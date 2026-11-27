Gewalt gegen Frauen: Warum Männer den Mund aufmachen müssen
Für die Kampagne „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“ haben sich 39 Männer vor die Kamera gestellt. Sie erzählen, wie sie selbst schon mal zu sexistischen Witzen geschwiegen haben. Was es kostet, den Freunden zu widersprechen. Und warum es leichter wird, wenn einer damit anfängt. Angefangen hat alles mit einem Gespräch am Nebentisch.
Peter Praschinger, Initiator der Kampagne „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“©Matt Observe
Gewalt gegen Frauen beginnt ja nicht bei Schlägen oder Morden“, sagt TV-Moderator und Kabarettist Dirk Stermann. „Es beginnt ja bei schiachem Reden.“ Es beginnt mit abwertender Sprache wie sexistischen Witzen. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich nichts dagegen sage, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe. Aber ich merke: Je mehr Menschen den Mund aufmachen, desto leichter wird es für einen selbst, was zu sagen“, stellt Schauspieler Stefan Pauser fest. Und Extremsportler Franz Müller merkt an: „Seit Jahren reden wir darüber, es wird aber nichts gemacht, und jetzt müssen wir Männer aufstehen und etwas machen.“
Die Zitate von Stermann, Pauser und Müller stammen aus Kurzvideos, die aktuell über Social Media und Fernsehspots verbreitet werden. Sie sind Teil der Kampagne „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“, für die insgesamt 39 Männer vor die Kamera getreten sind: vom Universitätsprofessor bis zum Koch, vom Volksschullehrer bis zum Kabarettisten, vom Unternehmer bis zum Schauspieler. Sie alle eint die Haltung, dass es Engagement von Männern braucht, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen. Sie alle eint auch die Erfahrung, dass es oft schwerfällt, sich gegen gesellschaftliches Missverhalten wie etwa frauenfeindliche Sprüche zu stellen, die vielerorts noch normalisiert sind.
Ö3-Moderator Philipp Hansa spricht in den Videos davon, dass ihm Situationen auf der Straße und im privaten Umfeld nur zu gut bekannt sind, „in denen es nötig gewesen wäre, die Gosch’n aufzureißen, weil man das Gefühl hat, es passt grad etwas wirklich nicht.“ Und Schauspieler Cornelius Obonya benennt die Überwindung, die das kostet: „Keiner möchte die Spaßbremse sein, der Buhmann sein. Keiner möchte der sein, der plötzlich den moralischen Zeigefinger hochhält.“ Manchmal, sagt er, müsse man dieser Buhmann trotzdem sein.
Das Gespräch am Nebentisch
Der Ursprung der Kampagne liegt in einer ebensolchen Situation. Peter Praschinger, der Initiator der Kampagne, hörte im Frühling, wie sich zwei Männer am Nebentisch verharmlosend über die sexualisierte digitale Gewalt gegen Collien Fernandes unterhielten. „Er hat doch nur Bilder geschickt“, waren sich die zwei Männer in etwa einig. Praschinger ärgerte sich. Und schwieg.
Zu Hause ging er die Szene immer wieder durch und malte sich Dutzende Male aus, was er bloß hätte sagen können. Schließlich verfing eine simple Frage an die Männer am Nebentisch: „Und was, wenn es Ihre Enkelin wäre, die Ihnen weinend erzählt, dass ein Mitschüler gefakte Nacktbilder von ihr in der Schule verbreitet hat? Wären es dann auch nur Bilder?“ „Die ganze Kampagne gibt es nur, weil ich damals geschwiegen habe“, erzählt der 50-Jährige. „Mein eigenes Schweigen hat mich sehr lange beschäftigt.“
Der Autor, Schauspieler und Projektmanager, der gerade das Studium Migrations- und Integrationsmanagement an der Donau Uni Krems abschließt und auf langjährige Arbeit an Universitäten im Rahmen von Erasmus-Plus-Projekten blickt, zog das Projekt ohne bestehende Netzwerke, ohne Förderungen, fernab von Parteipolitik auf. Am Anfang stand ein Text, in dem er sich seine Wut über Gewalt an Frauen von der Seele schrieb.
