Gewalt gegen Frauen beginnt ja nicht bei Schlägen oder Morden“, sagt TV-Moderator und Kabarettist Dirk Stermann. „Es beginnt ja bei schiachem Reden.“ Es beginnt mit abwertender Sprache wie sexistischen Witzen. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich nichts dagegen sage, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe. Aber ich merke: Je mehr Menschen den Mund aufmachen, desto leichter wird es für einen selbst, was zu sagen“, stellt Schauspieler Stefan Pauser fest. Und Extremsportler Franz Müller merkt an: „Seit Jahren reden wir darüber, es wird aber nichts gemacht, und jetzt müssen wir Männer aufstehen und etwas machen.“

Die Zitate von Stermann, Pauser und Müller stammen aus Kurzvideos, die aktuell über Social Media und Fernsehspots verbreitet werden. Sie sind Teil der Kampagne „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“, für die insgesamt 39 Männer vor die Kamera getreten sind: vom Universitätsprofessor bis zum Koch, vom Volksschullehrer bis zum Kabarettisten, vom Unternehmer bis zum Schauspieler. Sie alle eint die Haltung, dass es Engagement von Männern braucht, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen. Sie alle eint auch die Erfahrung, dass es oft schwerfällt, sich gegen gesellschaftliches Missverhalten wie etwa frauenfeindliche Sprüche zu stellen, die vielerorts noch normalisiert sind.

Ö3-Moderator Philipp Hansa spricht in den Videos davon, dass ihm Situationen auf der Straße und im privaten Umfeld nur zu gut bekannt sind, „in denen es nötig gewesen wäre, die Gosch’n aufzureißen, weil man das Gefühl hat, es passt grad etwas wirklich nicht.“ Und Schauspieler Cornelius Obonya benennt die Überwindung, die das kostet: „Keiner möchte die Spaßbremse sein, der Buhmann sein. Keiner möchte der sein, der plötzlich den moralischen Zeigefinger hochhält.“ Manchmal, sagt er, müsse man dieser Buhmann trotzdem sein.