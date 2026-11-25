Schon bei meinem ersten Besuch in Ledalero einer – Ausbildungsstätte für katholische Priester auf der indonesischen Insel Flores – wurde klar: Hier ist die katholische Kirche anders als in Europa.

Die Woche begann mit einer Messe für einen verstorbenen Priester in der prächtigen Kapelle des Campus. Ein ramponiertes Casio-Keyboard ersetzte dabei eine Orgel und begleitete den Chor junger Männer mit frisch geschnittenen Haaren und weißen Soutanen sowie eine Handvoll Nonnen.

Ein ehemaliger Studienkollege des Verstorbenen, in violette Gewänder gekleidet, hielt eine Grabrede, die die Gemeinde vor Lachen von den Sitzen riss. Denn der Verstorbene hatte offenbar eine besondere Vorliebe dafür, nach traditionellen Zeremonien, bei denen Schweineblut getrunken wurde, gemeinsam mit seinen Gemeindemitgliedern bis zur Besinnungslosigkeit zu feiern.