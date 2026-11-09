Störenfriede im Flugzeug sollen in Österreich künftig leichter vor Gericht landen

Wer im Flugzeug Anweisungen der Crew ignoriert, randaliert oder Mitreisende belästigt, soll in Österreich künftig leichter strafrechtlich verfolgt werden können. Der Verkehrsausschuss des Nationalrats hat am 5. November laut Parlamentskorrespondenz einstimmig dem Beitritt Österreichs zum sogenannten Montreal-Protokoll 2014 zugestimmt. Der Kern: Zuständig für Straftaten an Bord ist dann nicht mehr nur der Staat, in dem das Flugzeug registriert ist, sondern unter bestimmten Bedingungen auch jener Staat, in dem es landet.

Genau daran scheitern bisher viele Verfahren. „Fluggäste, die sich unbotmäßig verhalten, sind ein wachsendes Problem für die internationale Luftfahrt“, heißt es in der Regierungsvorlage des Verkehrsministeriums. Oft bleiben solche Taten demnach ohne Folgen, hauptsächlich weil der Staat, in dem das Flugzeug landet, gerichtlich nicht zuständig ist. Landet etwa ein ausländisches Flugzeug mit einem randalierenden Passagier in Wien, fehlte österreichischen Gerichten bisher häufig die Handhabe.