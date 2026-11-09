Störenfriede im Flugzeug sollen in Österreich künftig leichter vor Gericht landen
Wer an Bord randaliert, kommt bisher oft ungestraft davon, weil kein Gericht zuständig ist. Der Nationalrat will das mit einem internationalen Abkommen ändern. Was daran neu ist und was als Nächstes folgt.
Wer im Flugzeug Anweisungen der Crew ignoriert, randaliert oder Mitreisende belästigt, soll in Österreich künftig leichter strafrechtlich verfolgt werden können. Der Verkehrsausschuss des Nationalrats hat am 5. November laut Parlamentskorrespondenz einstimmig dem Beitritt Österreichs zum sogenannten Montreal-Protokoll 2014 zugestimmt. Der Kern: Zuständig für Straftaten an Bord ist dann nicht mehr nur der Staat, in dem das Flugzeug registriert ist, sondern unter bestimmten Bedingungen auch jener Staat, in dem es landet.
Genau daran scheitern bisher viele Verfahren. „Fluggäste, die sich unbotmäßig verhalten, sind ein wachsendes Problem für die internationale Luftfahrt“, heißt es in der Regierungsvorlage des Verkehrsministeriums. Oft bleiben solche Taten demnach ohne Folgen, hauptsächlich weil der Staat, in dem das Flugzeug landet, gerichtlich nicht zuständig ist. Landet etwa ein ausländisches Flugzeug mit einem randalierenden Passagier in Wien, fehlte österreichischen Gerichten bisher häufig die Handhabe.
Was regelt das Montreal-Protokoll?
Das Protokoll wurde am 4. April 2014 in Montreal unterzeichnet und ändert das Tokioter Abkommen von 1963 über Straftaten an Bord von Luftfahrzeugen. International ist es laut Internationaler Zivilluftfahrtorganisation ICAO seit 1. Jänner 2020 in Kraft, 58 Staaten sind ihm bisher beigetreten oder haben es ratifiziert, darunter Frankreich, die Niederlande und Ungarn. Österreich steht noch nicht auf der Liste.
Neben dem Registerstaat werden laut ICAO-Übersicht zum Protokoll auch der Landestaat und der Staat der betreibenden Airline verpflichtend zuständig. Dazu erkennt das Protokoll Sicherheitsbeamte an Bord rechtlich an und hält fest, dass Airlines Kosten, die ihnen durch Störenfriede entstehen, nach nationalem Recht zurückfordern können. Das kann etwa bei einer außerplanmäßigen Landung teuer werden.
Wie häufig kommt es zu Vorfällen an Bord?
Laut Faktenblatt des Airline-Verbands IATA kam es 2025 weltweit auf einem von 355 Flügen zu einem Vorfall mit einem störenden Passagier, 2024 war es noch einer von 307 Flügen. Die Auswertung beruht auf mehr als 93.000 Meldungen von über 140 Airlines. Am häufigsten missachten Passagierinnen und Passagiere Anweisungen der Crew.
Die Regierungsvorlage nennt als Beispiele Übergriffe und sexuelle Belästigung ebenso wie Verstöße gegen das Rauchverbot. Bei rund 60 Prozent der Fälle kommt es laut IATA-Mitgliedsairlines wegen ungeklärter Zuständigkeit zu keiner Strafverfolgung. Zahlen für Österreich nennt die Vorlage nicht.
Wie geht es in Österreich weiter?
Nach dem Ausschuss muss noch das Plenum des Nationalrats den Beitritt beschließen. Damit österreichische Gerichte tatsächlich zuständig werden, braucht es außerdem eine Änderung des Strafgesetzbuchs, die Regierungsvorlage rechnet in der Folge mit mehr Strafverfahren. Verkehrsminister Peter Hanke sieht den Beitritt laut Parlamentskorrespondenz als wichtigen Schritt für mehr Klarheit und eine bessere Handhabe gegen ungebührliches Verhalten an Bord.
Die nötigen Gesetzesänderungen sollen demnach bald in Begutachtung gehen, zusätzlich ein ausdrückliches Gewaltverbot an Bord. Vorbereitet wurde das in einer Arbeitsgruppe aus Verkehrs- und Innenministerium sowie Vertretern der Branche, die dreimal getagt hat.
Was bedeutet das für Passagiere?
Für die große Mehrheit der Reisenden ändert sich nichts, außer dass sie besser geschützt sind. Wer an Bord Anweisungen der Crew missachtet, riskiert schon heute, von der Airline abgewiesen oder nach der Landung der Polizei übergeben zu werden. Mit dem Beitritt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass darauf auch ein Strafverfahren in Österreich folgt, und Airlines können die Kosten einer Umleitung leichter einfordern.
Ist Ihr eigener Flug wegen eines Störenfrieds verspätet oder umgeleitet, muss die Airline Sie trotzdem betreuen. Welche Ansprüche Sie bei Verspätungen grundsätzlich haben, lesen Sie im Ratgeber Fluggastrechte: Bis zu 600 Euro bei Verspätung und was die EU-Reform ändert. Weitere Nachrichten rund ums Fliegen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Parlamentskorrespondenz: Verkehrsausschuss spricht sich für Beitritt zu Übereinkommen über Strafverfolgung problematischer Fluggäste aus (5.11.2026)
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur: Beitritt zum Montreal Protokoll 2014, Regierungsvorlage 614 d.B., Vorblatt und Folgenabschätzung (2026)
ICAO: Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, List of Parties (2026)
ICAO: Montreal Protocol 2014 (2014)
IATA: Fact Sheet: Unruly Passengers (Juni 2026)