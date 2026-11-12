Ein geflüsterter Satz am Filmset gab Dustin Hoffmans Memoiren ihren Titel
Mit 89 Jahren legt Dustin Hoffman seine Autobiografie „Look at Me“ vor, seit 11. November auch auf Deutsch. Der zweifache Oscar-Preisträger erzählt darin von einer Kindheit, in der ihm niemand Erfolg zutraute, und von einer Begegnung, die dem Buch den Namen gab.
Dustin Hoffman hat mit 89 Jahren seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die Autobiografie „Look at Me“, verfasst gemeinsam mit der Journalistin Ariel Levy, erscheint in diesen Tagen weltweit, die deutsche Ausgabe kam am 11. November heraus. Wie die Verlagsgruppe Bertelsmann mitteilt, hat sich Goldmann, ein Verlag von Penguin Random House, die deutschsprachigen Rechte gesichert.
Der zweifache Oscar-Preisträger blickt darin auf fast sechs Jahrzehnte im Filmgeschäft zurück, von „Die Reifeprüfung“ bis „Rain Man“. Den Titel des Buchs verdankt er allerdings keinem seiner eigenen Filmsätze, sondern einer Begegnung mit einem berühmten Kollegen.
Woher der Titel „Look at Me“ stammt
Die Szene spielt Mitte der 1970er-Jahre am Set von „Der Marathon-Mann“ (1976). Hoffman spielte einen Studenten und Marathonläufer, Laurence Olivier einen sadistischen Zahnarzt, der sich als untergetauchter früherer KZ-Arzt entpuppt. Am Set, so schildert es Hoffman, sprach er mit dem britischen Bühnen- und Filmstar darüber, warum man überhaupt Schauspieler werde, etwa um der Welt mit einem Film etwas Wichtiges mitzuteilen.
Olivier habe sich daraufhin vorgebeugt und ihm aus nächster Nähe mehrmals ins Gesicht geflüstert: „Look at me, look at me“, also „Seht mich an, seht mich an“. Die Botschaft verstand Hoffman so: Jeder Schauspieler wolle im Grunde nur gesehen werden. Aus diesem Satz wurde Jahrzehnte später der Titel seiner Memoiren.
Die deutsche Ausgabe umfasst laut Goldmann Verlag 336 Seiten mit einem achtseitigen Bildteil, übersetzt haben sie Swen Lasse Awe und Karen Witthuhn. Im Vorwort erinnert Hoffman an eine Kritik, wonach seine Karriere die Geschichte seiner Generation erzähle. Im kommenden Jahr feiert er seinen 90. Geburtstag.
Wie Dustin Hoffman zur Schauspielerei kam
Hoffman kam 1937 in Los Angeles zur Welt und wuchs in den 1940er-Jahren in einer jüdischen Familie der unteren Mittelschicht auf. Benannt wurde er nach dem Stummfilmdarsteller Dustin Farnum. Sein Vater Harry träumte von einer Karriere als Regisseur in Hollywood, der Traum erfüllte sich nie. Am Ende sei er ein frustrierter Möbelverkäufer gewesen, der nie genug Geld hatte, schreibt der Sohn.
In der Familie galt Dustin als derjenige, der scheitern würde. Er selbst habe sich immer als Versager gefühlt, niemand habe ihm besondere Intelligenz oder Talent zugetraut. Seine Mutter wollte ihn mit etwa zwölf Jahren sogar zu einer Nasenkorrektur überreden, damit er es später leichter habe.
Zur Bühne kam er eher zufällig. Um seinen Abschluss am College in Santa Monica zu schaffen, brauchte er noch einen Kurs, und ein Freund riet zur Schauspielklasse, dort falle niemand durch. 1956 schrieb sich Hoffman an der Theaterschule Pasadena Playhouse ein. Beim Trommeln auf dem Dach des Gebäudes lernte er einen anderen Außenseiter kennen: Gene Hackman.
Mit 20 Jahren zog Hoffman nach New York. Gemeinsam mit Hackman und Robert Duvall hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und nahm Unterricht beim Schauspiellehrer Lee Strasberg. Alle drei sollten später einen Oscar gewinnen.
Warum „Die Reifeprüfung“ für ihn eine Qual war
Der Durchbruch kam 1967 mit „Die Reifeprüfung“. Regisseur Mike Nichols besetzte den damals 30-Jährigen als schüchternen College-Absolventen Benjamin Braddock, der von einer verheirateten Bekannten seiner Eltern verführt wird, gespielt von Anne Bancroft. Für Hoffman waren die Dreharbeiten nach eigener Darstellung „eine grauenhafte Erfahrung“. Er habe ständig das Gefühl gehabt, Nichols sei wütend auf ihn und halte ihn für eine Fehlbesetzung. Alle hätten sich für die Rolle einen blonden Schönling vorgestellt, keinen kleinen, dunkelhaarigen Juden mit großer Nase.
