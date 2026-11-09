Abflug ab Bratislava, München oder Budapest: Für wen sich der Umweg rechnet
Viele Billigflüge starten inzwischen jenseits der Grenze, und für Westösterreich liegt München oft näher als Wien. Was Anreise, Parken und Abgaben kosten und wann sich der Abflug im Nachbarland lohnt.
Für Reisende aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rechnet sich der Abflug ab Bratislava vor allem bei Billigflügen zu Zielen, die ab Wien nicht mehr oder nur teurer angeboten werden. Der Flughafen liegt mit dem Bus rund 70 Minuten vom Wiener Hauptbahnhof entfernt, die Fahrt kostet laut Flughafen Bratislava online ab 7,90 Euro. Wer in Salzburg, Tirol oder Oberösterreich wohnt, findet in München ein Netz mit 232 Zielen, das Wien deutlich übertrifft. Budapest lohnt sich nur in Einzelfällen, weil die Anreise am längsten dauert.
Ein Vorteil gilt für alle drei Flughäfen: Die österreichische Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier fällt laut Unternehmensserviceportal des Bundes nur bei Abflügen in Österreich an. Ob die Ersparnis bleibt, entscheiden aber Anreise, Parken und Zeit. Die wichtigsten Zahlen im Überblick, danach die drei Alternativen im Detail.
Die Alternativen zu Wien im Überblick
Bratislava
Anreise: Bus ab Wien Hauptbahnhof rund 70 Minuten, ab 7,90 Euro. Parken: ab 34 Euro pro Tag, 90 Euro für sieben Tage (P3). Passagiere: rund 1,95 Millionen im ersten Halbjahr 2026.
München
Anreise: ab Salzburg rund 180 Kilometer mit dem Auto, mit der Bahn rund zweieinhalb Stunden. Parken: ab 34 Euro pro Tag. Passagiere: 43,4 Millionen 2025, 232 Ziele.
Budapest
Anreise: Zug bis Budapest, dann Flughafenbus 100E ab der Innenstadt rund 40 Minuten, 2.500 Forint. Angebot: allein Ryanair fliegt im Winter 54 Strecken.
Wien zum Vergleich
Passagiere: 32,6 Millionen 2025. Flugabgabe: 12 Euro pro Abflug, unter 350 Kilometern 30 Euro.
Bratislava: Lohnt sich der Abflug für Reisende aus Wien?
Bratislava wächst derzeit rasant. Im ersten Halbjahr 2026 zählte der Flughafen laut Flughafen Bratislava 1.948.630 Passagierinnen und Passagiere, um 123 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, im Juni waren es erstmals mehr als eine halbe Million in einem Monat. Im gesamten Rekordjahr 2025 hatte der Flughafen 2,4 Millionen Fluggäste. Das Angebot prägen Billigairlines, die zuletzt Kapazität von Wien abgezogen haben. Die Hintergründe lesen Sie im Bericht Flughafen Bratislava knackt 4 Millionen Passagiere.
Am einfachsten ist die Anreise mit dem Bus: Slovak Lines fährt direkt vom Wiener Hauptbahnhof zum Terminal, einige Kurse halten auch am Flughafen Wien. Fernbusse anderer Anbieter starten unter anderem in Erdberg. Wer mit dem Auto fährt, braucht für die slowakische Autobahn eine digitale Vignette, die laut slowakischer Mautstelle für einen Tag 8,10 Euro und für zehn Tage 10,80 Euro kostet. Am Flughafen kostet das Parken laut Preisliste auf dem Parkplatz P3 für eine Woche 90 Euro, für zwei Wochen 160 Euro.
München: Die Alternative für Westösterreich
München spielt in einer anderen Liga als Bratislava. 2025 nutzten laut Flughafen München 43,4 Millionen Passagierinnen und Passagiere den Flughafen, 96 Airlines flogen 232 Ziele an. Für Reisende aus Salzburg, Tirol und Oberösterreich ist das vor allem bei Fernreisen interessant, die ab Wien nur mit Umstieg möglich sind. Bei den Skytrax-Awards 2026 wurde München als bester Flughafen Mitteleuropas ausgezeichnet, mehr dazu im Porträt des Flughafens München.
