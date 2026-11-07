Advent-Mitbringsel im Flugzeug: Zwei Kontrollen entscheiden, was mit nach Hause darf

Punsch, Glühwein, Likör oder Sirup sind an der Kontrolle Flüssigkeiten wie jede andere. Für den Hinflug ab Wien ist eine große Flasche daher kein Problem, auf dem Heimweg aber kann sie an der Kontrolle abgenommen werden, wenn der Flughafen nur 100 Milliliter erlaubt. Welche Flughäfen bereits größere Behälter zulassen und wo weiter die alte Grenze gilt, zeigt unsere Übersicht Flüssigkeiten im Handgepäck: Wo 2 Liter erlaubt sind und wo weiter 100 ml gelten. Auch Schneekugeln sind mit Flüssigkeit gefüllt. Wo die 100-Milliliter-Grenze gilt, packen Sie größere Exemplare deshalb besser gut gepolstert in den Koffer.

Selbst in Wien lohnt es sich, nicht zu viel ins Handgepäck zu stecken. Der Flughafen weist darauf hin, dass größere Mengen an Flüssigkeiten die Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Kontrolle erhöhen. Außerdem empfiehlt er, sich vor dem Abflug über die Bestimmungen der Zielflughäfen zu informieren, weil andere Länder teils strengere Regeln haben. Eine Ausnahme gibt es überall für Einkäufe im Duty-free-Shop: Sie dürfen laut EU mit, solange Ware und Kaufbeleg im versiegelten Sicherheitsbeutel bleiben. Öffnen Sie den Beutel erst am Endziel, vor allem wenn Sie unterwegs umsteigen.