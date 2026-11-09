Turkish Airlines im Porträt: Europas Seriensieger mit einem Gratis-Extra für Umsteiger
Turkish Airlines sammelt Auszeichnungen wie kaum eine andere Fluggesellschaft und fliegt ab Wien und Salzburg an ihr Drehkreuz Istanbul. Was die Airline an Bord bietet, welche Gepäckregeln gelten und welches Angebot Umsteigerinnen und Umsteiger kaum kennen.
Turkish Airlines ist zum elften Mal Europas beste Fluggesellschaft. Bei den Skytrax World Airline Awards 2026 am 18. September in London holte die türkische Airline diesen Titel erneut und landete im Weltranking auf Platz fünf, vor Emirates und Air France. Insgesamt gingen laut Skytrax-Gewinnerliste acht Preise an Turkish Airlines, die meisten davon für Bordküche und Kabinen.
Das Gratis-Extra heißt Touristanbul: Wer in Istanbul zwischen zwei internationalen Flügen sechs bis 24 Stunden Aufenthalt hat, kann laut Turkish Airlines kostenlos an einer geführten Stadttour teilnehmen, samt Transport, Museumseintritten und einer Mahlzeit. Ab Österreich erreichen Sie das Drehkreuz direkt von Wien und Salzburg aus. Wie die Airline aufgestellt ist, wie viel Gepäck erlaubt ist und für wen sie sich lohnt, zeigt dieses Porträt.
Turkish Airlines auf einen Blick
Drehkreuz
Flughafen Istanbul (IST); die Tochter AJet fliegt ab Istanbul Sabiha Gökçen und Ankara
Gründung
1933
Allianz
Star Alliance seit 2008
Flotte
567 Flugzeuge, davon 28 Frachter (30. September 2026)
Ziele
358 Ziele in 133 Ländern
Passagiere
73,0 Millionen von Jänner bis September 2026, plus 5,2 Prozent
Ab Österreich
Wien und Salzburg nonstop nach Istanbul
Geschichte: Vom Staatsbetrieb zum Netzwerkriesen
Turkish Airlines wurde 1933 gegründet, damals als staatliche Fluglinienverwaltung mit einer Handvoll Flugzeugen. 2008 trat die Airline der Star Alliance bei, zu der auch Austrian Airlines und Lufthansa gehören. 2019 übersiedelte sie mit ihrem gesamten Drehkreuz vom alten Atatürk-Flughafen an den neuen Flughafen Istanbul, der heute zu den verkehrsreichsten Europas zählt.
Seither ist das Unternehmen weiter stark gewachsen. Laut Tätigkeitsbericht für die ersten neun Monate 2026, den Turkish Airlines an der Istanbuler Börse veröffentlicht hat, umfasste die Flotte Ende September 567 Flugzeuge, im März waren es noch 528. Von Jänner bis September flogen 73,0 Millionen Passagierinnen und Passagiere mit dem Konzern. Seit 2024 tritt zudem die Billigtochter AJet unter eigener Marke auf, sie fliegt vor allem ab dem zweiten Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen und ab Ankara. Laut eigenen Angaben ist Turkish Airlines von Guinness als jene Airline bestätigt, die die meisten Länder anfliegt.
Ab Österreich: Welche Flughäfen fliegt Turkish Airlines an?
In Österreich bedient Turkish Airlines laut eigener Länderseite die Flughäfen Wien und Salzburg. Von Salzburg geht es laut Winterflugplan 2026/27 des Salzburg Airport täglich und ganzjährig nach Istanbul. In Wien checken Fluggäste im Terminal 1 an den Schaltern 151 bis 162 ein, auch AJet hat dort Schalter. Die Flugzeit nach Istanbul gibt die Airline mit rund zweieinhalb Stunden an.
Ab Graz, Linz, Innsbruck und Klagenfurt gibt es keine Verbindung mit Turkish Airlines. Wer dort wohnt, fährt nach Wien oder Salzburg oder steigt an einem Drehkreuz wie München um. Der eigentliche Reiz liegt im Umsteigen: Über Istanbul erreichen Sie Ziele in Asien, Afrika und im Nahen Osten, die ab Österreich nicht nonstop angeboten werden. Wie der Flughafen Istanbul funktioniert, erklärt unser Porträt des Flughafens Istanbul.
Klassen und Service: Was bietet Turkish Airlines an Bord?
In der Business Class lassen sich die Sitze auf der Langstrecke zu einem 193 Zentimeter langen und bis zu 66 Zentimeter breiten Bett umbauen, auf den meisten Flugzeugen mit direktem Zugang zum Gang. Auf Langstrecken kochen sogenannte Flying Chefs an Bord, das Essen liefert Turkish Do&Co, an dem der Wiener Caterer Do & Co beteiligt ist. Dazu kommen Kulturbeutel und Kopfhörer für die Langstrecke. In der Economy Class gibt es auf internationalen Flügen Mahlzeiten und ein Unterhaltungsprogramm.
Am Flughafen Istanbul betreibt die Airline eigene Lounges für Business-Gäste und Vielflieger, mit Duschen, Ruheräumen, Spielbereich für Kinder und Live-Cooking. Neben Touristanbul gibt es ein zweites Angebot für Umsteiger: Beim Stopover-Programm bekommen Economy-Gäste bei einem Aufenthalt von 20 Stunden bis sieben Tagen eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel, Business-Gäste zwei Nächte im Fünf-Sterne-Hotel. Voraussetzung sind unter anderem Hin- und Rückflug in einer Buchung und ein Antrag mindestens 72 Stunden vorher, Österreich ist für das Programm freigeschaltet.
