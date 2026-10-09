Herr Thiem, wir haben da noch eine Frage

Wobei sind Sie heute ehrgeiziger als jemals auf dem Tennisplatz?

Ich glaube, heute bin ich vor allem dabei ehrgeizig, langfristig etwas aufzubauen. Im Tennis war vieles sehr unmittelbar: Man trainiert für das nächste Match, das nächste Turnier oder ein bestimmtes Ziel. Heute geht es bei meinen Projekten oft um Entwicklungen, die eine längere Zeit brauchen. Dafür die nötige Geduld aufzubringen, ohne den Ansporn zu verlieren, ist für mich eine neue Form von Ehrgeiz.