Von Hightech-Laboren über staubige Fabrikhallen bis in die Gassen Pekings: eine Reise durch China, das seine Zukunft mit Hochdruck vorantreibt – und dessen Alltag einen ganz anderen Blick auf das Land preisgibt.
Der Roboter durfte nicht fehlen. Die obligatorische Tanzeinlage auch nicht. Als die humanoide Maschine in einem Schanghaier Luxushotel dann auch noch zu einem Kick ansetzte, zuckten Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer erschrocken zurück. „Unbelievable“, entfuhr es Stocker. Für ein paar Schlagzeilen in der Heimat reichte das allemal.
Was die chinesischen Gastgeber ihrem Gast aus Österreich nicht zeigten, erzählt allerdings sehr viel mehr über Chinas technologische Ambitionen als ein tanzender Roboter. Ein sechsspuriger Highway führt im Osten der 14 Millionen Einwohner zählenden Stadt Wuhan ins Optics Valley. Forschungszentren reihen sich entlang der Straße wie Perlen an einer Schnur.
Schon im April, Monate vor der Kanzlerreise, war ich hier unterwegs. Das Ziel: das Hubei Humanoid Robot Innovation Center, eines der großen chinesischen Entwicklungs- und Trainingszentren für humanoide Roboter. Es ist Sonntag. Auf drei Stockwerken werden mehr als hundert Roboter trainiert. Ihre Lehrmeister: Studierende, die den Maschinen mit schier endloser Geduld beibringen, was Menschen oft ganz nebenbei erledigen.
Dafür wurde eine ganze Welt nachgebaut. Ein vollständig eingerichteter Supermarkt mit Obst und Gemüse, Milchflaschen und Müslipackungen. Daneben eine Küche mit Herd, Abwaschbecken, Kaffeemaschine und Geschirr. Zwei Krankenzimmer mit mehreren Betten. Alles sieht aus wie im echten Leben. Nur das Personal ist ungewöhnlich. Die Roboter, die hier „arbeiten“, unterscheiden sich erheblich in Größe und Gewicht. Manche haben eine kindliche Statur, andere sind fast so groß wie ein Erwachsener. Einzelne Modelle können bis zu 22 Kilogramm stemmen und bis zu fünf Stunden mit einer Akkuladung arbeiten.
10.000 Wiederholungen
Sie tragen Teller, transportieren Flaschen, sortieren Besteck, waschen ab. Einer legt Croissants aus Plastik auf bereitgestellte Teller. Ein anderer faltet T-Shirts und legt sie ordentlich in einen Korb. Auf einem Tisch liegen ein Handy und eine Plastikflasche. Der Roboter muss erkennen, was davon Müll ist. Die Flasche soll er aussortieren, das Handy liegen lassen.
Manche Handgriffe müssen die Roboter 10.000 Mal wiederholen. Mal werden sie von Studierenden mit VR-Brillen gesteuert, mal steuern diese mit ihren Händen die Bewegungen ihrer Schützlinge. Eine junge Studentin trainiert einen Roboterarm, kleine Papierschachteln binnen kurzer Zeit zu falten. Höflich und fast schüchtern erzählt sie von ihrer Arbeit. „Am Anfang sind sie wie ein Baby“, sagt sie.
Ein Stockwerk höher geht das Training weiter. In einem nachgebauten Gewächshaus lernen Roboter, Tomaten zu ernten. Die Maschinen sollen sich in einer Welt zurechtfinden, die für Menschen gemacht ist. Was dem österreichischen Kanzler in Schanghai vorgeführt wurde, gehört auch im Roboterzentrum von Wuhan zum Pflichtprogramm: tanzende Maschinen.
In der Eingangshalle zeigen sie ihre Kunststücke, gleich gegenüber wartet das Z-Robo Café. Dort bereitet ein Roboter auf Wunsch Cappuccino zu. Zumindest theoretisch. Denn zunächst scheitert die Hochtechnologie an einem denkbar menschlichen Versäumnis: Die Milch fehlt. Es muss jemand losziehen und welche besorgen. Dann klappt es. Der Roboter serviert einen Cappuccino mit einem Herz im Kaffee. Tourismusschüler müssen für diese „Latte Art“ mitunter einige Unterrichtsstunden aufwenden.
