Vom Papst in die Stadthalle: Bob Dylans Herbst-Tour führt mit 85 nach Österreich

Bob Dylan hat in dieser Woche einen Termin wahrgenommen, der selbst in seiner an Höhepunkten reichen Laufbahn heraussticht: Am 4. November 2026 empfing ihn Papst Leo XIV. im Apostolischen Palast, wie das vatikanische Nachrichtenportal Vatican News über die Begegnung berichtet. Der 85-jährige Literaturnobelpreisträger ist auf Europatournee, und die führt ihn nach Stationen in Rom, Bologna und Ljubljana kommende Woche nach Österreich. Am 11. und 12. November spielt Dylan in der Halle D der Wiener Stadthalle, am 14. November in der Salzburg Arena, so steht es im Tourkalender auf seiner offiziellen Website.

Dass ein Papst einen Rockmusiker im Apostolischen Palast empfängt, ist ungewöhnlich. Bei Dylan schließt sich damit ein Kreis: Leo XIV. hatte schon im Sommer eine Zeile aus einem Song zitiert, den der Musiker 1963 geschrieben hatte. Und mehr als sechs Jahrzehnte nach seinem ersten Album ist Dylan mit 85 Jahren noch immer auf Tournee: Allein zwischen 7. November und 8. Dezember stehen 19 Konzerte in seinem Kalender.