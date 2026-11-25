Während Europas Priesterseminare leer bleiben, schickt eine kleine indonesische Insel Missionare in alle Welt.
von
The Economist
Joshua Spencer
Überraschender erster Eindruck
Schon bei meinem ersten Besuch in Ledalero einer – Ausbildungsstätte für katholische Priester auf der indonesischen Insel Flores – wurde klar: Hier ist die katholische Kirche anders als in Europa.
Die Woche begann mit einer Messe für einen verstorbenen Priester in der prächtigen Kapelle des Campus. Ein ramponiertes Casio-Keyboard ersetzte dabei eine Orgel und begleitete den Chor junger Männer mit frisch geschnittenen Haaren und weißen Soutanen sowie eine Handvoll Nonnen.
Ein ehemaliger Studienkollege des Verstorbenen, in violette Gewänder gekleidet, hielt eine Grabrede, die die Gemeinde vor Lachen von den Sitzen riss. Denn der Verstorbene hatte offenbar eine besondere Vorliebe dafür, nach traditionellen Zeremonien, bei denen Schweineblut getrunken wurde, gemeinsam mit seinen Gemeindemitgliedern bis zur Besinnungslosigkeit zu feiern.
Lebhafte Debatten und Toleranz
Ich war nach Ledalero gereist, um herauszufinden, warum dort mehr Priester ausgebildet werden als an fast jedem anderen Ort der Welt. Erwartet hatte ich eine streng religiöse Einrichtung. Stattdessen fand ich etwas vor, das eher einer kleinen Universität glich – mit lebhaften Debatten und einer gewissen Toleranz für studentische Streiche.
Im Innenhof vor der Kapelle schlenderten ältere Dozenten in Batikhemden zum Pausenraum, um gezuckerte Krapfen zu essen und Kaffee zu trinken. Jungen in Fußballtrikots kurvten auf Motorrädern über das Gelände. Auf Bänken saßen Studentinnen, die Philosophie studierten oder sich zu Religionslehrerinnen ausbilden ließen. Mit Lehrbüchern auf dem Schoß blickten sie hinaus auf die üppig grünen Hügel.
Einzigartige religiöse Landschaft
Die Priester von Flores entstammen einer einzigartigen religiösen Landschaft, in der sich der Katholizismus seit Langem mit anderen Glaubensrichtungen vermischt. Indonesien ist schließlich das bevölkerungsreichste Land mit muslimischer Mehrheit weltweit.
Orlis Asang, ein drahtiger 27-Jähriger in rotem Poloshirt und engen blauen Jeans, wuchs mit zwei religiösen Traditionen auf: Während des Ramadan fastete er mit seinem muslimischen Vater, sonntags besuchte er mit seiner katholischen Mutter die Messe.
Sein Vater sei zunächst wütend gewesen, als er beschloss, ins Priesterseminar einzutreten, erzählt Asang. Doch schließlich habe er sich damit abgefunden und sei sogar selbst zum Katholizismus konvertiert. Auf Flores sei die Familie wichtiger als die Religion, erklärt Asang. Seit Kurzem unterrichtet er an einer örtlichen muslimischen Schule.
Zwischen Gott und Nietzsche
Asangs Freund Edy Soge, 30, stand nur wenige Monate vor seiner Priesterweihe. Danach rechnete er damit, ins Ausland entsandt zu werden. Soge ist klein gewachsen und hat einen spärlichen Bart, weshalb er jünger wirkt. Am liebsten würde er nach Deutschland gehen, sagte er – auch, weil er „lernen möchte, wie die säkularisierten Menschen leben“.
Als ich im Februar mit ihm sprach, war er sich allerdings noch immer nicht sicher, ob er bereit war, Priester zu werden – oder ob er es überhaupt wollte. Mit bestimmten Aspekten der katholischen Kirche ging er kritisch ins Gericht, darunter deren Versäumnis, sexuellen Missbrauch durch Geistliche zu verhindern.