Im Untergeschoß erstreckt sich ein Trainingsgelände, auf dem ganze Straßenzüge nachgebaut wurden. Hausfassaden, Tunnel und künstliche Hügel bilden einen Parcours. Hier sollen Roboter lernen, durch enge Passagen zu kriechen, Hindernisse zu überwinden und nach einem Sturz wieder aufzustehen. Fähigkeiten, die nicht nur bei Katastropheneinsätzen gefragt sind – sondern auch beim Militär.
Doch während meines Besuchs ruht der Betrieb. Kein Roboter ist im Einsatz. Die Kulissen stehen verlassen da. Fotografieren ist verboten. Hier gilt besonders, was in den anderen Stockwerken auch gilt: Herzeigen gerne. Explizites Nachfragen unerwünscht.
Milliardenschwere Wette
Im Innovationscenter wird nicht nur Robotern das Arbeiten beigebracht. Hier entsteht auch der Rohstofffür eine neue Industrie: Daten. Jeder Griff, jede Bewegung, jeder Fehler kann helfen, die Maschinen besser zu machen. Nach eigenen Angaben werden täglich rund 24.000 Trainingsdateneinträge gesammelt. Dahinter steckt ein typisch chinesisches Modell: Der Staat finanziert die Infrastruktur, Unternehmen entwickeln die Technologie und sollen mit den gesammelten Daten Geld verdienen.
Im ganzen Land entstehen derzeit solche Trainingszentren. Doch ob es für die Daten genügend Käufer gibt, ist offen. Ebenso, ob die Nachfrage nach humanoiden Robotern mit dem rasanten Ausbau der Industrie Schritt halten kann. Nach Elektroautos und Solaranlagen Chinas nächstes großes Ding? Jedenfalls eine milliardenschwere Wette auf die Zukunft. Ein anderes Gesicht des Technologiebooms zeigt Aurora Digital Technology, ein privates Unternehmen in Wuhan, das ohne staatliche Subventionen auskommt.
Mit riesigen 3D-Projektionen verwandelt Aurora Gebäudefassaden, Hochhäuser und historische Bauwerke in überdimensionale Leinwände. Dazu kommen digitale Bühnenbilder, immersive Ausstellungen und Werbefilme.
Firmenchef Liu Xi will damit auch Europa erobern. Dort sieht der 43-Jährige mehr Wettbewerb, aber auch größere Freiheiten und zahlungskräftige Kunden. Auf die Frage nach seinen Zielen folgt zunächst verlegenes Gelächter. Dann sagt er: „Wir wollen immer die Nummer eins sein. Auch in Europa.“
Katzen, Kameras und Schlafstühle
Das Büro könnte genauso gut im Silicon Valley stehen. Viel Sichtbeton, moderne Arbeitsplätze. Das Durchschnittsalter der 300 Beschäftigten: gerade einmal 25 Jahre. Der Zutritt funktioniert über Gesichtserkennung – selbst zur Toilette. Ungewöhnlich ist, was zwischen den Schreibtischen steht: ein riesiger Schrank mit Glasfront. Darin sitzen zwei Katzen, deren Miauen immer wieder im Großraumbüro zu hören ist. Auf einer Lampe steht das Firmenmotto: „Bleib zuversichtlich, und die Welt ist süß.“
Mittlerweile ist Mittagszeit. Dass der Chef gerade Gäste aus Österreich durch die Firma führt, stört die schlafenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Eine junge Frau liegt mit ausgestreckten Beinen und Schlafmaske in ihrem Bürostuhl. Ein paar Tische weiter hat sich ein Kollege eine Decke über Kopf und Schultern gezogen und ist über seiner Tastatur eingeschlafen. Die Stühle, die sich mit zwei Handgriffen in eine Liege für den Mittagsschlaf verwandeln lassen, sind der besondere Stolz von Liu Xi. Umgerechnet 120 Euro kostet das Stück, erzählt er und führt die Verwandlung gleich persönlich vor.
Auch sein eigenes Büro zeigt er bereitwillig her. Eine scheinbar schwebende Treppe führt hinauf in den zweiten Stock. Dort: goldene Lichtschalter, eine raumhohe, mattschwarze Schwenktür, schwere Ledersessel. Die Aussicht passt dazu. Aus den bodentiefen Fenstern reicht der Blick auf die Skyline von Wuhan. Wolkenkratzer, so weit das Auge reicht. „Wuhan – Land of Dreams“, verkündet eine riesige Werbetafel.
