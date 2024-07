Diese starke Mannschaftsleistung will man auch im heutigen Duell bei der EM zeigen. Als Sieger der Gruppe D trifft Österreich im Achtelfinale der EURO 2024 auf die Türkei, die ihrerseits die Gruppe F als Zweiter hinter Portugal abgeschlossen hat.

Den Türken fehlt im Duell gegen Österreich ihr Kapitän und Aushängeschild Hakan Calhanoglu. Er ist aufgrund zweier Gelber Karten in der Vorrunde für das Achtelfinale gesperrt. Österreich wiederum muss auf dem gesperrten Patrick Wimmer verzichten, der vollstes Vertrauen in seine Teamkameraden hat. "Ich bereite mich darauf vor, dass ich in zehn Tagen wieder das nächste Spiel habe. Mein Vertrauen in die Kollegen ist sehr groß", erklärte Wimmer letzten Mittwoch bei einer ÖFB-Pressekonferenz. "Ich will im Viertelfinale wieder zum Einsatz kommen."

Besagtes Viertelfinale stünde am 6. Juli um 21.00 Uhr in Berlin auf dem Programm, wo die Österreicher nicht nur ihr Teamquartier haben, sondern auch schon zwei EM-Siege gefeiert haben. Ein mögliches Halbfinale würde das ÖFB-Team am 10. Juli in Dortmund bestreiten.

Doch zurück zum heutigen Achtelfinale-Duell gegen die Türkei. Für den gesperrten Calhanoglu ist das bisher positive Auftreten der Österreicher bei der Fußball-EM in Deutschland nicht überraschend gekommen. Er bezeichnet die ÖFB-Truppe nicht nur als "ganz starke" Mannschaft, sondern sogar als "meinen Geheimfavoriten" im Turnier. Aber: "Jetzt ist alles möglich in diesem Turnier. Wir werden alles dafür tun, um weiterzukommen", so Calhanoglu.