Auch theologische Zweifel plagten ihn. Nachdem er sich im Philosophieunterricht mit den Werken Friedrich Nietzsches beschäftigt hatte, war er zu dem Schluss gekommen, dass Himmel und Hölle religiöse Fiktionen seien. Sein WhatsApp-Profilbild zeigt ein Zitat des deutschen Philosophen: „Gott ist tot, und wir haben ihn getötet.“
Insel der Hoffnung
Flores hat für die Zukunft der katholischen Kirche eine überraschend große Bedeutung erlangt. Einige Monate vor seinem Tod warnte Papst Franziskus, das Interesse am Priesteramt sei in manchen Ländern „fast am Aussterben“. Doch „eine Insel in Indonesien“ gebe Anlass zur Hoffnung. 2024 zählte Indonesien rund 4.150 Seminaristen, viele davon in Ledalero. In Irland waren es hingegen gerade einmal 104.
Jahrhundertelang wurde der Katholizismus von Europa aus in Gebiete wie Flores getragen. Zunächst zögerten die Missionare, Einheimischen in abgelegenen Regionen zu gestatten, ohne ihre Aufsicht vor den eigenen Landsleuten zu predigen.
Doch schließlich erkannte der Vatikan, dass er mehr Priester benötigte, als Europa hervorbringen konnte. 1965, während des reformorientierten Zweiten Vatikanischen Konzils, befürworteten die Verantwortlichen offiziell, Einheimische in ihren eigenen Sprachen und im Einklang mit ihren lokalen Kulturen zum Priesteramt auszubilden.
Nachwuchsprobleme
Obwohl es weltweit 1,4 Milliarden Katholiken gibt – mehr als doppelt so viele wie 1970 –, ist die Zahl der katholischen Priester mit rund 400.000 weitgehend konstant geblieben. In den vergangenen 50 Jahren ist die Zahl der Priesteramtskandidaten in Europa und Nordamerika stark zurückgegangen.
Gründe dafür sind unter anderem die Missbrauchsskandale und der zunehmende Säkularismus, die das Ansehen des Priesteramts geschwächt haben. Rund 60 Prozent der Seminaristen kommen mittlerweile aus Afrika und Asien. Dort wächst der Katholizismus, und das Priesteramt genießt weiterhin hohes Ansehen.
Umgekehrte Missionare
Katholische Enklaven wie Flores bringen mittlerweile nicht nur genügend Priester hervor, um die örtlichen Diözesen zu versorgen, sondern auch, um Geistliche ins Ausland zu entsenden. Dort betreuen sie Gemeinden von Angola bis Österreich. Diese „umgekehrten Missionare“ stellen zudem einen wachsenden Anteil der Kirchenführung: Asien zählt 36 Kardinäle und liegt damit an zweiter Stelle hinter Europa.
Ihre Präsenz könnte die innerkirchlichen Debatten darüber beeinflussen, wie die katholische Kirche mit anderen Religionen umgeht. Einst verurteilte sie andere Glaubensrichtungen, darunter den Buddhismus und den Taoismus. Heute sucht sie den Dialog mit ihnen. Nicht jeder begrüßt diese Neuausrichtung. Im Juli exkommunizierte Papst Leo Mitglieder der ultrakonservativen Priesterbruderschaft St. Pius X., nachdem diese ohne Zustimmung des Vatikans Bischöfe geweiht hatte. Die Bruderschaft argumentiert, die Kirche sei von der traditionellen Lehre abgewichen – insbesondere durch ihre Förderung des interreligiösen Dialogs.
Derzeit beschäftigen sich junge Männer wie Soge weniger mit kirchenpolitischen Fragen als mit der Vorbereitung auf ein Leben außerhalb des Campus. Je mehr Zeit ich mit ihnen verbrachte, desto häufiger fragte ich mich, ob sie auf die Gleichgültigkeit – und mitunter auch Feindseligkeit – vorbereitet seien, der sie möglicherweise im Ausland begegnen werden. Auf Flores werden Priester wie lokale Helden behandelt; jede ihrer Bewegungen wird aufmerksam verfolgt und ist Gegenstand von Klatsch und Tratsch. Für manche kann der Wechsel ins Ausland daher einen Kulturschock bedeuten.