Über den Jangtse mitten in der Stadt spannt sich eine Hängebrücke, die an San Franciscos Golden Gate Bridge erinnert. Tagsüber sitzen unten am Fluss Fischer unter Sonnenschirmen, geschützt vor der gleißenden Sonne. Abends verwandeln sich die Fassaden der Wolkenkratzer in riesige Leinwände für Lichtshows. Das Spektakel erstreckt sich über rund 25 Kilometer und dauert je nach Jahreszeit drei bis vier Stunden.
Made in Russia
Wuhan ist Industriestadt, Brückenstadt und Studentenmetropole zugleich. Mehr als 90 Hochschulen mit rund 1,3 Millionen Studierenden gibt es hier, erzählt die Stadtführerin, die sich als Pony vorstellt, aber eigentlich Wu heißt. Auf der Fahrt durch die Stadt ziehen futuristische Museumsbauten vorbei, auf den Straßen rollen deutsche Luxuskarossen. Nur eine Querstraße weiter stehen Garküchen am Straßenrand, vor den Ampeln warten Mopeds in Reih und Glied. Darüber winden sich Stromkabel wie Wollknäuel um die Masten.
Auch in der großen Einkaufsstraße Jianghan Road könnte man sich in einer europäischen Großstadt wähnen. Wären da nicht die chinesischen Schriftzeichen und die Kameras überall. Vor den Geschäften türmen sich künstliche Blumenarrangements – groß, größer, am größten. Ein mehrstöckiges Geschäft bietet Waren „Made in Russia“ an.
In der Boutique gegenüber gibt es „Valentino“-Schuhe um umgerechnet 13 Euro. Keine Originale, aber natürlich gut kopiert. Die Verkäuferinnen sprechen kein Englisch, verstehen sich aber aufs Verkaufen. Das Smartphone mit Übersetzungs-App ist immer gleich zur Hand. Bezahlt wird bargeldlos, mit den chinesischen Apps Alipay oder WeChat. Selbst an den Garküchen halten die Verkäufer den QR-Code entgegen.
An der Hankou-Uferpromenade zieht sich ein rot asphaltierter Radweg wie ein kleiner Highway am Fluss entlang, daneben verlaufen jeweils eigene Spuren für Jogger und Spaziergänger. Großzügige Grünflächen mit Palmen, üppig bepflanzten Blumenbeeten und kunstvoll geschnittenen Buchsbäumen säumen die Wege. Bildschirme informieren über intelligente Laufstrecken, auf denen persönliche Trainingsdaten erfasst werden können. Händler bieten bunte Drachen zum Verkauf an. Auch Mao ist noch präsent: Erinnerungsorte halten die kommunistische Vergangenheit wach.
Die Zukunft muss noch warten
Selbst Skifahren kann man in der Stadt. Im Wuhan Ice and Snow Center rieselt bei minus sechs Grad Kunstschnee auf Tannenbäume und rosa blühende Kirschbäume aus Plastik. Auf drei ziemlich kurzen Pisten können Besucher ihre Schwünge ziehen oder sich auf einer Rodelbahn vergnügen. Zum winterlichen Vergnügen gehören sogar zwei Polarfüchse, die sich von den Besuchern streicheln lassen. Und das ist keineswegs die einzige Skihalle der Stadt: Wuhan hat mittlerweile vier davon.
Doch nicht alles, was das moderne Wuhan verspricht, bekommen Besucher tatsächlich zu sehen. Auch mit einem selbstfahrenden Auto sollte ich fahren. Schließlich will eine Stadt, die technologisch etwas auf sich hält, auch auf diesem Gebiet mitspielen. Doch der Termin wird mehrfach verschoben. Schließlich heißt es, es gebe ein Datenproblem, die Fahrzeuge seien derzeit nicht einsatzbereit. In ein paar Tagen werde alles wieder funktionieren. Nur bin ich dann längst nicht mehr da. Was genau nicht funktioniert, bleibt unbeantwortet.