Von Salzburg sind es laut Tourismus Salzburg rund 180 Kilometer oder zwei Stunden mit dem Auto, mit der Bahn rund zweieinhalb Stunden. Auf deutschen Autobahnen brauchen Pkw keine Vignette. Parken kostet laut Tarifübersicht des Flughafens auf den günstigeren Parkplätzen 34 Euro für einen Tag und 107 Euro für eine Woche, in den Parkhäusern direkt an den Terminals deutlich mehr. An den Kontrollstellen stehen laut Flughafen München CT-Scanner, Flüssigkeiten bis zwei Liter pro Behälter dürfen im Handgepäck bleiben. Auf dem Rückflug von Flughäfen ohne diese Technik gilt weiter die 100-Milliliter-Regel. Deutschland erhebt allerdings eine eigene Luftverkehrsteuer, die Airlines in den Ticketpreis einrechnen.
Budapest: Großes Billigflug-Netz, weiter Weg
Budapest ist ein wichtiger Standort der Billigairlines. Ryanair stationiert dort laut eigener Mitteilung vom 28. Oktober zwölf Flugzeuge und fliegt im Winter 54 Strecken, acht davon neu, darunter Danzig, Göteborg, Turin und Venedig. Wer ein Ziel sucht, das weder ab Wien noch ab Bratislava angeboten wird, kann hier fündig werden.
Der Preis dafür ist die Anreise. Mit dem Zug geht es von Wien nach Budapest, vom Stadtzentrum fährt laut Budapester Verkehrsbetrieben BKK der Flughafenbus 100E rund um die Uhr vom Deák Ferenc tér und Kálvin tér zum Flughafen. Die Fahrt dauert etwa 40 Minuten und kostet 2.500 Forint. Achtung: Vom Bahnhof Keleti fährt der Bus nicht direkt ab, Sie müssen zuerst mit der Metro ins Zentrum. Mit dem Auto brauchen Sie in Ungarn eine Autobahnvignette.
Was spricht weiterhin für Wien?
Wien ist mit 32,6 Millionen Passagierinnen und Passagieren im Jahr 2025 laut Flughafen Wien nach München der größte Flughafen der Region, mit dem dichtesten Netz von Austrian Airlines und vielen Langstrecken. Wer früh am Morgen fliegt oder spät am Abend landet, kommt nach Wien meist bequemer und schneller als nach Bratislava oder Budapest. Wie Sie dort am besten anreisen und parken, lesen Sie im Flughafen-Wien-Guide.
Bei den Fluggastrechten gibt es keinen Unterschied: Bei Abflügen aus der EU gelten sie laut EU-Portal Ihr Europa für jede Airline, egal ob Sie in Wien, Bratislava, München oder Budapest einsteigen. Verpassen Sie den Flug aber, weil Bus oder Zug zum Flughafen Verspätung hatten, ist das Ihr Risiko. Planen Sie bei der Anreise ins Ausland daher großzügige Puffer ein.
So rechnen Sie den Preisvorteil richtig
Vergleichen Sie den Endpreis des Tickets inklusive Gepäck und rechnen Sie die Anreise für Hin- und Rückweg dazu, bei Familien für jede Person. Wer mit dem Auto fährt, addiert Parken, Treibstoff und gegebenenfalls Vignette. Ist ein Ticket ab Bratislava pro Person 30 Euro günstiger, bleibt einem Paar nach den Bustickets für Hin- und Rückweg nur noch ein Teil der Ersparnis.
Rechnen Sie außerdem mit der Zeit. Für Bratislava sind ab Wien mit Bus und Puffer schnell drei Stunden vor Abflug nötig, für Budapest deutlich mehr. Am meisten bringt der Umweg, wenn ab Wien keine direkte Verbindung existiert oder der Preisunterschied groß ist. Weitere Tipps rund ums Fliegen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Flughafen Bratislava: BTS surpasses half a million passengers in a single month for the first time (10.7.2026)
Flughafen München: Münchner Airport bleibt auf Wachstumskurs (31.3.2026)
Ryanair: Mitteilung zum Winterflugplan in Budapest (28.10.2026)
Flughafen Wien: Verkehrsergebnis 2025 (20.1.2026)
Unternehmensserviceportal des Bundes: Flugabgabe (2026)