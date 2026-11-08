Sylvester Stallone und 50 Jahre Rocky: Hollywood wollte das Drehbuch, nicht ihn

Sylvester Stallone ist in diesen Tagen wieder auf der großen Leinwand zu sehen, ohne einen neuen Film gedreht zu haben. Zum 50. Jubiläum läuft „Rocky“ in den USA von 7. bis 11. November 2026 in einer restaurierten 4K-Fassung erneut in den Kinos, wie der Verleih Fathom Entertainment ankündigt. Am 20. November folgt dort landesweit „I Play Rocky“, ein Spielfilm über die Entstehung des Boxerdramas, in dem Anthony Ippolito den jungen Stallone verkörpert.

Dass es diese Geschichte überhaupt zu erzählen gibt, liegt an einer Hartnäckigkeit, die längst zur Filmgeschichte gehört: Das Studio wollte Stallones Drehbuch kaufen, den unbekannten Autor aber keinesfalls in der Hauptrolle sehen. Stallone bestand darauf, den Boxer Rocky Balboa selbst zu spielen, und setzte sich durch. Der Film wurde ein weltweiter Kassenerfolg und gewann den Oscar als bester Film. Für Stallone, der am 6. Juli 2026 seinen 80. Geburtstag feierte, war es der Beginn einer Karriere, die bis heute andauert.