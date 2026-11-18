Wenn man Jeff Zucker, Mario Batali oder Jared Kushner heißt und versucht, eine Phase extrem schlechter Presse zu überstehen, dann ist sie diejenige, die man anruft.
von
Shawn McCreesh
Es war der letzte Montag im Jänner 2022, als Jeff Zucker klar wurde, dass seine Welt kurz vor dem Zusammenbruch stand. Die zuvor weitgehend geheim gehaltene Liebesbeziehung zu seiner Stellvertreterin Allison Gollust würde öffentlich werden. Er wurde gezwungen, von seinem Posten als CNN-Präsident zurückzutreten. Sein 300 Millionen Dollar teures Prestigeprojekt, der Streamingdienst CNN+, verlor den wichtigsten Förderer. Und Zuckers einstige Freunde, die Cuomo-Brüder, waren auf Rache aus.
Was tun? Zucker zog sich mit Medienmanager Gary Ginsberg, den er seit Jahren kannte, in seine Wohnung zurück. Ginsberg stellte fest, es sei Zeit für Risa Heller. Die 43-jährige dreifache Mutter aus Brooklyn Heights ist die gefragteste Krisenkommunikatorin für elitäre New Yorker vor einem öffentliche Absturz. „Ich kannte sie nicht“, erzählt Zucker. „Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, als sie am Tag vor der Bekanntgabe meines Rücktritts meine Wohnung betrat. Dann saß sie fast durchgehend 72 Stunden bei mir in der Küche.“
Erst die Wahrheit, dann die Rettung
„Das Besondere an Risa ist ihre Persönlichkeit“, sagt er. „Sie kommt herein, stellt ihren Kaffee ab, übernimmt sofort das Kommando und legt in einem Akzent los, bei dem ich bis heute nicht weiß, woher er stammt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bloomfield Hills ist oder Long Island oder Brooklyn oder sonstwo.“ Dann verlangt sie, dass man ihr darüber Wahrheit erzählt, warum man sie braucht. Erst danach erklärt sie, worauf man sich einstellen muss, und hilft einem, die Situation zu meistern.
Wie schlimm hätte es für Zucker ohne Heller laufen können? „Diese Frage lässt sich unmöglich beantworten“, sagt er. „Aber ich glaube, sie hat eine der schlimmsten Wochen meines Lebens auf jeden Fall ein kleines bisschen erträglicher gemacht.“
Auch wenn Sie noch nie von Risa Heller gehört haben, hat sie vermutlich schon ihren Blick auf manche Menschen beeinflusst. „Gibt es überhaupt jemanden, der in die Scheiße getreten ist und nicht sie anruft, damit sie ihm die Schuhe putzt?“, fragt Evan Smith, Mitbegründer der Texas Tribune. Auch er hat sich schon von Heller beraten lassen, allerdings nicht, weil er selbst in Schwierigkeiten geraten wäre.
Hellers Dienste sind teuer. Aber warum das Risiko eingehen, sie nicht anzurufen?
Krisen der Mächtigen
Schon 2011 half sie Anthony Weiner, seinen ersten Skandal um verschickte Penisfotos politisch zu überstehen. Sie arbeitete auch für Kushner Companies, als Jared Kushner das Unternehmen leitete. Sie vertrat jenen Estée-Lauder-Manager, dessen Leben aus den Fugen geriet, nachdem er auf Instagram ein Meme veröffentlicht hatte. Es zeigte Bibo aus der Sesamstraße mit einer Maske neben Mr. Snuffleupagus. Dazu stand: „Mein N–––a Snuffy hat sich bei einem Chingy-Konzert Corona eingefangen.“ Auch der Sprecher der Sesamstraßen-Figur Elmo engagierte Heller, als ihm vorgeworfen wurde, Sex mit Jugendlichen gehabt zu haben. Die Klagen wurden abgewiesen.
Starkoch Mario Batali wandte sich an Heller, nachdem ihm vorgeworfen worden war, Frauen unsittlich berührt zu haben. Ebenso Win Butler, Frontmann von Arcade Fire, der laut einer Enthüllung des Musikmagazins Pitchfork mehrere jüngere Fans sexuell unter Druck gesetzt haben soll. Ein Goldman-Sachs-Banker, der in den Hamptons wegen Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen worden war, engagierte sie ebenfalls. Später wurde er freigesprochen.
Der New-Yorker-Autor Jeffrey Toobin holte ihren Rat ein, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er während einer beruflichen Zoom-Konferenz masturbierte. Arthur Sulzberger Jr., Ex-Herausgeber der New York Times, engagierte Heller, als die Klatschkolumne „Page Six“ berichtete, seine damalige Frau werfe ihm im Scheidungsprozess vor, sich nicht an den Ehevertrag zu halten.
Erinnern Sie sich an das angesagte Restaurant Sqirl in Los Angeles, das in die Kritik geriet, nachdem ein Foto seiner verschimmelten Marmelade viral gegangen war? Auch das Restaurant engagierte Heller.
