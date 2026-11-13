Leonie Rysanek wäre 100: Die Wiener Sopranistin, die an der Met Maria Callas ersetzte
Am 14. November 1926 kam in Wien eine der großen Opernstimmen des 20. Jahrhunderts zur Welt. Leonie Rysanek sang in Bayreuth, an der Met und mehr als 35 Jahre an der Wiener Staatsoper. Ihr Debüt in New York begann mit einem Störmanöver.
Als Leonie Rysanek am 5. Februar 1959 an der New Yorker Metropolitan Opera zum ersten Mal auf die Bühne trat, hatte sie eine schwierige Aufgabe. Sie sang die Lady Macbeth in der ersten „Macbeth“-Produktion des Hauses, eine Rolle, die eigentlich Maria Callas zugedacht war. Met-Direktor Rudolf Bing hatte Callas zuvor entlassen. Bing gab später zu, er habe einen Mann im Publikum platziert, der bei Rysaneks erstem Auftritt „Brava Callas“ rufen sollte, schreibt das Archiv der Met. Eine New Yorker Zeitung nannte ihr Debüt trotzdem eine Sensation.
Am Samstag wäre Leonie Rysanek 100 Jahre alt geworden. Geboren wurde sie am 14. November 1926 in Wien, getauft auf den Namen Leopoldine, wie das Österreichische Musiklexikon verzeichnet. Sie starb am 7. März 1998 in ihrer Heimatstadt.
Von Innsbruck nach Bayreuth und Wien
Ab 1946 nahm Rysanek Gesangsunterricht, 1947 kam sie an das Konservatorium der Stadt Wien. Ihr Bühnendebüt gab sie im Juni 1949 am Landestheater Innsbruck als Agathe im „Freischütz“. Über Saarbrücken und München ging es in die großen Häuser. Bei den ersten Bayreuther Festspielen nach dem Krieg sang sie 1951 die Sieglinde in der „Walküre“.
An die Wiener Staatsoper kam sie 1954, von 1955 bis 1991 gehörte sie dem Ensemble an. An der Met sang sie bis 1996 fast 300 Vorstellungen. Zu ihren großen Rollen zählten die Kaiserin in „Die Frau ohne Schatten“, die Sieglinde, Salome, Chrysothemis, Senta, Kundry und Tosca. Ihren Abschied von der Bühne nahm sie 1996 bei den Salzburger Festspielen. Ihre ältere Schwester Lotte Rysanek war ebenfalls Sopranistin und Ensemblemitglied der Staatsoper.
Wie Wien an Leonie Rysanek erinnert
Bereits 1956 wurde Rysanek Kammersängerin, 1974 ernannte sie die Staatsoper zu ihrem Ehrenmitglied. Die Stadt Wien verlieh ihr 1986 den Ehrenring und machte sie 1997 zur Bürgerin der Stadt, wie das Wien Geschichte Wiki festhält. Im selben Jahr wurde sie Präsidentin der Wiener Festwochen. Begraben ist sie in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof, im dritten Bezirk trägt ein Park ihren Namen.
Die Staatsoper erinnert in ihrem Magazin an rund 2.700 Vorstellungen in ihrer Laufbahn. „Sie hat sich bis an die Grenzen verausgabt, aber nicht verbraucht“, heißt es dort. Am 19. November spricht Thomas Voigt im Teesalon der Staatsoper über „Die unvergessliche Leonie Rysanek“, wie der Spielplan zeigt.
Quellen
Österreichisches Musiklexikon online: Rysanek, Schwestern (2023)
Wien Geschichte Wiki: Leonie Rysanek (2026)
Wiener Staatsoper: Sie hat sich hingegeben (6. November 2026)
Wiener Staatsoper: Spielplan November 2026 (2026)
Metropolitan Opera: From the Archives: Macbeth at the Met (2026)