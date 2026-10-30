Herr Karas, wir haben da noch eine Frage

Seit zwei Jahren sind Sie nicht mehr im Innersten der EU tätig. Was haben Sie seither über Europa gelernt?

Dass es besser ist, Europa, und was in Brüssel passiert, nicht zu verteidigen, sondern in den Dialog mit den Menschen über deren Lebensrealitäten, Ängste und Hoffnungen zu treten. Die europäische Zusammenarbeit wird dann oft Teil der Lösung dieser Probleme sein. Verteidigung ist nämlich auch immer wieder ein Beitrag zur Polarisierung zwischen innenpolitischer Sichtweise und europäischen Notwendigkeiten. Dieses Spiel darf man nicht mitspielen.

Dennoch muss man die geopolitische Rolle Europas mehr zum Thema machen: Es geht um die Frage, welche Rolle wir in der neuen Weltordnung spielen. Darüber muss auch innenpolitisch mehr diskutiert werden. Was ich vermisse, ist, dass ich nicht wie früher sofort eine Aktion im Europäischen Parlament setzen kann, um einen Beitrag zur Entwicklung Europas zu leisten, wenn ich etwas für richtig halte.