Der Film wurde ein Hit. Nichols gewann den Oscar für die beste Regie, Hoffman erhielt seine erste Nominierung als Hauptdarsteller, wie die Datenbank der Filmakademie ausweist. Das „Life Magazine“ erklärte ihn Ende der 1960er-Jahre zur „Stimme seiner Generation“.
Zwei Oscars und sieben Nominierungen
Danach folgte eine Rolle auf die andere: „Asphalt Cowboy“, „Papillon“, „Die Unbestechlichen“, „Der Marathon-Mann“, „Tootsie“. Den ersten Oscar gewann Hoffman 1980 für das Scheidungsdrama „Kramer gegen Kramer“, in dem er an der Seite von Meryl Streep spielte. Beide wurden ausgezeichnet, Hoffman als bester Hauptdarsteller, Streep als beste Nebendarstellerin.
Neun Jahre später folgte der zweite Oscar als bester Hauptdarsteller für Barry Levinsons Drama „Rain Man“, in dem er einen Autisten spielt. Auf die Rolle bereitete er sich mit Besuchen in psychiatrischen Kliniken vor. Insgesamt war Hoffman laut seinem Verlag sieben Mal für einen Oscar nominiert.
2012 nahm er in Washington die Kennedy Center Honors entgegen, mit denen in den USA Künstlerinnen und Künstler für ihr Lebenswerk geehrt werden. Präsident Barack Obama und First Lady Michelle Obama empfingen die Geehrten am 2. Dezember 2012 im Weißen Haus. Auf roten Teppichen zeigt er sich weiterhin, im Mai 2026 besuchte er in New York die Premiere des Films „Tuner“.
Was Hoffman über die Vorwürfe gegen ihn schreibt
In den Memoiren spart Hoffman auch dunkle Kapitel nicht aus, behandelt manche aber knapp. 2017 hatten mehrere Frauen ihm vorgeworfen, sie in den 1970er- und 1980er-Jahren sexuell bedrängt oder belästigt zu haben. Hoffman erklärte damals in einer Stellungnahme, er habe „größten Respekt“ für Frauen. Im Buch schreibt er, über ihn seien Dinge kursiert, „die einfach nicht wahr waren“. Er habe einen derben Humor, sehe inzwischen aber ein, dass manche seiner Verhaltensweisen als „unangemessen“ empfunden werden konnten.
Offen schreibt er über den Drogenkonsum der 1970er-Jahre. Bei den Dreharbeiten zu „Papillon“ (1973) in Jamaika habe Filmpartner Steve McQueen den ganzen Tag Marihuana geraucht und Kokain genommen. Er selbst sei beim Dreh von „Der Marathon-Mann“ nach einer durchfeierten Nacht im New Yorker Club Studio 54 übermüdet und mit verstopfter Nase am Set erschienen. „Koks hat mir viel zu viel Spaß gemacht“, schreibt Hoffman.
Wie Dustin Hoffman heute lebt
Seit 1980 ist Hoffman in zweiter Ehe mit der Geschäftsfrau Lisa Hoffman verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder, aus der ersten Ehe mit der Schauspielerin Anne Byrne stammen zwei Töchter. Seine Frau, schreibt er, habe ihm in der Familie fast alles abgenommen.
Ans Aufhören denkt der 89-Jährige nicht. Auf der Autorenseite seines Verlags heißt es, er wolle mindestens 100 Jahre alt werden und niemals in Pension gehen.
Steckbrief
Name
Dustin Hoffman
Geboren
1937 in Los Angeles (USA)
Beruf
Schauspieler
Ausbildung
Pasadena Playhouse (ab 1956), Schauspielunterricht bei Lee Strasberg in New York
Durchbruch
„Die Reifeprüfung“ (1967), erste Oscar-Nominierung
Bekannte Filme
„Asphalt Cowboy“, „Papillon“, „Die Unbestechlichen“, „Der Marathon-Mann“, „Tootsie“, „Kramer gegen Kramer“, „Rain Man“
Auszeichnungen
Oscar als bester Hauptdarsteller 1980 („Kramer gegen Kramer“) und 1989 („Rain Man“), sieben Oscar-Nominierungen, Kennedy Center Honors 2012
Autobiografie
„Look at Me“ (2026, mit Ariel Levy), deutsche Ausgabe bei Goldmann
Quellen
Bertelsmann: Goldmann veröffentlicht Memoiren von Dustin Hoffman (16. Oktober 2026)
Goldmann Verlag: Dustin Hoffman, Look at Me. Die Autobiografie (2026)
Academy of Motion Picture Arts and Sciences: The 52nd Academy Awards (1980)
Academy of Motion Picture Arts and Sciences: The 61st Academy Awards (1989)
The White House: President Obama and the First Lady talk with the 2012 Kennedy Center Honorees (2. Dezember 2012)
Quelle: APA