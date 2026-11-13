Nicolas Winding Refn meldet sich nach einem Erlebnis an der Grenze zum Tod im Kino zurück
Mit „Her Private Hell“ legt Nicolas Winding Refn seinen ersten Kinofilm seit zehn Jahren vor, seit 12. November läuft er in den deutschen Kinos. Den Anstoß gab ein Erlebnis, über das der dänische Regisseur in Cannes unter Tränen sprach.
Zehn Jahre lang hat Nicolas Winding Refn keinen Kinofilm gedreht. Nun ist der Däne mit „Her Private Hell“ zurück, seit 12. November läuft der Neon-Thriller in den deutschen Kinos. Uraufgeführt wurde er im Mai außer Konkurrenz bei den Filmfestspielen von Cannes, wo Refn 2011 mit „Drive“ den Regiepreis gewonnen hatte.
Dass Refn wieder einen Film gedreht hat, hängt nach seinen Worten mit einer Herzoperation zusammen. Der 56-Jährige war nach eigenen Angaben bereits tot, bevor ihn die Ärzte zurückholten. Seither, sagt er, denke er anders über die Zeit, die ihm bleibt.
Was Refn über seine Nahtoderfahrung erzählt
Bei der Pressekonferenz in Cannes im Mai 2026 erzählte Refn, er sei rund 25 Minuten tot gewesen und mit Elektrizität wiederbelebt worden, wie Frankenstein. Dabei kämpfte er sichtlich mit den Tränen. Seinen Chirurgen nannte er den „Tom Cruise des Spitals“.
Ausführlicher sprach er im September in Wien darüber, im Interview mit der APA. Zwischen Diagnose und Operation seien zwei Wochen vergangen. „Die erste Reaktion war Verwirrung, Schmerz, Groll“, sagte Refn. Danach habe er beschlossen, genauer hinzusehen, und sich dem Thema aus einer religiösen Perspektive genähert. Eine zweite Chance bekämen nur wenige. Als er zurückgekommen sei, sei ihm vor allem die Zeit bewusst geworden: „Wie viel Zeit habe ich noch auf dieser Erde? Was möchte ich damit anfangen?“
Die Antwort war ein neuer Film. Mit Blick auf seine Kinder habe er sich gefragt, was es in einer Zeit von Algorithmen, Fake News und KI bedeute, jung zu sein. Das gemeinsame Erlebnis im Kino sei eines der Dinge, die noch blieben. Die eigene Herzoperation ließ er übrigens von einem Teammitglied filmen. Das Material will er für eine Ausstellung verwenden.
Worum es in „Her Private Hell“ geht
Die Handlung spielt in einer futuristischen Metropole, die ein geheimnisvoller Nebel verschluckt. Darin treibt ein tödliches Wesen sein Unwesen. Laut der Inhaltsangabe des Festivals sucht eine junge Frau nach ihrem Vater, ihr Weg kreuzt sich mit dem eines US-Soldaten, der seine Tochter aus der Hölle retten will. Das Drehbuch schrieb Refn gemeinsam mit Esti Giordani, der Film dauert 109 Minuten.
Die Hauptrollen spielen Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth und Havana Rose Liu, außerdem sind Dougray Scott, Diego Calva, Shioli Kutsuna und Hidetoshi Nishijima zu sehen. Refn beschreibt die drei Männerfiguren als drei Arten von Vätern: den konventionellen, den tragischen und den perfekten. Gewalt habe er diesmal gezielter und theatralischer eingesetzt als in früheren Filmen, sagt er.
Nach Cannes ging Refn mit dem Film auf Festivaltour. In Deauville stellte er ihn am 5. September gemeinsam mit Sophie Thatcher vor. Am 23. September eröffnete er damit das Slash-Filmfestival im Wiener Gartenbaukino, die Stadt sah er dabei nur einen halben Tag lang. „Ich mache es dieses Mal wie die Chinesen, eine Stadt in einem halben Tag“, kommentierte er trocken.
Herkunft: ein Filmemachersohn aus Kopenhagen
Nicolas Winding Refn kam laut dänischem Nachschlagewerk Lex am 29. September 1970 zur Welt, als Sohn des Filmemachers Anders Refn. Geboren wurde er in Kopenhagen, aufgewachsen ist er in New York, wie die Filmfestspiele von Cannes in seiner Biografie festhalten.
Wie „Pusher“ ihn bekannt machte
Mit 24 Jahren schrieb und inszenierte Refn sein Debüt „Pusher“ (1996). Es folgten „Bleeder“ (1999) und der englischsprachige Film „Fear X“ (2003). Dieser Film floppte und hinterließ den Regisseur mit Schulden. Refn reagierte mit zwei Fortsetzungen seines Erstlings, „Pusher II“ (2004) und „Pusher III“ (2005), die aus dem Einzelfilm eine Trilogie machten.
Danach drehte er „Bronson“ (2008). Ein Jahr später feierte das Wikinger-Drama „Valhalla Rising“ mit Mads Mikkelsen bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere.
Der Triumph mit „Drive“
Den größten Erfolg feierte er 2011. „Drive“ mit Ryan Gosling als namenlosem Fahrer lief im Wettbewerb von Cannes und brachte Refn den Preis für die beste Regie. Britische Filmmagazine kürten „Drive“ danach zum besten Film des Jahres.
Zwei Jahre später war er mit „Only God Forgives“ erneut im Wettbewerb. 2014 saß er selbst in der Jury des Festivals, 2016 folgte „The Neon Demon“, ebenfalls im Wettbewerb. Dass seine Filme polarisieren, nimmt Refn gelassen. „Hauptsache, es gibt eine Reaktion, denn das zeigt, dass etwas bedeutend ist“, sagte er der APA. 2019 lief seine Serie „Too Old to Die Young“ außer Konkurrenz in Cannes.
Was als Nächstes kommt
Im Herbst 2026 erhielt Refn beim Lucca Film Festival den Golden Panther Award für sein Werk. Lange ausruhen will er sich nicht. Schon im kommenden Jahr will er in Los Angeles den nächsten Film drehen. „Ich bin auf die Uhr angewiesen, wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt“, sagte er in Wien.
Steckbrief
Name
Nicolas Winding Refn
Geboren
29. September 1970 in Kopenhagen (Dänemark)
Beruf
Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
Herkunft
Sohn des Filmemachers Anders Refn, aufgewachsen in New York
Debüt
„Pusher“ (1996)
Bekannte Filme
„Pusher“-Trilogie, „Bronson“, „Valhalla Rising“, „Drive“, „Only God Forgives“, „The Neon Demon“, „Her Private Hell“
Auszeichnungen
Preis für die beste Regie in Cannes 2011 („Drive“), Golden Panther Award des Lucca Film Festival 2026
Jury
Mitglied der Wettbewerbsjury in Cannes 2014
Quellen
Festival de Cannes: Nicolas Winding Refn (2026)
Festival de Cannes: Her Private Hell (2026)
Festival de Cannes: Drive (2011)
Lex: Nicolas Winding Refn
Lucca Film Festival: The Awards of the Lucca Film Festival 2026 (12. Oktober 2026)
Quelle: APA
Weitere Quellen: dpa, kino.de (Kinostart Deutschland)