Und dann gibt es noch einen Ort, den Pony partout nicht zeigen will. „Ich zeige dir jeden Markt, aber nicht diesen einen“, sagt sie. Gemeint ist der Huanan-Fischmarkt, mit dem Wuhan Ende 2019 weltweit in die Schlagzeilen geriet. Als Erklärung für den Corona-Ausbruch erzählt sie von tiefgekühltem Fisch, mit dem das Virus nach Wuhan eingeschleppt worden sei. Es ist die in China verbreitete Version.
Als Wuhan im Jänner 2020 abgeriegelt wurde, stand die Millionenstadt plötzlich still. „Wir sind jeden Tag gestorben“, sagt Pony über die Angst jener Zeit. Sie erinnert sich an Tausende Ärzte, die aus anderen Teilen Chinas zu Hilfe kamen. Und an die drei Jahre, in denen sie als Reiseleiterin keine Arbeit hatte. Heute führt sie wieder Gäste durch ihre Heimatstadt. Große Veranstaltungen, internationale Konferenzen und neue Attraktionen sollen den Tourismus ankurbeln. Wuhan, Land der Träume.
Menschen statt Maschine
Wer in China Zug fahren will, muss zunächst einige Kontrollen passieren. Der Reisepass wird gescannt, das Gepäck durchleuchtet. Eine Fahrkarte braucht es nicht, der Pass genügt. Auf den Bahnsteig dürfen die Reisenden erst kurz vor der Abfahrt. Im Waggon kontrolliert eine Schaffnerin mit Kappe und Bodycam die Fahrgäste. Dann geht es mit mehr als 300 Stundenkilometern von Wuhan Richtung Xiangyang.
Mein Ziel ist Gucheng im Nordwesten der Provinz Hubei, wo große Mengen Seltener Erden abgebaut werden. Hier zeigt China ein ganz anderes Gesicht. Reisfelder ziehen sich durch die Landschaft, Wasserbüffel stehen auf den Feldern, Hühner und Gänse laufen über die Straßen. Vor fast jedem Haus gibt es einen Schweinestall. Die Elektroautos, die in den chinesischen Großstädten längst zum Straßenbild gehören, sucht man vergeblich.
In einer Fabrikhalle des Unternehmens Huayi New Materials herrscht ohrenbetäubender Lärm. Drei Lastwagen fahren durch die Halle, Staub liegt in der Luft. Zwei Männer zerkleinern Steine von Hand. Acht bis zehn Zentimeter groß sollen die Brocken am Ende sein. Auf einer Plattform darüber sitzen Männer und Frauen in gebückter Haltung und sortieren die Steine. Die guten nach rechts, die schlechten nach links. Stunde um Stunde.
Ende des Jahres soll eine Maschine diese Arbeit übernehmen. Und was wird dann aus den Menschen? Geschäftsführer Wen lacht. Er ist keine 40 Jahre alt, trägt Lederjacke und spricht kaum Englisch. Die meisten Arbeiter seien ohnehin schon 50 oder 60 Jahre alt, erklärt er. Und: Auch in China wollen Menschen solche Arbeiten längst nicht mehr machen.
Große Pläne, einfache Verhältnisse
Sein Unternehmen produziert feuerfeste Materialien, unter anderem für Industrieöfen und Gießereien. Verarbeitet werden Rohstoffe aus der Region. Noch vor zehn Jahren sei man stark auf deutsche Technik angewiesen gewesen. Heute baue China immer mehr Maschinen selbst. Bei der Qualität habe Deutschland noch die Nase vorn. Doch auch das werde sich ändern, ist Wen überzeugt. Weg von der Masse, hin zur Qualität. Das hört man in China in diesen Tagen ziemlich oft.
Und noch öfter, dass der nächste Expansionsschritt Europa sei. Ein Europa, auf dessen Sicherheit und wirtschaftliche Möglichkeiten man gerne setzt, auf das man aber längst nicht mehr mit rosigen Augen blickt. Früher hätten viele junge Chinesen davon geträumt, dort zu studieren, heißt es. Heute müsse man sie mitunter erst dazu überreden.