Am Ende steht die Erkenntnis, wie viele Männer diese Wut teilen. Praschinger fand sie, indem er sie anschrieb – über Mail und Social Media – und seine Idee zur Kampagne teilte. Ihre Dringlichkeit findet sich in aktuellen Zahlen: Jede dritte Frau in Österreich hat laut einer Erhebung von Statistik Austria ab ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Bis Mitte November dieses Jahres zählt der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser 19 mutmaßliche Femizide.
Aus dem Alltag vor die Kamera
Dass die pro bono realisierte Initiative „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“ binnen 14 Tagen plattformübergreifend über 2,4 Millionen Aufrufe und mehr als 1,2 Millionen Konten im deutschsprachigen Raum erreicht hat, liegt am Tiefgang, mit dem Praschinger und die Mitstreiter, die er fand, sich dem Thema gewidmet haben.
Regisseur und Drehbuchautor Alex Reinberg – dessen Serie „Sheep“ aktuell im ORF läuft – war der Erste, den Praschinger anschrieb. Er kam als künstlerischer Berater an Bord und holte Kameramann Patrick Wally und Filmeditor Daniel Rutz dazu. Gemeinsam verantworten sie die Kampagne unter Praschingers künstlerischer Leitung.
Die Auswahl der Protagonisten ist einer der Schlüssel zu ihrem nachhaltigen Erfolg. Es sind keine Männer, die bloß vorgeschriebene Sätze für die Kamera ablesen. Es sind Protagonisten, deren Zitate aus Gesprächen über ihre Haltung zum Thema stammen. Diese Authentizität trägt die Videos. Dass die Protagonisten aus unterschiedlichsten Berufen und Altersgruppen stammen, soll ihre Haltung in unterschiedliche Milieus tragen.
Die Auswahl sorgt auch dafür, dass verschiedene Alltagssituationen greifbar werden. So spricht der Universitätsprofessor Axel Petri über die Verantwortung, die er „als weißer Mann mittleren Alters“ gegenüber Studierenden empfindet. Schauspieler und Musiker Andreas Hajdusic erzählt von seinem großen Bewusstsein darüber, dass sein Sohn hauptsächlich von ihm, dem Vater, lernt, wie ein Mann sich verhält.
Im Entstehungsprozess begleiteten Frauen die Kampagne, wie der künstlerische Berater Alex Reinberg betont. „Es war uns extrem wichtig, Frauen hinzuzuziehen, weil wir viele der Erfahrungen, die sie im Alltag machen, einfach nicht machen. Sich das bewusst zu machen, muss ganz am Anfang stehen, wenn man sich als Mann mit diesem Thema befasst. Auch wenn sich die Kampagne an Männer richtet, wollten wir, dass sie gemeinsam mit Frauen entsteht“, erklärt Reinberg.
Männer und Frauen als Verbündete
Als Beraterin wurde auch die Politikwissenschafterin und Frauenrechtlerin Maria Rösslhumer hinzugezogen. Als Gründerin des Österreich-Vereins StoP (Stadtteile ohne Partnergewalt) hat sie Erfahrung damit, Männer aktiv in die Prävention von Gewalt gegen Frauen und Partnergewalt einzubinden. Sie ist selbst Initiatorin der Männerkampagne „Männer zeigen Haltung und übernehmen Verantwortung“ und unterstützt Praschingers Kampagne, in der Männer öffentlich Zivilcourage gegen tief verankerte patriarchale Gewalt zeigen.
Die Kampagne
„Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“ ist eine Social-Medianitiative, in der 39 Männer dazu aufrufen, bei Sexismus und Gewalt im Alltag einzuschreiten und aut zu werden. Die zentrale Botschaft ist aut Initiator Peter Praschinger „Schweigen schützt immer die Täter, Haltung schützt Frauen“. Als sichtbares Zeichen für Haltung und Zivilcourage begleiten T-Shirts mit dem Aufdruck „Sei aut“ die Kampagne. Ihr Reinerlös geht an den Verein Madita und an das Projekt Star*k (Caritas Wien).
