Zwischen Demos, Orgas und Insta: Die Protestkultur der Gen Z

Auch in Österreich gibt es Protestierende, die auf Mittel des zivilen Ungehorsams zurückgreifen. „Für uns rechtfertigt die Dringlichkeit der Krisen oft den Regelbruch“, meint Luise, sie ist 17 und in einer politischen Jugendorganisation in Wien aktiv. „Der Rest der Gesellschaft lehnt das meist jedoch als bloße Randale ab. Dieser Gegensatz führt dazu, dass wir zwar krasse Aufmerksamkeit bekommen, aber viele Leute eher abschrecken als gewinnen. Am Ende stellt sich immer die Frage, ob uns die Aktion dem Ziel näherbringt oder nur isoliert.“

„In Österreich war das Verständnis für solche Protestaktionen noch nie wirklich da“, sagt Julia von Hut, die seit mehreren Jahrzehnten die Protestkultur in Kärnten/Koroška begleitet. „Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass die Leute schlecht informiert sind. Die letzte Generation zum Beispiel hat mit friedlichem, zivilem Ungehorsam gearbeitet, also auf die Prinzipien Freiheit und Gleichheit hinzuwirken und als Teil einer Gemeinschaft der Verfassungsinterpreten zu handeln. Ohne zivilen Ungehorsam hätten wir heute weder das Frauenwahlrecht noch den Zivildienst.“