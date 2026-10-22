Für Reisende aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist Bratislava eine echte Alternative, vor allem bei Billigflügen. Slovak Lines verbindet den Wiener Hauptbahnhof ohne Zwischenstopp mit dem Flughafen Bratislava, die Fahrt dauert laut Flughafen rund 70 Minuten. Online-Tickets gibt es ab 7,90 Euro.

Rechnen Sie vor der Buchung den Gesamtpreis durch: Anreise, Gepäck und Sitzplatz können den Preisvorteil schnell aufzehren. Achten Sie auch darauf, dass ein früher Abflug oder eine späte Landung zu den Busfahrzeiten passt. Ein gültiger Reisepass oder Personalausweis gehört ins Handgepäck. Bei Verspätung oder Annullierung gelten ab Bratislava dieselben EU-Fluggastrechte wie ab Wien, Details erklärt unser Ratgeber zu den Fluggastrechten.

Welche Verbindungen ab Wien mit dem Winterflugplan wegfallen, lesen Sie in unserer Übersicht Winterflugplan ab 25. Oktober: Diese Verbindungen ab Österreich fallen weg. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.