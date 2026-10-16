Nils Arztmann, wir haben da noch eine Frage

Entdecken Sie heutige Parallelen zur Zwischenkriegszeit?

Leider erschreckenderweise unfassbar viele Parallelen. Genau wie heute war das eine Zeit, wo alles wegbricht und die Demokratie Stück für Stück angegriffen und untergraben wird. Das sind Dinge, die mir große Angst machen. Deshalb ist unser Film „Bruno“ auch ein schönes Stück Utopie.

Kreisky wurde noch in die Monarchie geboren, dann war Demokratie, ein ganz frisches Ding, und man hatte einen anderen Idealismus, weil man noch nicht wusste, wo es hingeht. Meine Generation kennt nur die Demokratie. Da wird es noch gefährlicher, wenn man auf Stimmen hört, die diese Demokratie infrage stellen.