Derzeit vertritt Heller die Eltern von Sam Bankman-Fried, beide Rechtsprofessoren, deren Ruf durch die Verbindung zu ihrem Sohn Schaden genommen hat. Das sind nur einige ihrer Klienten. Viele, vermutlich die meisten, bleiben anonym. Wer einem mächtigen Menschen hilft, der plötzlich nicht mehr weiterweiß, muss diskret sein. „Selbst wenn man beruflich täglich mit der Presse zu tun hat, fällt es schwer zu erkennen, dass man sich besser Hilfe holt, sobald man selbst zum Gegenstand der Berichterstattung wird“, sagt Zucker.
Risa Hellers jüngster Fall: Ex-Nvidia-CEO Jensen Huang
Das US-Magazin Wired berichtet, dass Jensen Huang bereits im Oktober 2025 Risa Heller engagiert hat. Damals wurde seine Verbindung zu Alice Huang – nach Einschätzung des US-Geheimdiensts eine chinesische Spionin – erstmals von der New York Times thematisiert.
Am 8. November 2026 machte Huang die außereheliche Affäre mit Alice Huang öffentlich und bat um Verzeihung. Nvidia erklärte, Untersuchungen einzuleiten und Vertrauen in Huang zu haben. Nach Berichten über eine weitere interne Affäre trat Huang am 12. November 2026 zurück.
„Je verzwickter, desto besser“
An einem Freitagmorgen im Jänner, fast genau ein Jahr nach Zuckers Sturz, treffe ich Heller in ihrem Büro im Woolworth Building. Von hier bietet sich ein imposanter Blick auf die City Hall, die Brooklyn Bridge und jenen windigen Teil von Downtown Manhattan, der vor hundert Jahren als Newspaper Row bekannt war. Heute stehen dort Luxuswohnungen.
Der Teppich ist rot, Wände und offene Decken sind weiß, Sofa und Sessel leuchtend blau. Auf einem glänzend weißen Beistelltisch steht ein etwa 30 Zentimeter großer goldener Gartenzwerg, der den Mittelfinger zeigt. Überall liegen Printausgaben von City & State, Commercial Observer, The Real Deal, The Hollywood Reporter, Wall Street Journal, New York Times und New York Magazine verstreut.
An einer Wand steht ein ziemlich verbeulter gelber Metallkasten der New York Post, in dem eine alte Ausgabe des Boulevardblatts ausgestellt ist. Die Schlagzeile lautet „Y GO TO WORK?“ („Wozu arbeiten gehen?“). Dazu ist ein wenig schmeichelhaftes Foto des damaligen Bürgermeisters Bill de Blasio zu sehen, aufgenommen in einem Fitnessstudio in Park Slope.
Ganz in Schwarz gekleidet nimmt Heller die aktuelle Times von ihrem Schreibtisch. „Wenn ich in den Nachrichten von einer großen Geschichte lese, mit der ich nichts zu tun habe, denke ich: Warum bin ich nicht dabei? Das ärgert mich ein bisschen“, sagt sie und tippt mit ihren rot lackierten Fingernägeln auf die Titelseite. „Je verzwickter eine Geschichte, desto lieber arbeite ich daran.“
Hinter ihrem Schreibtisch lehnt auf einem Bücherregal ein gerahmtes Bild an der Wand. Es zeigt eine als Wonder Woman verkleidete Person, die in einer Wohnanlage den Müll hinausträgt. „Das spricht mich an“, sagt Heller.
Nichts in diesem Büro scheint dem Zufall überlassen. Mir fällt ein Miniatur-Zeitungskiosk auf, geschützt von einem Plexiglaskasten. Darin liegen winzige Boulevardzeitungen mit ebenso winzigen Schlagzeilen. „Plage der U-Bahn-Sittenstrolche“, titelt die kleine Daily News. Ich frage Heller, ob sie damit eine Art Medien-Voodoo praktiziert. Sie lächelt nur.
Nichts ist nur schwarz oder weiß
Heller sieht ihren Job darin, einer Geschichte „Kontext zu verleihen“. Wenn Reporter und Redakteurinnen – und vielleicht das ganze Internet – bereit sind, ein abschließendes Urteil zu fällen, liefert sie Fakten und Umstände, die begründete Zweifel wecken. Sie streut pikante Informationen, die vom Thema ablenken, sie argumentiert, appelliert an das Gute im Menschen und fordert einen auf, vom hohen Ross zu kommen. Denn mal ehrlich: Wer hat schon eine weiße Weste? Heller führt einen in die Grauzone.
Meine erste Begegnung mit Heller hatte ich ein Jahr zuvor, als ich – wie die halbe Medienbranche – über Zucker schreiben wollte und wir uns in Tribeca auf einen Kaffee trafen. Sie sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und sagte sinngemäß: „Wir machen das so: Sie stellen mir alle Ihre Fragen. Ich schreibe sie auf, und dann reden wir weiter.“ Ich hatte erwartet, sie würde angriffslustig oder zumindest nervös reagieren. Stattdessen lag etwas leicht Herablassendes in ihrem Gesichtsausdruck, als sie mit einem kaum merklichen Lächeln meine vermeintlich knallharten Fragen notierte. Sie schien Spaß zu haben.
