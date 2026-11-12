Ein geflüsterter Satz am Filmset gab Dustin Hoffmans Memoiren ihren Titel

Hoffman kam 1937 in Los Angeles zur Welt und wuchs in den 1940er-Jahren in einer jüdischen Familie der unteren Mittelschicht auf. Benannt wurde er nach dem Stummfilmdarsteller Dustin Farnum. Sein Vater Harry träumte von einer Karriere als Regisseur in Hollywood, der Traum erfüllte sich nie. Am Ende sei er ein frustrierter Möbelverkäufer gewesen, der nie genug Geld hatte, schreibt der Sohn.

In der Familie galt Dustin als derjenige, der scheitern würde. Er selbst habe sich immer als Versager gefühlt, niemand habe ihm besondere Intelligenz oder Talent zugetraut. Seine Mutter wollte ihn mit etwa zwölf Jahren sogar zu einer Nasenkorrektur überreden, damit er es später leichter habe.

Zur Bühne kam er eher zufällig. Um seinen Abschluss am College in Santa Monica zu schaffen, brauchte er noch einen Kurs, und ein Freund riet zur Schauspielklasse, dort falle niemand durch. 1956 schrieb sich Hoffman an der Theaterschule Pasadena Playhouse ein. Beim Trommeln auf dem Dach des Gebäudes lernte er einen anderen Außenseiter kennen: Gene Hackman.

Mit 20 Jahren zog Hoffman nach New York. Gemeinsam mit Hackman und Robert Duvall hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und nahm Unterricht beim Schauspiellehrer Lee Strasberg. Alle drei sollten später einen Oscar gewinnen.