„Primärprävention, wie StoP und die Filme von ,Schweigen‘ setzen früh an, bevor Gewalt passiert! Diese Initiativen führen dazu, dass unsere Söhne keine Täter werden. Dazu brauchen wir Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, das gesamte Bildungswesen inklusive Politik, damit Frauen und Mädchen sicher und gewaltfrei leben und aufwachsen können“, sagt Rösslhumer. „Wir brauchen Männer, die mitmachen. Männer können Teil der Lösung sein, indem sie sich engagieren. Wir brauchen Männer als Verbündete, als Vorbilder, als Role Models für männliche Jugendliche“, erklärte sie im Diskussions- und Podcast-Format des österreichischen Parlaments „Politik am Ring“. Im Alltag könne das etwa bedeuten, dass ein Mann zum anderen Mann sagt: „Ich will nicht, dass Sie so über Ihre Frau reden.“
Rösslhumers Handschrift erkennt man auch in den Videos der Kampagne, wenn etwa Paul Pizzera davon spricht, wie normal es als Mann ist, sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass „etwas nicht stimmt“. Das Thema mentale Gesundheit – über das der Musiker ohnehin seit Jahren spricht – in den Videos als gängige Praxis für Männer zu betonen, hält sie für einen wichtigen gesellschaftlichen Schritt. Es braucht keine große Krise, um sich Hilfe zu holen. Man kann auch mal so zur Männerberatung, wenn Dinge nicht ganz rund laufen, so die Botschaft.
Auf die blinden Flecken schauen
Die weibliche Beteiligung an der Kampagne, die sich an Männer richtet, war den Initiatoren zudem wichtig, weil sie mit ihrem Engagement für Frauen richtig verstanden werden wollen. In Zeiten grassierender Hashtags wie „Performative Male“ (dt.: „performativer Mann“) kann das schwierig sein. Das politische Schlagwort entstand in den sozialen Medien als Bezeichnung für Männer, die sich mittels weiblich konnotierter Markenzeichen wie Matcha Latte oder feministischen Büchern progressiv geben, diese Merkmale aber nur nutzen, um Frauen kennenzulernen. Man braucht nicht tiefer ins digitale Dickicht eintauchen, um zu merken: Es ist kompliziert geworden.
„Deshalb ist es auch schwer, dieses Interview zu geben“, sagt Praschinger. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass er gezögert hat, öffentlich über die Kampagne „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“ zu sprechen: Er will die Aufmerksamkeit, die Männer dadurch generieren, richtig verstanden wissen. „Wir sind keine Helden. Wir alle haben Fehler gemacht. Da wollen wir hinschauen und andere ermutigen, das auch zu tun“, sagt Praschinger. So wie Folkshilfe-Sänger Florian Ritt es in einem der Videos sagt: „Ich will Teil der Lösung sein. Ich schau auf meine blinden Flecken. Moch’ ma des doch alle.“
Wertvolles Feedback
Für eine Punktlandung der Kampagne spricht das Feedback, das diese aus Bildungseinrichtungen erhalten hat. Mehrere Schulen aus ganz Österreich fragten bereits an, die Kampagnenvideos im Unterricht nutzen zu dürfen. Lehrerinnen, wie Teresa Richter von einem Wiener Gymnasium, beobachten, die Wirkkraft von Role Models wie Philipp Hansa.
Es mache für die Schüler einen nachhaltigen Unterschied, wenn statt Lehrpersonen jemand wie der Morgenmoderator davon spricht, „die Gosch’n aufzureißen“, erzählen die Lehrenden. „Als Schule wollen wir präventiv agieren und deutlich machen, dass Gewalt an Frauen uns alle betrifft. Umso wichtiger ist es, dass auch Männer ganz bewusst Stellung beziehen. Deshalb zeigen wir die Videos auch bei uns im Schulhaus“, sagt Richter.
Die Wiener Aktionstage „Rise!“
Vom 25. November 2026, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember 2026, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, setzt die int. UN-Kampagne „Orange the World“ weltweit Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
In Wien finden Aktionen der Initiative „Rise!“ statt, u. a.:
28.11.2026: „Rise! Orange the World“ in der Wiener Hofburg
28.11.2026: Aktion „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“ der Initiative White Ribbon, 13 Uhr vor dem Parlament