Blumen und Schweineblut
Fährt man die lange, kurvenreiche Straße vom Westen Flores’ nach Ledalero im Osten, versteht man schnell, warum die Portugiesen der Insel ihren Namen gaben: flores bedeutet „Blumen“. Kokospalmen, Kakaobäume sowie blaue und rosa Hortensien gedeihen auf den Böden, die von 14 aktiven Vulkanen – deren Ausbrüche mitunter die lokalen Flughäfen lahmlegen – fruchtbar gemacht werden.
Von den geschätzten zwei Millionen Menschen, die auf Flores leben, sind rund 85 Prozent katholisch. Die etwa 2.700 Kirchen der Insel bieten ihnen ein dichtes Netz an Gottesdienststätten. Viele davon wurden von den Portugiesen erbaut, die im 16. Jahrhundert den Katholizismus nach Ost-Flores brachten und einen Teil der Insel kolonisierten.
Europäische Missionare der Gesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD), jenes Ordens, der Ledalero bis heute leitet, errichteten weitere Kirchen. Der Katholizismus konnte sich auch deshalb so stark verbreiten, weil die Missionare häufig auf lokale Traditionen eingingen und die Fortführung bestimmter Rituale – bekannt als adat – zuließen. Dazu zählt auch das Trinken von Schweineblut.
Als Kinder hatten Soge und sein älterer Bruder miterlebt, wie ihre Eltern auf Reis- und Maisfeldern hart arbeiteten, um der Familie Fisch auf den Tisch stellen zu können. Soge wusste, dass er ein anderes Leben wollte. Als er zehn Jahre alt war, besuchte ein amerikanischer Missionar seine Schule. Soge erinnert sich, wie fasziniert er von dem ausländischen Priester war, der seine Heimat verlassen hatte und, wie er es ausdrückte, „ins Ausland gegangen war, um den Menschen zu dienen“.
Friedliche Koexistenz
Es gibt auch eine Handvoll Moscheen. Mehr als jeder zehnte Einwohner von Flores ist Muslim. Viele sind Nachkommen von Händlern, die ab dem 15. Jahrhundert auf die Insel kamen. Die meisten leben in friedlicher Koexistenz mit den Katholiken – nicht zuletzt aufgrund jahrhundertelanger Mischehen und familiärer Bindungen. Gestärkt wird dieses Zusammenleben durch Pancasila, Indonesiens Staatsideologie, die den Zusammenhalt der Religionsgemeinschaften fördern soll. Als die Kirche im Februar einen neuen Bischof in sein Amt einführte, feierten Menschenmengen auf den Straßen mit – darunter auch Muslime.
Die Missionare, die nach Flores kamen, bauten nicht nur Kirchen, sondern auch Schulen und Priesterseminare. Viele Eltern möchten, dass ihre Kinder diese Einrichtungen besuchen, unter anderem wegen der hohen Bildungsqualität. Neben Theologie stehen Latein, Arabisch, Deutsch und Englisch auf dem Lehrplan.
Manche Eltern hätten zwar kaum die Absicht, dass ihre Kinder tatsächlich Priester werden, forderten sie aber dennoch auf, sich das Wissen aus den Priesterseminaren „anzueignen“, erzählt Soge. Auf Flores wisse man: Wer bei den SVD aufgenommen werde, „geht ins Ausland, um zu lernen und zu lehren“. Zudem sichere die Ausbildung einen guten Lebensstandard auf einer Insel, auf der viele Menschen arm sind. „Was auch immer man braucht, bekommt man. Es ist, als würde man zur Mittelschicht gehören“, sagt Soge.
Ein Seminarist als Star
Schließlich entschied sich Soges älterer Bruder für eine Ausbildung zum Priester. Die Eltern waren begeistert. Jedes Mal, wenn ihr Sohn in den Ferien nach Hause kam, schlachtete Soges Vater zur Feier des Tages ein kleines Schwein oder ein Huhn. Die Verwandten, allesamt Katholiken, kamen in Scharen, um den Seminaristen zu sehen.
