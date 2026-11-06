Italiens Fluglotsen streiken im November an einem Wochenende gleich zweimal

Fällt Ihr Flug aus, muss die Airline Ihnen laut dem EU-Portal Ihr Europa die Wahl lassen: Erstattung des Ticketpreises, Ersatzbeförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder Ersatzbeförderung zu einem späteren Termin Ihrer Wahl. Während Sie warten, steht Ihnen Betreuung zu, also Mahlzeiten und Erfrischungen im Verhältnis zur Wartezeit und, wenn sich der Abflug auf den nächsten Tag verschiebt, ein Hotel samt Transfer. Diese Ansprüche gelten auch bei einem Streik.

Anders ist es bei der Ausgleichszahlung von 250 bis 600 Euro. Ein externer Streik, also einer, der nicht vom Personal der Airline ausgeht, kann als außergewöhnlicher Umstand gelten, für den die Fluglinie nicht zahlen muss. Die österreichische Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) nennt ausdrücklich Streiks des Flughafen- bzw. Sicherheitspersonals als Beispiel, nicht aber Streiks der Fluglinie selbst. Die Airline muss dabei nachweisen, dass sie alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um den Ausfall zu vermeiden. Streikt dagegen das eigene Personal der Airline, gilt das laut EU nicht als außergewöhnlicher Umstand.