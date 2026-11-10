Affäre von Nvidia-CEO Jensen Huang: Wer ist Alice Huang?

Eine Affäre und Spionagevorwürfe gegen seine Geliebte bringen Nvidia-CEO Jensen Huang seit einigen Tagen stark unter Druck. Die außereheliche Liebschaft soll der Chef einer der wertvollsten US-Chipfirmen mit Alice Huang gehabt haben – einer früheren Leiterin des in Singapur ansässigen Tech-Unternehmens Megaspeed.

Viele Fragen ranken sich um die mysteriöse Frau, die von US-Sicherheitskreisen laut Medienberichten verdächtigt wird, für den chinesischen Geheimdienst Informationen beschafft zu haben. China weist die Vorwürfe als Verleumdung und frei erfunden zurück.