Leonie Rysanek wäre 100: Die Wiener Sopranistin, die an der Met Maria Callas ersetzte

Als Leonie Rysanek am 5. Februar 1959 an der New Yorker Metropolitan Opera zum ersten Mal auf die Bühne trat, hatte sie eine schwierige Aufgabe. Sie sang die Lady Macbeth in der ersten „Macbeth“-Produktion des Hauses, eine Rolle, die eigentlich Maria Callas zugedacht war. Met-Direktor Rudolf Bing hatte Callas zuvor entlassen. Bing gab später zu, er habe einen Mann im Publikum platziert, der bei Rysaneks erstem Auftritt „Brava Callas“ rufen sollte, schreibt das Archiv der Met. Eine New Yorker Zeitung nannte ihr Debüt trotzdem eine Sensation.

Am Samstag wäre Leonie Rysanek 100 Jahre alt geworden. Geboren wurde sie am 14. November 1926 in Wien, getauft auf den Namen Leopoldine, wie das Österreichische Musiklexikon verzeichnet. Sie starb am 7. März 1998 in ihrer Heimatstadt.