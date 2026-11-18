Heller hat es zu einer Art Sport gemacht, sich mit Journalisten anzufreunden. „Sie schafft es, sich mit einem Reporter anzulegen, ihn fertigzumachen, seinen Chefredakteur anzuschreien und anschließend von ihm eingeladen und Patin seines Kindes zu werden. Ich übertreibe hier nur ein bisschen“, sagt Hellers Freund Jonathan Rosen, Mitbegründer der konkurrierenden Kommunikationsagentur BerlinRosen. „Ich habe mich oft gefragt, wie sie das schafft.“

Eine Reporterin der New York Times erzählt mir später, sie sei mit Heller so eng befreundet, dass sie nicht einmal eine Anzahlung für ihr Hochzeitskleid leisten wollte, ohne sich vorher mit ihr zu beraten. Andere berichten, sie riefen Heller an, um sich beruflichen Rat oder Anregungen für Geschichten zu holen, mit ihr Yoga zu machen oder gelegentlich zu erfahren, was in ihrer eigenen Redaktion vor sich gehe. „Wenn es bei der Times eine kleine Personalveränderung gibt, rufe ich sie an, um darüber zu tratschen. Und sie sagt dann: ,Ach ja, natürlich wusste ich das schon‘“, erzählt eine von ihnen.

Doch nur wenige wollen sich öffentlich lobend über eine PR-Beraterin äußern. Schließlich könnte es als Interessenkonflikt gelten, wenn ausgerechnet jene, die Mächtige zur Rechenschaft ziehen sollen, eine Frau loben, die von diesen Mächtigen engagiert wird, um genau das zu verhindern. (Haberman lehnte eine Stellungnahme zu Heller ab.)

Hier stößt Hellers pragmatische Beziehungspflege an die Grenzen journalistischer Unabhängigkeit. Im vergangenen Herbst begann die New-Yorker-Autorin Clare Malone mit der Arbeit an einem Porträt des Herausgebers Jon Kelly, der ebenfalls bei der Buchfeier gewesen war, und seines Medienunternehmens Puck. Kelly schaltete Heller ein, damit sie für ihn intervenierte.

Ich frage Kelly, wie Heller einerseits für Menschen wie Zucker oder die Familie von Sam Bankman-Fried, über die er regelmäßig berichtet, PR machen und andererseits auch ihn vertreten könne. „Wir sind Freunde, aber auch Profis, die einander respektieren“, sagt Kelly. „Sie vertritt ihre Klienten, und ich muss mein Unternehmen führen. Wir achten darauf, dass dabei immer alles korrekt abläuft. Dieser Respekt ist Teil unserer Freundschaft. So etwas kommt vor.“

(In einem am 18. Jänner 2023 veröffentlichten Artikel über Sam Bankman-Fried zitierte Puck Hellers Verteidigung von dessen Eltern, die zu ihren Klienten zählen. Im selben Absatz wies das Medium darauf hin, dass „Heller auch Puck vertreten hat“.)

Die Journalisten, mit denen ich über Heller sprach, ob offiziell oder vertraulich, waren überzeugt, dass sie sie nie belogen hatte. Das unterscheidet Heller von manchen anderen Vertretern ihrer Branche. „Sie hat eine Regel“, sagt Zucker. „Sie will, dass man ihr alles erzählt, egal, wie schlimm es ist. Und sie wird die Presse nicht belügen.“ Das bedeutet, dass sie auf die Ehrlichkeit ihrer Klienten angewiesen ist. Gelegentlich lässt sich beobachten, wie Heller um eine Position ringt, die sie guten Gewissens vertreten kann. Als sie Weiner vertrat, leitete sie ihre Aussagen irgendwann mit einem Vorbehalt ein, der neu war: „Laut dem Kongressabgeordneten Weiner …“

Mit anderen Worten: Das behauptete Weiner, nicht Heller.

Ich frage Heller, vor welchem Journalisten sie am meisten Angst hat. Sie überlegt eine Weile und sagt: „Da gab es einen Reporter, der früher bei der Daily News gearbeitet hat und heute für The City schreibt. Greg Smith heißt er. Er rief mich jeden Freitag um 15 Uhr wegen irgendeiner Sache an. Und ich dachte jedes Mal: Ach, Scheiße. Das wird nichts Gutes. Dann gibt es noch bestimmte Reporter, deren Namen ich nicht nennen werde, bei denen ich mit meinen Argumenten nur schwer durchdringe. Von denen bekomme ich nicht gern Anrufe.“

Manche Reporter geben zu, dass sie es sogar genießen, von Heller beeinflusst zu werden. Sie setzt gezielt auf Offenheit, verbunden mit dem Hinweis, dass man sie nicht zitieren dürfe. Etwa so: „Hören Sie, ich weiß, dass er ein aufgeblasenes Arschloch ist, aber die Sache ist die …“ Oder: „Okay, sie benimmt sich völlig verrückt, aber sie macht gerade wirklich eine schwere Zeit durch.“

„Man weiß, dass sie einen manipuliert“, sagt ein Reporter, der kürzlich über einen ihrer Klienten geschrieben hat. „Aber irgendwie gefällt es einem, weil man weiß, dass beide dasselbe Spiel spielen.“

Amy Chozick, früher Journalistin bei der New York Times und heute Fernsehproduzentin, geriet einmal ins Zentrum eines Shitstorms auf Twitter und rief Heller an, um sich bei ihr auszusprechen. „Ich wollte mich nur noch in einem Loch verkriechen“, erzählt Chozick. „Da ließ sie mir einen falschen Bart samt Schnurrbart nach Hause bringen und sagte: ,Jetzt reiß dich zusammen! Was glaubst du, würden deine männlichen Kollegen tun, wenn ein Twitter-Mob über sie herfiele? Die würden das nutzen, um verdammt noch mal Bücher zu verkaufen.‘“

Einige Monate nach Habermans Buchfeier erlebe ich, wie Heller die Medien buchstäblich mit Süßigkeiten füttert. Jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltet sie in ihrer Agentur einen Keksbackwettbewerb, bei dem alle ihre 18 Mitarbeiter unterschiedliche Kekse backen. Eine von Heller persönlich ausgewählte Gastjury verkostet die Kreationen und kürt den Sieger. Im vergangenen Dezember gehörten ihr Ben Smith und Jon Kelly an, außerdem Frank Carone, der damalige Stabschef des Bürgermeisters, und der frühere Finanzkontrolleur der Stadt, Scott Stringer.