Für Touristanbul muss das Ticket mit der Nummer 235 beginnen, Zubringer- und Weiterflug müssen auf derselben Buchung stehen. Zwischen Tourende und Abflug liegen mindestens eine Stunde und 25 Minuten, anmelden müssen Sie sich spätestens 30 Minuten vor Tourbeginn am Schalter in der Ankunftshalle. Für die Einreise in die Türkei brauchen Österreicherinnen und Österreicher ein gültiges Reisedokument, die Verantwortung dafür liegt laut Airline bei den Reisenden.
Gepäck: Wie viel Handgepäck ist bei Turkish Airlines erlaubt?
Das Handgepäck darf laut Turkish Airlines höchstens 23 mal 40 mal 55 Zentimeter messen und acht Kilogramm wiegen, das gilt laut Tarifbedingungen in allen Tarifen von EcoFly bis Business. Damit ist der Koffer im Kabinenformat auch im günstigsten Tarif enthalten, anders als bei vielen Billigairlines.
Beim Aufgabegepäck kommt es auf Strecke und Tarif an, die Airline verweist auf ihren Gepäckrechner. Im günstigsten Tarif EcoFly kann auf manchen Strecken gar kein Koffer enthalten sein, prüfen Sie das daher bei der Buchung. Wo das Stückkonzept gilt, darf ein Gepäckstück in der Economy bis zu 23 Kilogramm wiegen, in der Business bis zu 32 Kilogramm, die Summe aus Länge, Breite und Höhe liegt bei höchstens 158 Zentimetern. Gäste mit Star-Alliance-Gold-Status dürfen ein zusätzliches Stück oder 20 Kilogramm mehr mitnehmen. Wie die Regeln anderer Airlines ab Österreich aussehen, lesen Sie im Ratgeber Handgepäck ab Österreich.
Pünktlichkeit und Auszeichnungen
Neben dem Titel als beste Airline Europas erhielt Turkish Airlines bei den Skytrax-Awards 2026 die Preise für das weltweit beste Business-Class-Catering, für die beste Airline Südeuropas sowie für die beste Economy und die beste Business Class Europas. Im Sterne-Rating von Skytrax hat die Airline vier von fünf Sternen. Im Ranking Die 10 besten Airlines Europas 2026/27 finden Sie die Einordnung im Vergleich zur Konkurrenz.
Bei der Pünktlichkeit liegt Turkish Airlines im Mittelfeld der Großen. Laut Cirium On-Time Performance Review 2025 kamen 81,41 Prozent der Flüge pünktlich an, das reichte für Platz acht in Europa. Austrian Airlines lag mit 83,74 Prozent auf Platz drei. Der Flughafen Istanbul erhielt von Cirium eine Auszeichnung für seine Pünktlichkeit. Im AirHelp Score 2025 kommt die Airline auf 6,92 von zehn Punkten und Platz 45 von 117. Gut schneidet sie bei Pünktlichkeit und Kundenbewertung ab, schwach bei der Bearbeitung von Entschädigungsansprüchen mit 4,1 Punkten.
Vielfliegerprogramm Miles&Smiles
Das Vielfliegerprogramm von Turkish Airlines heißt Miles&Smiles und hat laut Turkish Airlines vier Stufen. Auf Classic folgt ab 25.000 Statusmeilen oder 40 Flügen Classic Plus, das dem Star-Alliance-Silber-Status entspricht. Ab 40.000 Statusmeilen erreichen Sie Elite und damit Star-Alliance-Gold, ab 80.000 Statusmeilen Elite Plus. Ein Status gilt zwei Jahre.
Für Reisende aus Österreich ist das Programm vor allem dann interessant, wenn sie regelmäßig über Istanbul fliegen. Wer überwiegend mit Austrian Airlines unterwegs ist, bleibt meist bei Miles & More, beide Programme gehören zur Star Alliance. Elite-Mitglieder surfen an Bord zudem mit großzügigerem Datenvolumen.
Fazit: Für wen lohnt sich Turkish Airlines?
Turkish Airlines lohnt sich für alle, die ab Wien oder Salzburg weiter nach Asien, Afrika oder in den Nahen Osten wollen und einen Umstieg in Kauf nehmen. Das Netz ist riesig, das Handgepäck ist in jedem Tarif dabei und die Bordküche gehört laut Skytrax zu den besten der Welt. Wer lange Umsteigezeiten hat, kann sie mit Touristanbul oder dem Stopover-Programm für einen Abstecher in die Stadt nutzen.
Weniger geeignet ist die Airline für Reisende aus Graz, Linz, Innsbruck oder Klagenfurt ohne Anreise nach Wien oder Salzburg, und wer Wert auf schnelle Entschädigung legt, findet bei AirHelp schwache Noten. Mehr Porträts von Airlines und Flughäfen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Skytrax: Singapore Airlines named World's Best Airline at 2026 World Airline Awards (2026)
Skytrax: A-Z Airline Awards Winners 2026 (2026)
Turkish Airlines: Tätigkeitsbericht Jänner bis September 2026, Veröffentlichung auf KAP (2026)
Salzburg Airport: Flugplan Winter 2026/27 (2026)
Turkish Airlines: Touristanbul FAQ (2026)
Turkish Airlines: Carry-on baggage (2026)
Cirium: On-Time Performance Review 2025 (2.1.2026)
AirHelp: Turkish Airlines Bewertungen, AirHelp Score 2025 (2026)