Soges Bruder schwärmte vom Leben in Ledalero, vor allem von den „phänomenalen“ Vorlesungen, dem wissenschaftlichen Anspruch und der Zeit, die ihnen zum Lesen blieb. Er lieh Soge dicke Bände von Nietzsche und einem anderen deutschen Philosophen, Martin Heidegger, die dieser geradezu verschlang. Mit 16 Jahren beschloss Soge, selbst Priester zu werden.
Nach sechs Jahren im Kleinseminar – einer Art Vorbereitungsschule für angehende Priester – kam Soge an das St. Paul’s Major Seminary in Ledalero. Es wird von der SVD geleitet. Seine Studenten sind die einzigen, die auf dem Hauptcampus wohnen; die Angehörigen anderer katholischer Orden kommen zum Unterricht hierher.
Leben nach der Glocke
Ledalero wurde 1937 gegründet, doch die Gebäude auf dem Campus sind deutlich jünger: Ein Erdbeben zerstörte 1992 fast die gesamte Anlage. Nur ein Teil der Bibliothek blieb stehen. In den Klassenzimmern und Fluren blicken Porträts und bröckelnde Büsten von Arnold Janssen, dem Gründer der SVD, auf die Studenten herab. In einem kleinen Museum werden einige Knochen aufbewahrt, die angeblich von Homo floresiensis stammen – einer winzigen, hobbitähnlichen Menschenart, die auf der Insel lebte, bis vor etwa 50.000 Jahren der moderne Mensch eintraf.
Der Tagesablauf in Ledalero wird vom Läuten der Glocken bestimmt. Die erste ertönt um 4.30 Uhr zum Morgengebet, anschließend folgen die Messe und die Kommunion. Gerade noch Zeit bleibt für ein Frühstück im Speisesaal: Tempeh, Erdnüsse, weißer Reis und ikan billis (gebratener Fisch). Dann beginnt der Unterricht.
Philosophie schlägt Theologie
Die Studenten verbringen in der Regel etwa acht Jahre in Ledalero. In den ersten vier Jahren entfällt nur rund ein Drittel ihrer Studienzeit auf Theologie. Den Großteil nimmt die Philosophie ein: Die Lehrveranstaltungen reichen von den Denkern des alten China bis zu Platon und Thomas von Aquin. Damit hat die Philosophie in Ledalero einen deutlich höheren Stellenwert als in den meisten katholischen Priesterseminaren.
Nach diesen ersten vier Jahren leisten die Seminaristen ein oder zwei Jahre pastoralen Dienst. Häufig arbeiten sie in einer örtlichen Pfarrei oder unterrichten an einer Schule auf Flores. Einige werden aber auch an andere Orte in Indonesien oder ins Ausland entsandt. Anschließend kehren sie für die letzten beiden Jahre ihres Theologiestudiums auf den Campus zurück.
Waschen, kochen, putzen
Wenn sie keine Vorlesungen besuchen, erledigen die Seminaristen Hausarbeiten: Sie waschen Wäsche, kochen Reis, schneiden Gemüse und putzen die Toiletten. Außerdem wird von ihnen erwartet, sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Während ich mich mit Soge unterhielt, entschuldigte sich ein Mann neben uns und fuhr mit dem Motorrad zu einer Polizeiwache. Dort wollte er sich für mehrere Beschäftigte im Gastgewerbe einsetzen, von denen er vermutete, dass sie Opfer von Menschenhandel geworden waren.
Zwischen 20 und 21.30 Uhr haben die Studenten „Freizeit“. Sie können Sport treiben, im Chor singen oder einfach entspannen. Viele sitzen dann am Handy, hören Musik oder scrollen durch die sozialen Medien. In einer heruntergekommenen Unterkunft für jüngere Seminaristen traf ich Mas Dim, einen 20-Jährigen mit strahlenden Augen. Sein Traum sei es, „um die Welt zu reisen“, um „viele Dinge zu lernen“, erzählte er mir. Anschließend zeigte er mir seine Instagram-Accounts, auf denen er Fotos von den jungen Männern postet, die am Wochenende den Strand genießen.