Sie glaubt an zweite Chancen
Ihre Persönlichkeit und ihre Methoden passen gut in diese Zeit. In den vergangenen Jahren hat sich verändert, wer wofür zur Verantwortung gezogen wird. Mächtige Menschen haben mehr Angst denn je. „Früher, wenn ein CEO einen Fehler machte, in Schwierigkeiten geriet oder gegen ihn ermittelt wurde“, sagt Heller, „dann hieß es in einschlägigen Kreisen: ,Was für ein Idiot!‘ Oder: ,Diese Frau ist das Letzte!‘ Oder: ,Was für ein Arschloch!‘“ Heute würden Menschen „wegen Cancel Culture, oder wie immer man das nennen will, einfach auf den Müll geworfen. Das finde ich falsch. Ich glaube fest an zweite Chancen“.
Was Heller ist oder sein will, ist nicht neu. New York hatte schon immer Krisenmanager und einflussreichen PR-Berater. Howard Rubenstein war eine Legende. Er beriet Politiker, Medienmogule und Immobilienentwickler. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete auch er eine Zeit lang im Woolworth Building. Man könnte sagen, Rubenstein hat die Spielregeln geschaffen, nach denen Heller heute arbeitet.
„Sie ist viel temperamentvoller als Howard“, sagt Senator Chuck Schumer, ihr ehemaliger Chef, der auch Rubenstein kannte. „Aber sie hat dasselbe Gespür für Politik und Sachfragen und versteht es, beides zu einem großen Ganzen zu verweben.“
Wie Rubensteins Unternehmen, das heute sein Sohn Steven führt, und andere New Yorker PR-Agenturen wie BerlinRosen betreut Heller viele Immobilienentwickler. „Die Immobilienbranche kommt der Politik in New York am nächsten“, sagt sie. Konkurrenten zufolge erhalten Agenturen wie ihre monatliche Pauschalhonorare von etwa 10.000 Dollar. Das deckt die laufenden Kosten und die Gehälter ihres Teams. Kurzfristige Kriseneinsätze dürften teurer sein. Heller will weder sagen noch bestätigen, wem sie wofür wie viel verrechnet.
Wissen gezielt einsetzen
Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihre Krisenarbeit. „Wenn man prominente Klienten mit öffentlichkeitswirksamen Problemen betreut, hat man Macht. Und sie weiß, wie man diese Macht einsetzt“, sagt Medienmanager Ginsberg. „Man legt sich besser nicht mir ihr an. Wer ein Versprechen bricht, lernt ihre harte Seite kennen. Sie weiß, wer dein Chefredakteur ist, und die nächste Geschichte bekommst du dann eben nicht.“
Im Journalismus geht es darum, die Wahrheit herauszufinden. Doch oft funktioniert er wie ein Wettbewerb, bei dem die interessanteste Geschichte mit den brisantesten und überzeugendsten Details gewinnt. Heller weiß, was Journalisten brauchen. Texas Tribune-Gründer Evan Smith formuliert es so: „Es ist wie das, was man über den Teufel sagt: Risas größter Trick war, uns glauben zu machen, sie sei eine von uns.“
Trotz ihrer Aura der abgebrühten New Yorkerin stammt Heller nicht aus der Stadt. Sie wuchs in West Bloomfield, Michigan, einem Vorort von Detroit, auf. Ihr Vater ist Anwalt, ihre Mutter war Sonderschullehrerin. „In der Highschool war ich natürlich die Klatschtante der Klasse“, sagt Heller.
An der University of Michigan studierte sie Psychologie sowie Hebräisch und jüdische Kulturwissenschaften. Doch nach ihrem Abschluss 2001 fand sie keinen Job. Dann saß ihre ehemalige Mitbewohnerin zufällig im Flugzeug neben dem Leiter des Washingtoner Büros der Anti-Defamation League (ADL) und erzählte ihm von Hellers erfolgloser Jobsuche. So kam Heller zum Praktikum bei der ADL.
Bald darauf begann sie für die demokratische Kongressabgeordnete Jane Harman aus Kalifornien zu arbeiten. Das führte zu einer Stelle als Pressesprecherin von Senator Chuck Schumer in New York City. „Ohne Chuck wäre ich ein Niemand, hätte nichts erreicht und wäre nirgendwo“, sagt Heller. „Es heißt immer, er stelle nur die klügsten Leute ein. Das stimmt nicht. Er stellt Menschen ein, von denen er glaubt, dass er ihnen etwas beibringen kann.“
Lehrjahre bei Chuck Schumer
Pressesprecher übernehmen oft die Eigenheiten der Menschen, für die sie arbeiten. Cuomos Sprecher behandelten Journalisten herablassend, die von de Blasio waren ständig am Jammern. Bloombergs Leute sprachen in der Sprache der Politikexperten und schienen sich wenig darum zu scheren, was geschrieben wurde. Schumers Pressesprecher hingegen kümmerten sich um jedes Detail: nicht nur darum, worüber berichtet wurde, sondern auch, wie und wo eine Geschichte erschien.