Am nächsten Morgen fährt Wen wieder in seiner schwarzen Mercedes-E-Klasse vor, mit der er mich tags zuvor noch durch seinen Steinbruch kutschiert hat. Diesmal geht es zum Frühstück in sein Lieblingslokal in Xiangyang, ein einfaches Nudelrestaurant, das sich mit zahlreichen Auszeichnung an der Eingangstür schmückt. Wen ist sichtlich stolz auf das Lokal. Gekocht wird auf der Straße in riesigen Kesseln. Auf den Tischen stehen Schalen mit Knoblauch. Eine Portion Nudelsuppe kostet gerade einmal sechs Yuan, nicht einmal einen Euro – mit Fleisch ein bisschen mehr.
Dass seine Gäste trotzdem etwas irritiert sind, kann er kaum nachvollziehen. Der Grund liegt nicht auf dem Teller, sondern vor der Restauranttür: Dort wird das Geschirr abgewaschen, unmittelbar neben einem Gully.
Eine Straße weiter bekommt man eine Ahnung, woher das Fleisch in der Suppe kommt. Unter einer Betonbrücke hängen unter roten Planen ganze Rippenbögen und Fleischseiten an Eisenhaken. Die fotografierende Besucherin aus Europa fällt schnell auf. Kaum ein paar Minuten auf dem Markt, steht bereits ein Wachmann an ihrer Seite.
Fische, die keiner mehr kauft
Auch der Supermarkt, dessen Name sinngemäß „Viel Freude, viel Glück“ bedeutet, hat seine besten Zeiten hinter sich. Zwei Lampions hängen über dem Eingang, die beige Fliesenfassade ist heruntergekommen. Drinnen beleuchten grelle Neonröhren die langen, üppig bestückten Verkaufstheken. Pinkfarbene Drachenfrüchte, kleine Ananas und gelbe Mangos liegen in Kunststoffschalen, zu Preisen von umgerechnet kaum mehr als einem Euro. Daneben stapeln sich Hunderte Eier, manche von rostroten oder weißlichen Krusten überzogen, andere aufgebrochen.
Die Kühltheke scheint schon lange nicht mehr in Betrieb zu sein. Milchprodukte werden nicht verkauft. Dafür gibt es chinesische Rotweine in eleganten Geschenkboxen und goldverpackte Schokoladekugeln, die verblüffend an Ferrero Rocher erinnern. Nur der Name ist ein anderer.
In der Fischabteilung liegen tote Fische zwischen lebenden in großen Glasbecken mit trübem Wasser. Aus dünnen Schläuchen steigen Luftblasen auf. Dahinter bröckelt der Putz, Stromleitungen liegen offen. Die Fische stehen nach wie vor zum Verkauf. Doch Käufer sind keine zu sehen.
Letzter Stopp: Peking
20 Stromzähler an einer Hauswand. So viele Familien wohnen hier, erzählt Herr Chen. Er führt mich durch die Hutongs, ein Labyrinth aus engen Gassen und traditionellen Hofhäusern, in denen ein Stück des alten Peking erhalten geblieben ist. Manche Bewohner müssen mit gerade einmal zehn Quadratmetern auskommen. Küchen und Bäder werden geteilt, Gemeinschaftstoiletten befinden sich außerhalb der Wohnungen. Ohne störende Zwischenwände, dafür den Nachbarn immer im Blick. Und trotzdem kostet der Quadratmeter in manchen dieser begehrten Viertel um die 100.000 Yuan, umgerechnet rund 12.000 Euro, erzählt Chen.
Hinter den grauen Mauern stehen aber auch aufwendig restaurierte Hofhäuser, für die Vermögende weit über 25.000 Euro pro Quadratmeter zahlen. Schon mit drei Jahren würden viele Kinder Englisch lernen, erzählt Chen. Dazu kommen Schwimm- und Fußballkurse. Alles kostet Geld, der Konkurrenzdruck ist enorm. Ob in der Hauptstadt oder in der Provinz: Gegen 17.30 Uhr bietet sich vor den Schulen dasselbe Schauspiel. Autos und Mopeds stauen sich, Eltern warten auf ihre Kinder. Für viele ist mit dem regulären Unterricht längst nicht Schluss. Nachhilfe und zusätzliche Kurse sollen die Chancen auf einen der begehrten Studienplätze verbessern.
