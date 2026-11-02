Am Sonntag überquerte Karl Bushby im dichten Nebel die Humber Bridge, am Montagvormittag stand er auf dem Queen Victoria Square vor dem Rathaus von Hull. Bis zu 1.000 Menschen empfingen den 57-Jährigen im Nordosten Englands. Grauer Bart, kurze Hose, ein Lächeln. „War's das schon?“, scherzte er.

Dann der Satz, der seine Reise zusammenfasst: „Man sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mich hierherzubringen, hat eine ganze Welt gebraucht.“ Nach einem kurzen Empfang ging er die letzten rund fünf Kilometer zum Haus seiner Mutter Angela im Stadtteil Sutton Park. Genau dort hatte er sich am 5. Oktober 1998 mit einem Flugticket nach Patagonien und 500 US-Dollar verabschiedet.

Am 1. November 1998 war er im chilenischen Punta Arenas losgegangen. Seine zwei Regeln: Kein Transportmittel, um voranzukommen. Und keine Rückkehr nach Hause, bevor er es zu Fuß erreicht. Geplant waren rund zwölf Jahre. Es wurden 28, mit rund 50.000 Kilometern durch 29 Länder auf vier Kontinenten.