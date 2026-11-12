Pizzera & Fellner, wir haben da noch eine Frage

Paul Pizzera und Daniel Fellner über männliche Privilegien, patriarchale Strukturen und Situationen, in denen Frauen ihre Kompetenz erst beweisen müssen. Warum es manchmal an Männern liegt, solche Muster zu durchbrechen.
Gibt es Situationen, in denen Ihnen Privilegien, die Sie als Männer haben, bewusst werden?
Fellner: Auf Tour passiert das immer wieder. Wir haben oft weibliche Tourmanagerinnen und wenn die eine Frage stellen, spricht der lokale Veranstalter oder Produktionsleiter oft mit mir, obwohl ich nur zufällig dabei stehe und keine Ahnung habe. Auch in Meetings mit externen Menschen, merke ich, dass Frauen oft erst ihre Kompetenz beweisen müssen, während sie Männer sich zurücklehnen, weil ihnen Kompetenz automatisch zugesprochen wird.
Pizzera: Gerade in Betrieben mit patriarchaler Hierarchie, bin ich oft Vorurteilen gegenüber Frauen begegnet, à la: „Die versteht das halt nicht.“ Dann bist du als Mann dran, zu betonen, wie großartig diese Frau ihren Job macht und dass es sich sehr empfehlen würde, diese Formulierung zu korrigieren.
Steckbrief
Daniel Fellner & Paul Pizzera
Daniel Fellner & Paul Pizzera gründeten 2023 die Band Aut of Orda. (Christopher Seiler verließ die Band 2024). Sie verstehen sich als Künstlerkollektiv ohne Genregrenzen: Dialekt trifft auf Pop, Rock, Nu-Metal, EDMund Hip-Hop-Einflüsse, große Refrains auf Wortwitz und Gesellschaftskritik.
Mit „Fix net normal" (2023) schuf die Band eine Österreichhymne, die Goldstatus erreichte, mit zwei Songs unterstützten sie das Fußball-Nationalteam. Ihr zweites Album „Die Leichtdichtheit des Seins" sorgte mit der Single „Papa" für Aufsehen, die Gewalt gegen Kinder zum Thema macht.