hat die Behörde dagegen Steigerungen von jeweils 3,18 Prozent bei den Passagier- und Gewichtsentgelten genehmigt. Graz, Linz und Klagenfurt verrechnen laut Bericht allerdings freiwillig weniger als erlaubt. Bei diesem sogenannten Split-Modell beantragt ein Flughafen die volle Steigerung, um im Folgejahr nicht von einer niedrigeren Basis aus rechnen zu müssen, und gibt den Airlines trotzdem einen Nachlass, um Verkehr zu halten. Rechtsmittel gegen die Bescheide wurden keine erhoben.