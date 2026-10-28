„Adolescence“-Star Stephen Graham: Was Väter ihren Söhnen mitgeben

Lieber Jamie, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, mein Sohn. Ich habe dir nie einen Brief ins Gefängnis geschrieben. Es hat sich nie richtig angefühlt. Vielleicht, weil ich tief in meinem Inneren nicht wusste, wie. Vielleicht weil ich nie wirklich gelernt habe, ein Vater zu sein. Meine Mum und mein Dad waren nie für mich da, und ich schätze, ich habe das ungewollt fortgeführt.

Aber eines muss ich klar sagen. Ich war immer stolz auf dich. Immer. Seit dem Tag deiner Geburt. Als wir dich bekamen, war das Leben ein Chaos, aber es gab auch sehr schöne Momente. Wie du in diesem kleinen Jeans-Outfit in der Siedlung herumgelaufen bist, mit der Beanie auf dem Kopf und dem Babyschmuck, den ich aus Miami mitgebracht hatte, das passte perfekt, richtig cool. Vielleicht lag das auch an meinem Ego, aber du warst der kleine Star der Siedlung.

Als ich und deine Mutter uns verkrachten, veränderte sich alles. Es war ein Chaos, und ich bin nicht gut damit umgegangen. Ich dachte, es wäre richtig, nach Amerika zu gehen, dort Frieden zu finden und mich der Kunst zu widmen. Aber tatsächlich war ich auf der Flucht. Ich dachte, du wärst sicher bei deiner Mum in der Siedlung, aber mir entging, wie schnell sich alles wandelte.

Ich erinnere mich immer noch daran, wie ich etwas auf den Fußweg bei deiner Schule, auf dem du jeden Tag gelaufen bist, gemalt habe. Als diese Schule geschlossen wurde, zerbrach etwas in mir. Sie war das Herz der Siedlung, und man konnte sehen, wie mit ihr die Seele dieses Ortes starb. Und weißt du was, Jamie, ich glaube, das brachte so viele dieser Probleme ins Rollen. Den Druck. Den Wahnsinn. Wie die Kids verschiedener Siedlungen plötzlich übereinander herfielen. Davor waren es ein paar Raufereien, ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe, und damit war alles vergessen. Aber das veränderte sich.

Irgendwann wurden daraus Kämpfe auf Leben und Tod. Von null auf hundert. Er oder ich. Ich habe es nie wirklich als das erkannt, was es war, bis du es aussprachst: Entweder er oder ich, Dad. Das traf mich hart. Weil mir klar wurde, dass es nicht nur um Gewalt ging oder um eine Wahl, die man hatte. Es gab keine Alternative. Keinen Spielraum. Keinen Ausweg. Als ich in deinem Alter war, hatten wir Jugendclubs, Breakdance, Graffiti, Musik. Wir hatten Orte, an denen wir diese ganze Energie und den ganzen Schmerz rauslassen konnten. Das hat mich gerettet, Jamie. Die Kunst hat mich gerettet. Sie erlaubte mir, das ganze Chaos in mir loszuwerden. Deshalb bin ich immer noch hier.

Aber was haben die erwartet, was passieren würde, wenn sie die Schulen und die Jugendclubs schließen und die Finanzierung streichen? Sie rissen diesen Gemeinschaften das Herz heraus und schoben anschließend die Schuld für das ganze Blut auf den Herzschlag. Ja, an unseren Händen klebt Blut. Aber es ist nicht nur deines, mein Sohn. Eine ganze Generation hat versagt. Ein Land hat euch Jungen den Rücken zugekehrt und war dann schockiert, dass es auf den Straßen brannte.

Ich sage das nicht als Ausrede. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich jetzt das Gesamtbild sehe. Und ich sehe dich darin nicht als Monster, nicht als Fehler, sondern als Teil von etwas viel Größerem, das schiefgelaufen ist. Dann kam der Anruf. Der mir mitteilte, dass mein Sohn jemanden umgebracht hatte. Jamie, das brach mir das Herz. Ich konnte nur noch an diese beiden Türen denken – eine wurde von deiner Mutter geöffnet, die erfuhr, dass ihr Sohn wegen Mordes gesucht wurde; die andere von einer Mutter, der gesagt wurde, dass ihr Sohn tot war. Für zwei Mütter war an diesem Tag alles vorbei. Das lastet bis heute auf mir.

Ich habe dich lange nicht besucht, weil ich wütend war – nicht nur auf dich, sondern auf mich selbst. Denn wenn ich dich ansah, erblickte ich das schlaue Kind, das immer mit mir zusammen malte, das Funkeln in deinen Augen, das Lachen. Es gibt ein Foto von uns, auf dem ich über dich gebeugt bin, während du deinen kleinen Schlafanzug anhast und malst. Es berührt mich immer noch.

Als du zu mir nach Hertfordshire kamst, um bei mir zu bleiben, habe ich versucht, dir meine Welt zu zeigen: die Schallplatten, die Hunde, die Kunst. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht aus Schwierigkeiten raushalten und auf neue Ideen bringen. Aber der Ruf der Straße war immer stärker, so wie bei mir in meiner Jugend. Und als die Polizei kam und fragte, ob ich dich gesehen hätte, und sagte, du seist auf der Flucht – dieses Gefühl kann ich gar nicht beschreiben. Der ganze Erfolg, das Haus, das Geld … nichts davon zählte.

Ich hatte beim Wichtigsten versagt. Du kennst den alten Spruch: Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. So fühlte ich mich. Ich habe es versucht, aber vermutlich nicht auf die richtige Art. Vielleicht habe ich einfach nicht gewusst wie. Aber ich habe gesehen, dass du dich da drinnen veränderst, Jamie. Ich habe es gespürt, als wir miteinander sprachen. Du bist innerlich ruhiger geworden und verstehst mehr. Die Gruppen, die du besuchst, und die Bücher, die du liest, helfen dir, das merke ich. Deshalb möchte ich dir mehr Bücher schicken. Sie können zu dir sprechen, wie es die Kunst mit mir getan hat.

Du hast kürzlich etwas gesagt, das mir naheging: Du hast Angst vor deiner Entlassung. Ich verstehe das jetzt. Nach einer so langen Zeit der Gefangenschaft ist die Vorstellung seltsam, wieder in Freiheit zu leben. Es wird ungewohnt sein, aber du wirst wieder auf die Füße kommen. Einen Schritt nach dem anderen, Sohn. Du wirst es schaffen.

Du glichst mir schon immer aufs Haar. Jeder sagt das. Das Aussehen, das Lachen, die Art, wie du dich bewegst. Du bist durch und durch mein Sohn. Und ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Auch wenn ich es nicht gesagt oder gezeigt habe. Vielleicht sollte ich meinen nächsten Brief damit beginnen, anstatt ihn damit zu beenden.

Ich liebe dich, Jamie, aus tiefstem Herzen.