„Die Schumer-Leute sind eine Spezies mit einem sechsten Sinn, die schon den ganzen Dschungel durchstreift hat“, sagt Angelo Roefaro, der heutige Chefsprecher des Minderheitsführers im Senat. „Sie halten sich nicht nur oben in den sonnigen Baumwipfeln auf. Sie wissen auch, was am Dschungelboden passiert. Chuck findet solche Leute, und dann beginnt ihre Reise durch den Dschungel. Risa versteht dieses Ökosystem wahrscheinlich besser als jeder andere.“
Kurz nachdem Heller bei Schumer angefangen hatte, erschien ein Artikel, in dem seine Familie erwähnt wurde. „Eine miese, beschissene Aktion“, sagt Heller. Sie rief den Journalisten an und machte ihm die Hölle heiß. „Ich weiß noch, wie ich um sieben Uhr morgens im Büro war und zu Chuck sagte: ,Schau dir das an. Ich habe ihn angerufen und zusammengeschrien. Keine Sorge.‘ Chuck sah mich an und sagte: ,Okay, jetzt rufst du ihn noch einmal an und entschuldigst dich.‘ Ich sagte: ,Nein, das mache ich nicht. Der hat uns reingeritten.‘ Und er: ,Du rufst ihn besser an. Sofort. Du brauchst ihn mehr als er dich.‘“ Sie tat es.
Ben Smith, früher Medienkolumnist der New York Times und heute Mitbegründer von Semafor, erinnert sich an eine Begegnung mit Schumer in den Studios des Fernsehsenders NY1, etwa 2005. Smith erzählt, er habe Schumer mit einer Frage zur damals umstrittenen gleichgeschlechtlichen Ehe überrumpelt, zu der dieser bislang nicht Stellung beziehen wollte.
Als sie das Studio verließen, habe ihn die junge Heller abgefangen und heftig dafür zusammengestaucht, Schumer in einen Hinterhalt gelockt zu haben. „Als sie fertig war, sah sie sich um und fragte: ,Wo zum Teufel ist das Auto?‘ Ich sagte: ,Ich glaube, er ist schon weggefahren.‘ Sie zog ihr Handy heraus und brüllte im selben Ton, in dem sie gerade mich angefahren hatte: ,Wo zum Teufel bist du hin? Du kannst mich doch nicht einfach hier auf dem Gehsteig stehen lassen! Für wen hältst du dich eigentlich?‘ Ich sagte zu ihr: ,Ich kann nicht glauben, dass du so mit dem Fahrer sprichst.‘ Und sie antwortete: ,Wovon redest du? Das war Chuck.‘“ (Schumer kehrte um und holte sie ab.)
„Ja, sie hat immer offen ihre Meinung gesagt“, bestätigt Schumer, als ich ihm die Anekdote erzähle. „Deshalb ist sie so gut. Sie geht Konflikten nicht aus dem Weg.“
Heller sagt, einer der großen Vorzüge der Arbeit für Chuck sei gewesen, „dass man ihn anschreien und ihm die Wahrheit sagen konnte. Wenn man so einen Job schon in jungen Jahren hat, kommt man gar nicht auf die Idee, dass man einem mächtigen Menschen nicht sagen dürfte, dass er falschliegt.“
Krisen als harte Schule
Mit 27 verließ Heller Schumers Büro und wechselte zur Kommunikationsberatung Global Strategy Group, die auch Ex-New-York-Gouverneur Eliot Spitzer beriet. Sechs Monate später wurde bekannt, dass Spitzer die Dienste einer Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Plötzlich musste sein Vizegouverneur David Paterson ein Amt übernehmen, das er nie angestrebt hatte. Heller wurde seine Kommunikationschefin.
„Es war turbulent“, sagt Heller. Die Weltwirtschaftskrise begann, für den frei gewordenen Senatssitz von Hillary Clinton musste ein Nachfolger bestimmt werden, und Patersons engster Mitarbeiter, von dem er sehr abhängig war, musste zurücktreten, nachdem bekannt geworden war, dass er fast 300.000 Dollar Steuerschulden hatte.
„Damals gab es eine starke, hart konkurrierende Medienlandschaft“, erinnert sie sich. „Das war anders als heute. Praktisch jedes Medienhaus im Bundesstaat hatte mindestens einen Reporter im Kapitol, der über den Gouverneur berichtete. Jeden Morgen sah man die Titelseite der New York Post und schnappte nach Luft.“
Wenn die Wahrheit nicht aufzuhalten ist
Sie hielt ein Jahr durch, dann nahm sie eine Auszeit. Sie sah sich Jobs in der Wirtschaft an, aber „die kamen mir alle langweilig vor“. Sie stand kurz vor ihrem 30. Geburtstag und wollte lernen, wie man ein Hähnchen zubereitet, sagt sie. Sie heiratete Ryan Toohey, den sie kennengelernt hatte, als er für Spitzer und sie für Schumer gearbeitet hatte, als Kollegen bei der Global Strategy Group waren sie einander näher gekommen. Im Jahr 2010 gründete sie Risa Heller Communications.
Im Jahr darauf hatte sie ihr erstes Krisenprojekt – Anthony Weiner. Der damalige Kongressabgeordnete wurde erwischt, als er ein Penisfoto verschickte. „Manche sagten, ihm zu helfen, würde meine Karriere ruinieren“, erzählt Heller. „Aber er war ein alter Freund, es kam für mich nicht infrage, ihn im Stich zu lassen.“ Sie begann, jene Fähigkeiten zu entwickeln, die heute ihr Markenzeichen sind. Medienmanager Ginsberg beschreibt sie als „Mischung aus einer jüdischen Mutter und Whitey Bulger“, dem berüchtigten Bostoner Gangster.
