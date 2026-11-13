Nicolas Winding Refn meldet sich nach einem Erlebnis an der Grenze zum Tod im Kino zurück

Bei der Pressekonferenz in Cannes im Mai 2026 erzählte Refn, er sei rund 25 Minuten tot gewesen und mit Elektrizität wiederbelebt worden, wie Frankenstein. Dabei kämpfte er sichtlich mit den Tränen. Seinen Chirurgen nannte er den „Tom Cruise des Spitals“.

Ausführlicher sprach er im September in Wien darüber, im Interview mit der APA. Zwischen Diagnose und Operation seien zwei Wochen vergangen. „Die erste Reaktion war Verwirrung, Schmerz, Groll“, sagte Refn. Danach habe er beschlossen, genauer hinzusehen, und sich dem Thema aus einer religiösen Perspektive genähert. Eine zweite Chance bekämen nur wenige. Als er zurückgekommen sei, sei ihm vor allem die Zeit bewusst geworden: „Wie viel Zeit habe ich noch auf dieser Erde? Was möchte ich damit anfangen?“

Die Antwort war ein neuer Film. Mit Blick auf seine Kinder habe er sich gefragt, was es in einer Zeit von Algorithmen, Fake News und KI bedeute, jung zu sein. Das gemeinsame Erlebnis im Kino sei eines der Dinge, die noch blieben. Die eigene Herzoperation ließ er übrigens von einem Teammitglied filmen. Das Material will er für eine Ausstellung verwenden.