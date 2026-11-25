Ein Stockwerk höher geht das Training weiter. In einem nachgebauten Gewächshaus lernen Roboter, Tomaten zu ernten. Die Maschinen sollen sich in einer Welt zurechtfinden, die für Menschen gemacht ist. Was dem österreichischen Kanzler in Schanghai vorgeführt wurde, gehört auch im Roboterzentrum von Wuhan zum Pflichtprogramm: tanzende Maschinen.

In der Eingangshalle zeigen sie ihre Kunststücke, gleich gegenüber wartet das Z-Robo Café. Dort bereitet ein Roboter auf Wunsch Cappuccino zu. Zumindest theoretisch. Denn zunächst scheitert die Hochtechnologie an einem denkbar menschlichen Versäumnis: Die Milch fehlt. Es muss jemand losziehen und welche besorgen. Dann klappt es. Der Roboter serviert einen Cappuccino mit einem Herz im Kaffee. Tourismusschüler müssen für diese „Latte Art“ mitunter einige Unterrichtsstunden aufwenden.

Im Untergeschoß erstreckt sich ein Trainingsgelände, auf dem ganze Straßenzüge nachgebaut wurden. Hausfassaden, Tunnel und künstliche Hügel bilden einen Parcours. Hier sollen Roboter lernen, durch enge Passagen zu kriechen, Hindernisse zu überwinden und nach einem Sturz wieder aufzustehen. Fähigkeiten, die nicht nur bei Katastropheneinsätzen gefragt sind – sondern auch beim Militär.

Doch während meines Besuchs ruht der Betrieb. Kein Roboter ist im Einsatz. Die Kulissen stehen verlassen da. Fotografieren ist verboten. Hier gilt besonders, was in den anderen Stockwerken auch gilt: Herzeigen gerne. Explizites Nachfragen unerwünscht.