„Sie verliert nie die Nerven“, sagt Ex-CNN-Präsident Zucker. „Sie ist selbstbewusst, aber nicht arrogant, durchsetzungsstark, aber kein Arschloch.“ Sie sagt mächtigen Menschen, die unter Beschuss stehen, ob sie gestehen, sich entschuldigen, den Kopf einziehen oder zurückschlagen sollen. Manche engagieren sie vorsorglich, noch bevor ein mögliches Problem öffentlich wird.
„Ich verbringe viel Zeit damit, meinen Klienten zu erklären, wie die Medien funktionieren“, sagt sie. „Wie eine Recherche abläuft, wie Journalisten an Informationen gelangen und warum sie ihre Quellen nicht preisgeben. Fake News gibt es nicht einfach so. Viele verstehen nicht, dass ein Journalist theoretisch mit einem leeren Notizbuch an eine Geschichte herangeht und erst herausfinden will, womit er es füllt.“
Heller rückt auch die Erwartungshaltung ihrer Klienten zurecht. Zum Beispiel jene, dass die Veröffentlichung einer Geschichte verhindert werden kann. „Das ist schwierig“, sagt Heller. „Ich sage den Leuten immer wieder: ,Man kann eine Geschichte kaum verhindern.‘ Das gelingt vielleicht, wenn sie unwahr ist oder auf grundlegend falschen Informationen beruht. Aber eine Veröffentlichung zu verhindern, ist wie ein Einhorn. Man bekommt es so gut wie nie zu sehen.“
Einige Klienten rühmten sich mir gegenüber allerdings, dass Heller es geschafft habe, unangenehme oder aus ihrer Sicht „unfaire“ Details aus Artikeln streichen zu lassen. „Es geht darum, herauszufinden, mit welchen Argumenten man den jeweiligen Journalisten erreicht“, sagt Heller.
Sie zeigt auf einen Becher in ihrem Büro. „Wenn Sie zu mir kommen und sagen: ,Dieser Becher ist blau‘, und ich antworte: ,Nein, Shawn, er ist durchsichtig‘, dann müssen wir darüber diskutieren, was blau und was durchsichtig ist. Ich bin immer bereit, diese Diskussion zu führen. Manchmal wird daraus ein Streit, manchmal ist es ganz angenehm.“ Der Becher ist durchsichtig.
Im vergangenen Oktober veranstaltete Heller in ihrer Wohnung in einem ehemaligen Industriegebäude mit Blick auf den East River eine Feier zur Veröffentlichung des Buches von Maggie Haberman, einer der bekanntesten Reporterinnen der New York Times. (Das Immobilienportal Zillow schätzt den Wiederverkaufswert der Wohnung auf knapp fünf Millionen Dollar.)
Unter den Gästen waren Habermans Kollegen Jodi Kantor, Michael Barbaro, Jeremy Peters, Carolyn Ryan, Elisabeth Bumiller und Rebecca Blumenstein, die inzwischen NBC News leitet. Auch Zucker, Ginsberg und Hellers ehemaliger Kollege Ben Smith waren dabei. Habermans Redakteur saß währenddessen auf einem Flur neben dem Badezimmer, über seinen Laptop gebeugt, und bearbeitete ihren nächsten Artikel, der noch während der Feier erscheinen sollte.
Haberman und Heller lernten einander kennen, als Haberman für die New York Post über die Lokalpolitik berichtete. Aus der Bekanntschaft wurde zunächst ein freundschaftliches Verhältnis, schließlich eine Freundschaft.
„In den vergangenen 18 Jahren hat sich vieles verändert, aber manches ist gleich geblieben“, sagte Heller in einer Rede auf der Feier. „Jedes Mal, wenn wir zusammen essen, steht ihr Laptop neben dem Essen auf dem Tisch. Ich glaube nicht, dass sie jemals ihr Auto waschen ließ. Und ich habe noch nie eine einzige Diskussion mit ihr gewonnen, nicht einmal über das winzigste Detail in einem Artikel.“
Heller bezeichnete Haberman als die beste Reporterin aller Zeiten und fügte hinzu: „Entschuldigung an alle anderen Journalisten in diesem Raum.“
Manipulation auf Augenhöhe
Heller hat es zu einer Art Sport gemacht, sich mit Journalisten anzufreunden. „Sie schafft es, sich mit einem Reporter anzulegen, ihn fertigzumachen, seinen Chefredakteur anzuschreien und anschließend von ihm eingeladen und Patin seines Kindes zu werden. Ich übertreibe hier nur ein bisschen“, sagt Hellers Freund Jonathan Rosen, Mitbegründer der konkurrierenden Kommunikationsagentur BerlinRosen. „Ich habe mich oft gefragt, wie sie das schafft.“
Eine Reporterin der New York Times erzählt mir später, sie sei mit Heller so eng befreundet, dass sie nicht einmal eine Anzahlung für ihr Hochzeitskleid leisten wollte, ohne sich vorher mit ihr zu beraten. Andere berichten, sie riefen Heller an, um sich beruflichen Rat oder Anregungen für Geschichten zu holen, mit ihr Yoga zu machen oder gelegentlich zu erfahren, was in ihrer eigenen Redaktion vor sich gehe. „Wenn es bei der Times eine kleine Personalveränderung gibt, rufe ich sie an, um darüber zu tratschen. Und sie sagt dann: ,Ach ja, natürlich wusste ich das schon‘“, erzählt eine von ihnen.
