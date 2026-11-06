Frau Marboe, wir haben da noch eine Frage

Würden Sie gerne selbst im Weltraum nach dem Rechten sehen?

Es ist eine faszinierende Vorstellung, das All hautnah zu erleben. Allerdings würde mir die Abhängigkeit von lebenserhaltenden Systemen dort Sorgen machen. Ich bin begeisterte Schnorchlerin. Aber genau wegen dieser Abhängigkeit von einer lebenserhaltenden Sauerstoffflasche habe ich nur ein oder zwei Mal versucht, in der Tiefsee zu tauchen. Ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt. Es war mir unheimlich.