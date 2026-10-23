Clemens J. Setz, wir haben da noch eine Frage

Was bedeutet Ihnen Elfriede Jelinek?

Sie ist eine der Punk-Bands meiner Jugend, die ich gern gehört habe. Sie ist aber keine Band und keine wirkliche Punk-Frau. Vielleicht war sie das mal in der Jugend. Dass sie Orgel studiert hat, ist doch ziemlich Punk. Ihr Roman „Die Kinder der Toten“ ist für mich ein Meisterwerk, das ich regelmäßig besuche. Auch „Lust“ habe ich vor Kurzem wieder mal gelesen. „Gier“ ist als spätes Meisterwerk zu nennen. Ich hoffe, dass ihr Roman „Neid“, den sie nur auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, einmal gedruckt wird. Sie ist der missverstandenste Mensch, der auf Deutsch geschrieben hat. Kultur ist halt so. Aber wenn man sich ihre Werke ansieht, wird man Reichtümer darin finden.

Ich schätze sie nicht nur. Elfriede Jelinek ist eines meiner Mythic Beasts, also eine mythische Tiergottheit.