Die Sache mit dem Zölibat
Einige der Studenten haben heimlich Freundinnen. Überraschend war, dass manche Dozenten davon wissen. Einer sagte mir sogar: „Es ist gut für die Studenten, zu lernen, wie man mit Frauen umgeht.“ Dazu passt, dass auch weibliche Laienstudentinnen einige der gleichen Philosophie- und Theologiekurse besuchen wie die Seminaristen. Sex ist dennoch verboten.
Die Studenten riskieren Konsequenzen, wenn bekannt wird, dass sie eine romantische Beziehung führen. Ein örtlicher Priester erzählte mir von einem Vorfall vor einigen Jahren: Nach der Diakonweihe in einem nahegelegenen Orden sei eine wütende Frau aufgetaucht, die behauptete, die Freundin des frisch geweihten Diakons zu sein. Dieser sei daraufhin aus dem Priesteramt entlassen worden.
Soge vermutet, dass das Zölibat ein Grund dafür ist, warum viele Seminaristen den Weg zum Priesteramt nicht zu Ende gehen. Während seiner acht Jahre in Ledalero hätten 48 der 62 Seminaristen seines Jahrgangs das Seminar entweder verlassen müssen oder aus eigenem Entschluss aufgegeben, erzählt er. Einige seien gegangen, um mit ihren Freundinnen zusammenzuleben.
Auch sein Bruder entschied sich letztlich gegen den Priesterberuf. Vor einigen Jahren lernte er eine deutsche Linguistin kennen, die zu Forschungszwecken nach Flores gekommen war und das Haus seiner Familie besuchte. Die beiden verliebten sich, heirateten und bekamen Kinder. Heute arbeitet Soges Bruder für ein Pharmaunternehmen und lebt in den Niederlanden.
Obwohl Soge die Einsamkeit genießt, glaubt er, dass er sich im späteren Leben vielleicht doch nach Gesellschaft sehnen wird. Eine Beziehung mit einem Mädchen aus der Gegend habe er bereits hinter sich, erzählte er mir. Sie hätten gemeinsam gepicknickt und am Strand Geschichten ausgetauscht. Er habe ihr Gedichte und Liebesbriefe geschrieben, obwohl ihre Beziehung nie sexueller Natur gewesen sei. Schließlich fand sie einen anderen Mann, den sie heiratete.
Wie ganz normale Menschen
Soge hat fast sein gesamtes Erwachsenenleben in Ledalero verbracht, abgesehen von einem zweijährigen Einsatz in Papua-Neuguinea. Dort sah er Einheimische, die am Straßenrand Betelnüsse verkauften, und beschloss, den Armen dienen zu wollen.
Er stört sich daran, dass Priester in seiner Gesellschaft wie „große Männer“ behandelt werden. Manche Seminaristen lebten seiner Ansicht nach zu bequem und seien womöglich nicht darauf vorbereitet, sich in einer unberechenbaren Welt außerhalb des Campus zurechtzufinden.
Wenn er nach Hause kommt, tadelt Soge seine Mutter, weil sie sofort losläuft, um Eier und Fleisch für ihn zu kaufen, statt wie üblich Reis und Gemüse zuzubereiten. Er bittet sie, ihn nicht wie einen König zu behandeln. Außerhalb von Flores, weiß er, „werden die Menschen [Priester] als ganz normale Menschen betrachten, als ihresgleichen“.
Die Sorgen eines angehenden Priesters
Letzten Sommer erhielt der 30-jährige Fransiskus Carli Kau einen Brief aus Rom: Er sollte nach Irland versetzt werden. Seine erste Reaktion war Angst. Freunde hatten ihm erzählt, dass manche Kirchen dort nur zehn Gemeindemitglieder hätten. Außerdem hatte er gehört, dass Priester in Irland anders behandelt würden als in Indonesien.
