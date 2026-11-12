Pizzera & Fellner, wir haben da noch eine Frage

Gibt es Situationen, in denen Ihnen Privilegien, die Sie als Männer haben, bewusst werden?

Fellner: Auf Tour passiert das immer wieder. Wir haben oft weibliche Tourmanagerinnen und wenn die eine Frage stellen, spricht der lokale Veranstalter oder Produktionsleiter oft mit mir, obwohl ich nur zufällig dabei stehe und keine Ahnung habe. Auch in Meetings mit externen Menschen, merke ich, dass Frauen oft erst ihre Kompetenz beweisen müssen, während sie Männer sich zurücklehnen, weil ihnen Kompetenz automatisch zugesprochen wird.

Pizzera: Gerade in Betrieben mit patriarchaler Hierarchie, bin ich oft Vorurteilen gegenüber Frauen begegnet, à la: „Die versteht das halt nicht.“ Dann bist du als Mann dran, zu betonen, wie großartig diese Frau ihren Job macht und dass es sich sehr empfehlen würde, diese Formulierung zu korrigieren.