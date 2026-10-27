Bestattungskultur im Wandel: Es muss nicht immer ein Sarg sein

Von Wald-, Baum- und Strauchgräbern bis hin zu Weinreben- und Rosenstockbestattung, die Auswahl ist bereits vielfältig und das Angebot an Naturgräbern wächst stetig. Bei Naturgräbern sieht die Bestattungsbranche großes Entwicklungspotenzial. „Himmelblau“ spricht davon, dass sich knapp ein Drittel seiner Kundinnen und Kunden heute einen Abschied in der Natur wünsche. Laut Haas bieten Naturbestattungen viele Vorteile für Kundinnen und Kunden: „Mitten in der Natur ist es extrem schön, ich bin preislich deutlich tiefer unten, und ich kann das flexibel gestalten.“

Bei den Wiener Friedhöfen sind rund elf Prozent aller Urnenbeisetzungen Naturgräber, 2015 waren es erst sechs Prozent. Als Gründe für ein steigendes Interesse nennt Pernkopf den geringeren Pflegeaufwand und die Verbundenheit mit der Natur. Viele Menschen wollen demnach ihren Angehörigen die Grabpflege ersparen und nach dem Tod wieder Teil des natürlichen Kreislaufs werden. Die beliebtesten Naturgrabarten bei den Wiener Friedhöfen sind mit 79 Prozent klar Waldgräber, gefolgt von Baumgräbern (sieben Prozent), Rasengräbern (fünf Prozent) und Urnengarten (fünf Prozent).