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Frau Marboe, wir haben da noch eine Frage

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Irmgard Marboe

©Matt Observe

Die Völkerrechtlerin Irmgard Marboe über die Faszination des Weltraums, die Grenzen menschlicher Kontrolle, die Tiefsee und das All.

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Würden Sie gerne selbst im Weltraum nach dem Rechten sehen?

Es ist eine faszinierende Vorstellung, das All hautnah zu erleben. Allerdings würde mir die Abhängigkeit von lebenserhaltenden Systemen dort Sorgen machen. Ich bin begeisterte Schnorchlerin. Aber genau wegen dieser Abhängigkeit von einer lebenserhaltenden Sauerstoffflasche habe ich nur ein oder zwei Mal versucht, in der Tiefsee zu tauchen. Ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt. Es war mir unheimlich.

Steckbrief

Irmgard Marboe

Irmgard Marboe ist Professorin für Völkerrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und Expertin für Weltraumrecht. Von 2008 bis 2013 war sie Vorsitzende der Arbeitsgruppe „National Space Legislation" des Rechtsunterausschusses des UN-Komitees für die friedliche Nutzung des Weltraums. Zudem beriet sie das zuständige Bundesministerium bei der Ausarbeitung des österreichischen Weltraumgesetzes.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 45/2026 erschienen.

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