Nach Bombendrohungen gibt es selten Entschädigung, doch die Airline muss trotzdem zahlen

In der vergangenen Woche gingen bei mehreren europäischen Flughäfen und Airlines Drohungen gegen Flüge ein, auch Wien und Salzburg waren betroffen, gefunden wurde nichts. Für Passagierinnen und Passagiere bedeuten solche Drohungen trotzdem oft Stunden des Wartens, eine Landung an einem anderen Flughafen oder einen verpassten Anschluss. Eine Ausgleichszahlung bekommen sie in solchen Fällen selten. Auf Verpflegung, ein Hotel und die Weiterreise zum gebuchten Ziel haben sie aber Anspruch, und diese Kosten trägt die Airline.

Der Grund für die fehlende Entschädigung steht in der EU-Fluggastrechteverordnung selbst. Sie nennt in ihren Erwägungsgründen ausdrücklich Sicherheitsrisiken als Beispiel für außergewöhnliche Umstände, die sich auch mit allen zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermeiden lassen. Kann die Airline solche Umstände nachweisen, muss sie die pauschalen 250, 400 oder 600 Euro nicht zahlen. Die Pflicht, sich um die Fluggäste zu kümmern, bleibt davon unberührt.