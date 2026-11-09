Abflug ab Bratislava, München oder Budapest: Für wen sich der Umweg rechnet

Für Reisende aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rechnet sich der Abflug ab Bratislava vor allem bei Billigflügen zu Zielen, die ab Wien nicht mehr oder nur teurer angeboten werden. Der Flughafen liegt mit dem Bus rund 70 Minuten vom Wiener Hauptbahnhof entfernt, die Fahrt kostet laut Flughafen Bratislava online ab 7,90 Euro. Wer in Salzburg, Tirol oder Oberösterreich wohnt, findet in München ein Netz mit 232 Zielen, das Wien deutlich übertrifft. Budapest lohnt sich nur in Einzelfällen, weil die Anreise am längsten dauert.

Ein Vorteil gilt für alle drei Flughäfen: Die österreichische Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier fällt laut Unternehmensserviceportal des Bundes nur bei Abflügen in Österreich an. Ob die Ersparnis bleibt, entscheiden aber Anreise, Parken und Zeit. Die wichtigsten Zahlen im Überblick, danach die drei Alternativen im Detail.