Turkish Airlines im Porträt: Europas Seriensieger mit einem Gratis-Extra für Umsteiger

In der Business Class lassen sich die Sitze auf der Langstrecke zu einem 193 Zentimeter langen und bis zu 66 Zentimeter breiten Bett umbauen, auf den meisten Flugzeugen mit direktem Zugang zum Gang. Auf Langstrecken kochen sogenannte Flying Chefs an Bord, das Essen liefert Turkish Do&Co, an dem der Wiener Caterer Do & Co beteiligt ist. Dazu kommen Kulturbeutel und Kopfhörer für die Langstrecke. In der Economy Class gibt es auf internationalen Flügen Mahlzeiten und ein Unterhaltungsprogramm.

Am Flughafen Istanbul betreibt die Airline eigene Lounges für Business-Gäste und Vielflieger, mit Duschen, Ruheräumen, Spielbereich für Kinder und Live-Cooking. Neben Touristanbul gibt es ein zweites Angebot für Umsteiger: Beim Stopover-Programm bekommen Economy-Gäste bei einem Aufenthalt von 20 Stunden bis sieben Tagen eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel, Business-Gäste zwei Nächte im Fünf-Sterne-Hotel. Voraussetzung sind unter anderem Hin- und Rückflug in einer Buchung und ein Antrag mindestens 72 Stunden vorher, Österreich ist für das Programm freigeschaltet.

Für Touristanbul muss das Ticket mit der Nummer 235 beginnen, Zubringer- und Weiterflug müssen auf derselben Buchung stehen. Zwischen Tourende und Abflug liegen mindestens eine Stunde und 25 Minuten, anmelden müssen Sie sich spätestens 30 Minuten vor Tourbeginn am Schalter in der Ankunftshalle. Für die Einreise in die Türkei brauchen Österreicherinnen und Österreicher ein gültiges Reisedokument, die Verantwortung dafür liegt laut Airline bei den Reisenden.