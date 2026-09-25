Herr Strolz, wir haben noch ein Frage

Welche Partei fehlt Ihnen heute in Österreich?

Fiese Frage an einen Parteigründer! Mir fehlt weniger eine Partei, mehr eine Bürgerinnen- und Bürgerbewegung, die die Kraft und Fantasie hat, neue Wege zu gehen. Man kann Demokratie ganz anders leben. Das ist mein großer Traum. Bei NEOS hatten wir gute Vorsätze dazu: Amtszeitbeschränkungen, Politik nicht als reine Karriereoption zu sehen oder aus Machtgeilheit zu machen, sondern als Dienst am Land.

Das ist ein harter Beruf und darf auch gut bezahlt sein. Ich träume von Wertschätzung für die Politik und einem aufrechten Gang der Politiker. Die Politik ist auch deswegen so am Sand, weil kein anderer Beruf so wenig Haltung gegenüber sich selbst hat, sonst könnte man seine Mitbewerber nicht dauernd untergriffig beschädigen.

Diesen Wunsch hatte ich schon vor 15 Jahren. Ist es mir gut genug gelungen? Nein. Höre ich deswegen auf, diesen Wunsch zu haben? Nein. Werde ich es wieder versuchen? Nicht in der parteipolitischen Logik. Werde ich in der Politik sein? Ja, weil ich sie gar nicht verlassen kann, sie verfolgt mich. Das akzeptiert mittlerweile auch meine Frau.