Um sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten, beschäftigte sich Kau mit der irischen Kultur. Er sprach mit indonesischen Priestern, die bereits dort tätig waren, und sah sich YouTube-Videos an. Er informierte sich über die irische Küche – Colcannon, Sodabrot, Irish Stew und Blutwurst – sowie über die Unterschiede zwischen der Republik Irland und Nordirland. Erleichtert stellte er fest, dass noch immer jeder Fünfte in Irland katholisch ist. Nun hofft er, dass die Iren auch seine Begeisterung für Fußball teilen. Kau ist Fan von PSN Ngada, einem Verein aus seiner Heimatstadt, von Juventus Turin und der brasilianischen Nationalmannschaft.
Kulturclash
Junge Priester, die sich auf ihren Einsatz im Ausland vorbereiten, suchen häufig Rat bei Lehrern, die diesen Schritt bereits gewagt haben. Einer von ihnen ist Bastian Limahekin, 51, Ausbilder in Ledalero. Er studierte dort in den 1990er-Jahren, als die Schäden des Erdbebens die Studenten zwangen, in Bambushütten im Wald zu leben. Anschließend begleitete er zwei Jahre lang Priester in den USA, darunter ein Jahr in einer überwiegend afroamerikanischen Gemeinde in Mississippi. Dort lernte er die Befreiungstheologie kennen – eine christliche Denktradition, die den Glauben mit dem Einsatz für Rassengerechtigkeit verbindet.
Diese Erfahrung weckte sein Interesse an politischer Philosophie. Zwölf Jahre lang studierte Limahekin anschließend in Leuven, einer kleinen Stadt in Belgien, wo er mit sieben anderen SVD-Priestern zusammenlebte. Die Belgier seien „nette Leute“ gewesen, sagte er, doch es habe „etwas Zeit gebraucht, sie kennenzulernen“. Ein Priester aus Flores, den er in Leuven kannte, ging von Tür zu Tür, um Gemeindemitglieder zu Hause zu besuchen – eine auf Flores verbreitete Praxis. In Belgien hingegen, wo Priester seit Generationen keine Hausbesuche mehr machten, stieß er damit zunächst auf Unverständnis.
Freiheit und Individualismus
Limahekin fragt sich, wie lange Flores noch eine Quelle für Missionare bleiben wird. Anders als zu seiner Jugendzeit gibt es heute viele „Möglichkeiten für ein besseres Leben“ – etwa ein Mathematik- oder Wirtschaftsstudium. „Auch zu uns wird der Säkularismus kommen“, sagte er. Damit würden auch Ideen von „Freiheit und Individualismus“ Einzug halten.
Wie einige andere Ausbilder in Ledalero ermutigt Limahekin seine Studenten, ihre Beweggründe für den Priesterberuf zu hinterfragen – etwa, ob sie sich dafür wegen des damit verbundenen Status entscheiden. Er gab zu, vor seiner Priesterweihe ein ähnliches Dilemma wie Soge durchlebt zu haben, vor allem weil er selbst eine Familie gründen wollte. Seine Eltern sagten ihm: „Die Schüler werden deine Kinder sein.“ Schließlich teilte er ihnen mit, dass er Priester werden würde, aber „nicht wegen eurer Erwartungen oder eures Stolzes. Es ist meine eigene Entscheidung.“
Wenn Gott ruft
Im Juni traf ich mich mit Soge. Er erzählte mir, dass die Ferien zu Hause sein Gefühl der Berufung gestärkt hätten. In seinem Dorf hatte eine Prozession mit einer Statue der Jungfrau Maria stattgefunden. Die tiefe Frömmigkeit der örtlichen Gemeindemitglieder hatte ihn sehr bewegt.