Doch nur wenige wollen sich öffentlich lobend über eine PR-Beraterin äußern. Schließlich könnte es als Interessenkonflikt gelten, wenn ausgerechnet jene, die Mächtige zur Rechenschaft ziehen sollen, eine Frau loben, die von diesen Mächtigen engagiert wird, um genau das zu verhindern. (Haberman lehnte eine Stellungnahme zu Heller ab.)
Hier stößt Hellers pragmatische Beziehungspflege an die Grenzen journalistischer Unabhängigkeit. Im vergangenen Herbst begann die New-Yorker-Autorin Clare Malone mit der Arbeit an einem Porträt des Herausgebers Jon Kelly, der ebenfalls bei der Buchfeier gewesen war, und seines Medienunternehmens Puck. Kelly schaltete Heller ein, damit sie für ihn intervenierte.
Ich frage Kelly, wie Heller einerseits für Menschen wie Zucker oder die Familie von Sam Bankman-Fried, über die er regelmäßig berichtet, PR machen und andererseits auch ihn vertreten könne. „Wir sind Freunde, aber auch Profis, die einander respektieren“, sagt Kelly. „Sie vertritt ihre Klienten, und ich muss mein Unternehmen führen. Wir achten darauf, dass dabei immer alles korrekt abläuft. Dieser Respekt ist Teil unserer Freundschaft. So etwas kommt vor.“
(In einem am 18. Jänner 2023 veröffentlichten Artikel über Sam Bankman-Fried zitierte Puck Hellers Verteidigung von dessen Eltern, die zu ihren Klienten zählen. Im selben Absatz wies das Medium darauf hin, dass „Heller auch Puck vertreten hat“.)
Die Journalisten, mit denen ich über Heller sprach, ob offiziell oder vertraulich, waren überzeugt, dass sie sie nie belogen hatte. Das unterscheidet Heller von manchen anderen Vertretern ihrer Branche. „Sie hat eine Regel“, sagt Zucker. „Sie will, dass man ihr alles erzählt, egal, wie schlimm es ist. Und sie wird die Presse nicht belügen.“ Das bedeutet, dass sie auf die Ehrlichkeit ihrer Klienten angewiesen ist. Gelegentlich lässt sich beobachten, wie Heller um eine Position ringt, die sie guten Gewissens vertreten kann. Als sie Weiner vertrat, leitete sie ihre Aussagen irgendwann mit einem Vorbehalt ein, der neu war: „Laut dem Kongressabgeordneten Weiner …“
Mit anderen Worten: Das behauptete Weiner, nicht Heller.
Ich frage Heller, vor welchem Journalisten sie am meisten Angst hat. Sie überlegt eine Weile und sagt: „Da gab es einen Reporter, der früher bei der Daily News gearbeitet hat und heute für The City schreibt. Greg Smith heißt er. Er rief mich jeden Freitag um 15 Uhr wegen irgendeiner Sache an. Und ich dachte jedes Mal: Ach, Scheiße. Das wird nichts Gutes. Dann gibt es noch bestimmte Reporter, deren Namen ich nicht nennen werde, bei denen ich mit meinen Argumenten nur schwer durchdringe. Von denen bekomme ich nicht gern Anrufe.“
Manche Reporter geben zu, dass sie es sogar genießen, von Heller beeinflusst zu werden. Sie setzt gezielt auf Offenheit, verbunden mit dem Hinweis, dass man sie nicht zitieren dürfe. Etwa so: „Hören Sie, ich weiß, dass er ein aufgeblasenes Arschloch ist, aber die Sache ist die …“ Oder: „Okay, sie benimmt sich völlig verrückt, aber sie macht gerade wirklich eine schwere Zeit durch.“
„Man weiß, dass sie einen manipuliert“, sagt ein Reporter, der kürzlich über einen ihrer Klienten geschrieben hat. „Aber irgendwie gefällt es einem, weil man weiß, dass beide dasselbe Spiel spielen.“
Amy Chozick, früher Journalistin bei der New York Times und heute Fernsehproduzentin, geriet einmal ins Zentrum eines Shitstorms auf Twitter und rief Heller an, um sich bei ihr auszusprechen. „Ich wollte mich nur noch in einem Loch verkriechen“, erzählt Chozick. „Da ließ sie mir einen falschen Bart samt Schnurrbart nach Hause bringen und sagte: ,Jetzt reiß dich zusammen! Was glaubst du, würden deine männlichen Kollegen tun, wenn ein Twitter-Mob über sie herfiele? Die würden das nutzen, um verdammt noch mal Bücher zu verkaufen.‘“
Einige Monate nach Habermans Buchfeier erlebe ich, wie Heller die Medien buchstäblich mit Süßigkeiten füttert. Jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltet sie in ihrer Agentur einen Keksbackwettbewerb, bei dem alle ihre 18 Mitarbeiter unterschiedliche Kekse backen. Eine von Heller persönlich ausgewählte Gastjury verkostet die Kreationen und kürt den Sieger. Im vergangenen Dezember gehörten ihr Ben Smith und Jon Kelly an, außerdem Frank Carone, der damalige Stabschef des Bürgermeisters, und der frühere Finanzkontrolleur der Stadt, Scott Stringer.