Zahlen & Fakten
22,5 Milliarden Euro Handelsvolumen China ist mittlerweile Österreichs drittgrößter Handelspartner – nach Deutschland und Italien
650 Unternehmen aus Österreich mit etwa 900 Niederlassungen sind derzeit in China vertreten
Auch ein eigenes Auto zu besitzen, ist in der 22 Millionen Einwohner zählenden Metropole Peking nicht so einfach. Chen wartet seit 15 Jahren auf ein Kennzeichen. Wer ein Auto mit herkömmlichem Antrieb besitzt, darf damit an einem Werktag pro Woche in bestimmten Stadtgebieten nicht fahren. Für elektrische Autos gilt diese Beschränkung nicht. Roller gibt es dafür in Peking überall. Offiziell dürfen sie höchstens 25 Stundenkilometer fahren. Viele seien aber manipuliert, erzählt Chen. 50, 60, manchmal sogar 80 Stundenkilometer würden sie erreichen.
Durch die engen Gassen der Hutongs fahren Abfallsammler. Über Megafone bitten sie um Altpapier, Plastikflaschen und ausrangierte Elektrogeräte. Dazwischen schlängeln sich die Fahrer der Lieferdienste. Chen kennt das Geschäft. Er hat selbst einmal für einen Lieferdienst gearbeitet. Drei oder vier Yuan habe es damals für eine Zustellung gegeben, erzählt er. Das sind umgerechnet rund 40 bis 55 Cent.
Absteigen, wenn die Polizei kommt
Nach drei Stunden in den Hutongs endet die Führung. Eine VIP-Tour übrigens. Allerdings nur, weil sich außer einer neugierigen Besucherin aus Wien niemand angemeldet hatte. Das nächste Ziel: der Jingshan-Park mit Blick über die Verbotene Stadt. Wie hinkommen? Zu Fuß? Chen lacht. Viel zu weit. Mag sein. Aber die nächste U-Bahn-Station liegt auch 20 Gehminuten entfernt.
Chen überlegt kurz. Dann macht er ein Angebot: Er nimmt seinen Gast auf dem Elektromoped mit. Eine einzige Bedingung: Sobald Polizei in Sicht ist, muss die Mitfahrerin absteigen. Das passiert schneller als gedacht. Rund um die Verbotene Stadt, der riesige ehemalige Kaiserpalast im Herzen Pekings, sind viele Polizisten unterwegs. Also ein paar Meter fahren, absteigen, zu Fuß bis zur nächsten Kreuzung, wieder aufsteigen. Und das Ganze von vorn. Für Chen vermutlich ein größeres Abenteuer als für die Touristin aus Europa. Für die unerlaubte Fahrt zu zweit droht ihm schließlich eine Strafe.
Plus- und Minuspunkte
Ob Chen auch das chinesische Sozialkreditsystem im Hinterkopf hatte, haben wir nicht geklärt. Es soll regelkonformes Verhalten fördern und Verstöße erfassen, die Konsequenzen im Alltag haben können. Allerdings ranken sich darum viele Mythen. Eine einheitliche Punktevergabe gibt es nicht. Stattdessen über das Land verteilt unterschiedliche Register, schwarze Listen und lokale Bestimmungen. In Peking kann beispielsweise ein Regelverstoß in der U-Bahn zu einem negativen Eintrag führen – etwa wenn jemand trotz Ermahnung laut Musik abspielt und sich den Anweisungen des Personals widersetzt.
Zurück im Hotel stehen in der Lobby kleine Lieferroboter. Sie tanzen zwar nicht wie jener humanoide Roboter, der Bundeskanzler Stocker in Schanghai ein „Unbelievable“ entlockte. Dafür übernehmen sie den letzten Weg der Essenslieferanten, bringen aber auch eine vergessene Zahnbürste oder einen Flaschenöffner aufs Zimmer.
Warum also nicht noch schnell ein Getränk beim Zimmerservice bestellen und sich ein letztes Mal von einem sprechenden Roboter bedienen lassen? Die Bestellung ist aufgegeben. Wenig später klingelt es an der Hoteltür. Das Handy ist gezückt, die Kamera läuft, um das Schauspiel festzuhalten. Doch vor der Tür steht, was nach dieser Reise durch China wohl am wenigsten zu erwarten war: ein echter Mensch.
Compliance-Hinweis
Die Reise erfolgte auf Einladung der Wuhan University for Science and Technology.