Besonders ermutigt fühlte er sich durch die Unterstützung seines älteren Bruders. Dieser sagte ihm, er werde ein „einzigartiger“ und „großartiger“ Priester sein, und würdigte dabei Soges „liberale Denkweise“. Soge sagte, er sehe das Priesteramt nun als eine Berufung, in der er Sinn darin finden könne, anderen zu helfen. „Es ist mein Traum, ins Ausland zu gehen“, fügte er hinzu.
Eine traurige und ungewöhnliche Erfahrung
Um fünf Uhr morgens an jenem Samstag im August, an dem Soge seine ewigen Gelübde ablegen und sich damit zu einem Leben im Dienst der Kirche verpflichten sollte, erschütterte ein schweres Erdbeben Flores. Mehr als 130 Menschen kamen ums Leben, Häuser, Schulen und Krankenhäuser wurden zerstört.
Die Decke der Haupthalle von Ledalero, in der die feierliche Messe stattfinden sollte, stürzte ein. In aller Eile wurde ein Zelt aufgestellt. Wegen des begrenzten Platzes mussten Soge und die anderen Seminaristen ihre Gelübde jedoch im Stehen statt kniend ablegen. „Alles war so anders als geplant“, schrieb er mir in einer SMS. „Es war eine sehr traurige und ungewöhnliche Erfahrung.“
Priester und Influencer
Während meines Besuchs in Ledalero veranstaltete eine Gruppe jüngerer Seminaristen eine Party, um einen neuen Ausbilder willkommen zu heißen, der ihrem Internat zugeteilt worden war. Ich saß mit Limahekin am Rand eines heruntergekommenen Aufenthaltsraums und beaufsichtigte die Seminaristen, während sie Mais aßen und ein paar Flaschen „Bintang“, eines indonesischen Biers, herumreichten.
Einer von ihnen, Bertho Wego, ein selbstbewusster 23-Jähriger mit einem T-Shirt mit „Giorgio Armani“-Logo, zeigte mir seinen TikTok-Account. Er hat mehrere Tausend Follower gewonnen, indem er Videos aus dem Seminaralltag postet – vom Beten, Putzen und Kochen. In einem aktuellen Clip sitzt Wego an einem Yamaha-Keyboard, während vier andere Jungen um ihn herumstehen, alle in weißen Soutanen. Im Boyband-Stil legen sie die Hände auf die Brust und singen aus voller Kehle ein Lied mit dem Titel „Whispers of the Calling“.
Wego sagte, er habe sich von den Videos von Nus Narek inspirieren lassen, einem Priester, der in Ledalero studiert hat und heute in der Demokratischen Republik Kongo arbeitet. Auch er versucht dort, als Influencer Fuß zu fassen. Nareks 87.000 Follower sehen sich Clips an, in denen er in einem baufälligen Holzgebäude vor begeisterten Gemeindemitgliedern predigt. Ein Kommentator fragt: „Ist das eine katholische Kirche?“ Wego erzählte mir, dass auch er nach Afrika gehen wolle.
Verdienter Spaß
Auf der Tanzfläche legte der DJ einen Mix aus westlichem Pop – Bruno Mars und Ed Sheeran – und lokaler Musik auf. Dazu gehörte auch „Iki mea Nagakeo“, ein Lied, in dem Gott und den Vorfahren für den Segen einer reichen Ernte gedankt wird.
Zwanzig Jungen stellten sich in einer Reihe auf, um einen lokalen Tanz aufzuführen, der an einen Line Dance erinnerte. Sie bewegten sich fächerförmig von der Mitte des Raums nach außen und wieder zurück, hielten sich dabei an den Schultern und jubelten und lachten.
„Sie sind noch Jungen“, sagte Limahekin, als einer aus der Gruppe eine Runde Moke anbot – einen scharfen Schnaps aus Flores, der aus dem Saft von Palmen gewonnen wird. „Sie haben es verdient, Spaß zu haben.“
© 2026 The Economist Newspaper Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Aus The Economist, veröffentlicht unter Lizenz. KI-gestützte Übersetzung. The Economist übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Übersetzung sowie keine Haftung für deren Verwendung. Der Originalinhalt in englischer Sprache ist unter www.economist.com zu finden.