Die Moral der Krisenmanagerin
Krisenkommunikation kann ein moralisch fragwürdiges Geschäft sein. Ich frage Heller, wie sie entscheidet, welche Klienten sie annimmt. „Ich glaube grundsätzlich, dass Menschen es verdienen, dass ihre Geschichte erzählt wird“, sagt sie.
Jeder hat das Recht auf einen Anwalt. Aber sollte auch jeder Anspruch auf die Dienste eines PR-Profis haben, der die öffentliche Wahrnehmung zu seinen Gunsten beeinflusst? „Die Menschen kommen in ihren schlimmsten Momenten zu mir und sagen: ,Ich brauche Ihre Hilfe.‘ Ich höre ihnen zu und prüfe, ob wir ihnen helfen können. Wenn ich glaube, dass es eine Geschichte zu erzählen gibt, übernehme ich den Fall. Wenn nicht, lasse ich es. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl.“
2015 engagierte Harvey Weinstein Heller, um sich gegen Vorwürfe des italienischen Models Ambra Battilana zu verteidigen. „Wir sind froh, dass diese Episode hinter uns liegt“, erklärte Heller damals im Namen ihres Klienten gegenüber der New York Times. Bereut sie, für ihn gearbeitet zu haben? „Das waren drei Wochen im Jahr 2015“, sagt sie. „Damals herrschten völlig andere Verhältnisse. Unsere Firma hatte drei Mitarbeiter. Aber wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich für ihn gearbeitet? Nein.“
Ich frage, ob sie deshalb ihr Bauchgefühl infrage gestellt habe. Sie versucht, die Sache einzuordnen. „Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Hat es mich schon getäuscht? Ja. Aber liegt es meistens richtig? Ja.“ Wie war es, für ihn zu arbeiten? „Ich habe ihn nur einmal getroffen. Kann ich etwas sagen, das Sie nicht zitieren, oder geht das nicht?“ Nein. „Ich habe ihn nur einmal getroffen.“ Hat sie jemals eine Frau gezielt diskreditiert, um einem Mann zu helfen? „Nein.“
Dann spreche ich sie auf ihre Arbeit für Jared Kushner und Ivanka Trump an. „Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht gutheiße“, erinnert sich Schumer. Heller hatte Kushner Companies als Klienten übernommen, noch bevor der Präsidentschaftswahlkampf 2016 richtig begonnen hatte. Als Kushner und Trump beschlossen, in die Regierung einzutreten, sollte Heller die Pressearbeit rund um seinen Rückzug aus dem Familienunternehmen übernehmen. Doch die Angelegenheit wurde rasch politisch.
Emily Jane Fox von Vanity Fair erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Heller im Dezember 2016. Fox hatte gerade einen Artikel veröffentlicht, in dem sie Kushners Führung des New York Observer kritisch beleuchtete. Heller bat sie an einem Freitagabend zu einem Treffen in der Vanity-Fair-Redaktion im One World Trade Center.
„Sie schrie nicht“, erinnert sich Fox. „Ihre Strategie war, ganz ruhig zu bleiben und in monotonem Ton direkte Fragen zu stellen. Das war viel schlimmer, als angeschrien zu werden. Ich war jung und schrieb ausgesprochen kritisch über ihre Klienten. Sie wollte herausfinden, mit wem sie es zu tun hatte. Und wenn man noch eine unerfahrene Reporterin ist, gibt es kaum etwas Einschüchternderes als diese unausgesprochene Frage: ,Für wen halten Sie sich eigentlich?‘ Die besten PR-Leute analysieren ständig die Psyche der Journalisten.“
„Sie hat eine Regel“, sagt Zucker. „Sie will, dass man ihr alles erzählt, egal wie schlimm es ist. Und sie wird die Presse nicht belügen.“
Als Kushner und Trump nach Washington gingen, bauten sie ihren PR-Apparat aus. Heller folgte ihnen nicht ins Weiße Haus, blieb aber weiterhin involviert. Einmal war sie sogar buchstäblich im Bild: Paparazzi fotografierten sie in Ivanka Trumps Haus, als diese Gayle King ein Interview gab, in dem die Präsidententochter gefragt wurde, ob sie sich „mitschuldig“ mache.
Hellers liberale Freunde in New York begannen sich zu fragen, welche Mitverantwortung sie trug. Was war aus der Demokratin aus Schumers Umfeld geworden, die sie zu kennen glaubten? War sie schon immer eine Söldnerin gewesen? In ihrem Büro windet sich Heller, als ich sie auf die Kushners anspreche. „Das war nie meine politische Haltung“, sagt sie. „Es war immer völlig klar, dass ich diese Ansichten nicht teilte. Und natürlich war das eine Herausforderung. Aber ich möchte nicht über Einzelheiten meiner Klienten sprechen. Ich halte das nicht für richtig.“
Dennoch bot das Paar reichlich Stoff für Schlagzeilen. Und die Arbeit für Kushner Companies erlaubte Heller, das zu tun, was sie am liebsten macht: mitzuspielen. Sie mischte bei großen Titelgeschichten und aufwendigen Recherchen dreier Journalisten über den chinesischen Einfluss auf das Unternehmen mit. Ich vermute, dass der Reiz einfach zu groß war, um zu widerstehen.
