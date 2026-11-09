Flughafen Wien wird für Airlines billiger, die Länder-Flughäfen dürfen mehr verlangen
Ein Bericht an den Nationalrat zeigt, wie sich die Gebühren der sechs großen österreichischen Flughäfen 2026 entwickeln. Warum Wien als einziger Standort sinkt und welche neuen Kosten die Airlines in den Bundesländern mittragen.
Airlines zahlen am Flughafen Wien seit 1. Jänner weniger, an den fünf Flughäfen in den Bundesländern dürfen die Entgelte steigen. Das geht aus dem Bericht des Verkehrsministeriums zur Vollziehung des Flughafenentgeltegesetzes hervor, den der Verkehrsausschuss des Nationalrats am 5. November einstimmig zur Kenntnis genommen hat. In Wien sinken die Passagierentgelte um 2,122 Prozent, die vom Höchstabfluggewicht abhängigen Entgelte um 4,528 Prozent und die Treibstoffentgelte um 4,655 Prozent.
Für Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck und Klagenfurt hat die Behörde dagegen Steigerungen von jeweils 3,18 Prozent bei den Passagier- und Gewichtsentgelten genehmigt. Graz, Linz und Klagenfurt verrechnen laut Bericht allerdings freiwillig weniger als erlaubt. Bei diesem sogenannten Split-Modell beantragt ein Flughafen die volle Steigerung, um im Folgejahr nicht von einer niedrigeren Basis aus rechnen zu müssen, und gibt den Airlines trotzdem einen Nachlass, um Verkehr zu halten. Rechtsmittel gegen die Bescheide wurden keine erhoben.
Warum sinken die Entgelte nur in Wien?
Das Flughafenentgeltegesetz gilt für Flughäfen mit internationalem Verkehr und mehr als 100.000 Passagieren im Jahr, 2025 waren das alle sechs großen österreichischen Standorte. Die Obergrenze für Erhöhungen ergibt sich aus einer Formel, in die vor allem Inflation und Verkehrsentwicklung einfließen. Maßgeblich war diesmal eine durchschnittliche Inflation von 3,44 Prozent zwischen August 2025 und Mai 2026.
Seit der Pandemie gilt eine Sonderregel, die den Flughäfen trotz eingebrochener Passagierzahlen Erhöhungen erlaubte. Wien konnte laut Bericht als einziger Flughafen vor Ablauf der Frist zur regulären Formel zurückkehren, weil der Verkehr im Schnitt der Jahre 2022 bis 2025 über jenem der Jahre 2016 bis 2019 lag. Mehr Verkehr drückt in dieser Formel die zulässige Steigerung. Die Sonderregel läuft Ende 2026 aus, ab 2027 müssen alle Flughäfen ihre Anträge wieder nach der regulären Formel berechnen.
Wer zahlt die neue Sicherheitstechnik?
Mehrere Flughäfen dürfen zusätzlich Kosten für neue Kontrolltechnik auf die Entgelte umlegen. Salzburg verrechnet laut Bericht die Kosten für das europäische Ein- und Ausreisesystem EES und für neue Scanner in der Gepäckkontrolle, Graz jene für EES, Innsbruck jene für die Gepäckscanner. Umfang und Zeitpunkt dieser Systeme verantwortet das Innenministerium, weil sie den Sicherheitsbereich betreffen. Was EES für Reisende bedeutet, erklärt unser Ratgeber EES und ETIAS.
Seit 2024 müssen die Flughäfen ihre Entgelte zudem nach Lärm staffeln. Ob das wirkt, lässt sich laut Ministerium nach rund eineinhalb Jahren Daten noch nicht belegen. Gegen das Wiener Lärmmodell ist ein Verfahren anhängig, der Verwaltungsgerichtshof hat dazu eine Frage an den Europäischen Gerichtshof gerichtet.
Was bedeutet das für Passagiere?
Die Flughafenentgelte zahlen die Airlines, nicht die Passagierinnen und Passagiere direkt. Ob und wie stark sie die Änderungen über die Ticketpreise weitergeben, lässt der Bericht offen, absolute Beträge pro Fluggast nennt er nicht. Von den Entgelten zu unterscheiden ist die Flugabgabe, die an den Staat geht. Sie beträgt laut Unternehmensserviceportal des Bundes 12 Euro pro abfliegendem Passagier, auf Strecken unter 350 Kilometern 30 Euro. Wie es um die angekündigte Senkung steht, lesen Sie im Beitrag Flugabgabe soll sinken.
Im Ausschuss verglich FPÖ-Abgeordneter Maximilian Weinzierl laut Parlamentskorrespondenz den Standort Wien mit Bratislava. Ein Experte hielt dazu fest, dass die Entgelte abgesehen von der Flugabgabe vergleichbar seien. Wie stark der Nachbarflughafen zuletzt gewachsen ist, zeigt unser Bericht Flughafen Bratislava knackt 4 Millionen Passagiere. Weitere Nachrichten zu Airlines und Flughäfen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur: Bericht gem. §2 Abs. 2 FEG über die Vollziehung der Bestimmungen des Flughafenentgeltegesetzes im Jahr 2025, III-371 d.B. (2026)
Parlamentskorrespondenz: Verkehrsausschuss spricht sich für Beitritt zu Übereinkommen über Strafverfolgung problematischer Fluggäste aus (5.11.2026)
Unternehmensserviceportal des Bundes: Flugabgabe (2026)