„Ich finde, die Frage ist berechtigt, ob mich der Nervenkitzel solcher hochbrisanten Fälle zu sehr reizt“, sagt sie achselzuckend. „Sie belastet sich nicht mit großen philosophischen Fragen“, sagt Alex Levy, ein Freund und ehemaliger Schumer-Mitarbeiter, der heute eine eigene Kommunikationsagentur führt. „Sie ist wie eine Sportlerin, die ihren Sport ausübt.“
Zuhause bei den Hellers
Eine Freundin Hellers erzählte mir, wie sie einmal ein Buch geschrieben hatte, dafür Interviews geben musste und Heller um Rat fragte. „Sie riet mir, mein Baby im Kinderwagen zum Interview mitzunehmen, um sympathischer zu wirken.“ Daran muss ich denken, als Heller mich zum Abendessen mit ihrer Familie einlädt. Sie bereitet Huhn zu, während ihr jüngstes Kind, vier Jahre alt, von Disney on Ice erzählt. Das mittlere, acht Jahre, spielt mit Lego, und das älteste, elf, stellt Fragen über Prinz Harry. „Komm her und umarm mich!“, ruft Heller zwischendurch.
Ihr Mann Ryan Toohey, 47, ist Partner bei Dentons Global Advisors. Er schenkt mir ein Glas Pét-Nat ein, während ich meinen Notizblock hervorhole. „Wie viel Wein hast du schon getrunken, Ry?“, wirft Heller ein. „Glaubst du, du kannst diese Fragen beantworten?“ Ich frage ihn, ob seine Frau auch bei ihm versucht, die Dinge zu ihren Gunsten darzustellen. „Nein“, antworten beide gleichzeitig. Aber zwei PR-Profis unter einem Dach – das muss doch so ähnlich sein wie bei Mr. & Mrs. Smith. „Nein, bei uns wird überhaupt nichts schöngeredet“, beschönigt Heller. „Wir haben darüber gestritten, wie man ein überbackenes Thunfischsandwich zubereitet“, sagt Ryan Toohey.
Wer hat gewonnen? Heller zeigt auf sich. Was hält Toohey von der Vorliebe seiner Frau für Menschen, die öffentlich in Ungnade fallen? „Ich glaube, sie hat grundsätzlich sehr viel Mitgefühl für andere Menschen, nicht nur im Beruf, sondern überhaupt im Leben“, antwortet er etwas nervös, aber auf Linie.
Der Beruf macht keine Pause
Sich an die Spitze der Medienbranche zu arbeiten und drei Kinder großzuziehen, war nicht einfach. Als sie Anthony Weiner als Klienten übernahm, war Risa Heller bereits in der 39. Schwangerschaftswoche. Nachdem der Kongressabgeordnete sein Rücktrittsschreiben an den damaligen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, John Boehner, verfasst hatte, „schickte ich es an alle Reporter, fuhr ins Krankenhaus und bekam ein Baby“, erzählt sie. (Über ihre Schwangerschaft berichtete sogar die Klatschkolumne „Page Six“.)
Ein Reporter erinnert sich, wie verblüfft er war, als er Heller wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes bei einer Demonstration gegen einen ihrer Klienten, Airbnb, vor dem Rathaus begegnete. „Sie stand einfach in ihrem Wickelmantel da“, erzählt er. „Und sagte: ,Was ist? Mir war langweilig.‘“
„Man kann einem Klienten nicht sagen: ,Ich bekomme ein Baby, wir sehen uns in drei Monaten.‘ Das geht nicht“, sagt Heller. „Wenn ich eine Stunde telefonieren muss, dann telefoniere ich eine Stunde. Ich mache es einfach. Die Arbeit gehört zu meinem Leben. Man kann sie nicht abschalten.“ Sie erzählt, dass sie künftig mehr Klienten in Los Angeles betreuen und dort ein Büro eröffnen möchte. Doch ihr Alltag dreht sich ebenso um ihre Familie. Heller geht abends selten aus und steht früh auf, um ihre Kinder zur Schule zu bringen.
„Mein Leben ist das reinste Chaos“, sagt sie. „Ich gehe wahnsinnig gern zur Arbeit und komme genauso gern nach Hause. Meine Kinder bereiten mir eine Freude, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und meine älteste Tochter liest schon die Boulevardzeitungen!“
Kurz nachdem sie den Auftrag für Zucker übernommen hatte, verschlechterte sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter unerwartet dramatisch. Sie lag im Sterben, infolge von Komplikationen ihrer Multiplen Sklerose. „Einmal telefonierte ich mit ihr, als sie gerade das Krankenzimmer ihrer Mutter verließ“, erzählt Zucker. „Für sie persönlich war das eine furchtbar schwere Zeit. Und trotzdem kann ich sagen, dass es wohl keinen einzigen Moment gab, in dem sie nicht für mich erreichbar gewesen wäre.“ Für Heller ist das schlicht Professionalität. „Ich lasse Menschen wirklich nur ungern im Stich“, sagt sie.
Von Shawn McCreesh, zuerst erschienen in New York Magazine, am 14.2.2023
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