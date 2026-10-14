Mareike Fallwickl: „Die Ehe ist eine gierige Institution“

Die traditionelle Familie ist ein Nährboden männlicher Macht. Das ist ein Kernsatz aus Ihrem Roman „Haltet euch fest“. Was muss man dazu verstehen, bevor große Empörung einsetzt?

Man muss verstehen, dass die heteronormative Kleinfamilie ein kapitalistisches Projekt ist, auf dem das System aufsetzt. Ohne diese Kleinfamilie gäbe es keine Wirtschaft, es gäbe keine untergeordnete Rolle der Frau, die mit ihrer unbezahlten Care-Arbeit die Ressourcen ermöglicht, damit im Wirtschaftssystem gearbeitet werden kann. Es gäbe auch keine verschlossenen Türen, hinter denen Männer Gewalt ausüben können, die dort beginnt, wo ihnen im System die ganze Zeit versprochen wird, dass die Frau, ihre Fähigkeiten, ihr Körper, ihre emotionale Arbeit zu ihrer freien Verfügung steht.

Kinderbetreuung sei keine Arbeit, sagte Österreichs Bundeskanzler im Sommer. Wie ging es Ihnen damit?

Es ist verständlich, dass er das so sieht, weil er diese Arbeit ja nicht leistet. Wirklich wild ist, dass unsere politischen Geschicke von Menschen geleitet werden, die über ein gesundes gesellschaftliches Miteinander so krass unterinformiert sind. Michael Lindner, der SPÖ-Landesparteivorsitzende in Oberösterreich, der zurückgetreten ist, nachdem er „Die Wut, die bleibt“ gelesen hat, hat mir in einem langen Gespräch gesagt: Es ist in Sachen Familienpolitik noch viel schlimmer, als wir glauben. Er hat von „alten weißen Männern“ – seine Worte – gesprochen, die offen zugeben, dass ihnen der Faktor weibliche Care-Arbeit egal ist.

Abgesehen vom wirtschaftlichen Aspekt: Wo versagt das traditionelle Familienmodell für Frauen noch?

Keine Zuspitzung: Frauen, die Männer heiraten, verlieren so viel Lebensqualität, dass sie früher sterben. Das belegen sämtliche Studien zum Thema. Sie zeigen, dass unverheiratete, kinderlose Frauen die glücklichste Bevölkerungsgruppe sind. Trotzdem tun wir so, als wäre die Heteroehe der große Traum. Dabei braucht es eine gewaltige Anstrengung, damit Frauen das überhaupt glauben.

Die beginnt mit den Disneyfilmen, die Mädchen von klein auf zeigen, dass es ihre Rolle ist, zu warten bis sie erwählt werden. Eine riesige Maschinerie an Filmen, Serien und Büchern bedient das Narrativ, das Frauen erzählt, es sei ihr einziges Ziel, von einem Mann ausgesucht zu werden und seine Bedürfnisse zu erfüllen. So lautet das Framing, auf das wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, obwohl wir wissen, dass Männer von einer Ehe unglaublich viel mehr profitieren als Frauen.

Sie entwerfen in Ihrem neuen Roman „Haltet euch fest“ die Utopie einer Wahlfamilie. Was wollen Sie vor allem Frauen damit zeigen?

Es geht mir nicht darum, aufzurechnen. Ich behaupte nicht, dass ein Modell besser ist als das andere. Ich zeige, was viele Frauen gerade ohnehin erkennen: Das Leben mit Freundinnen und Freunden, mit Hobbys, Ausbildungen und Reisen kann sehr erfüllend sein.

Unverpartnerte Frauen sind nicht alleinstehend. Es stimmt nicht, dass uns etwas fehlt, wenn wir Single sind. Uns wurde nur eingeprägt, dass wir ohne Mann eine Leerstelle im Leben haben, die wir um jeden Preis schließen müssen.

In der Wahlfamilie im Roman leben Freundinnen zusammen mit einem queeren Paar, eigenen Kindern und Wahlkindern. Was hat Sie an dieser gesellschaftlichen Alternative fasziniert?

Ich fand es revolutionär, dieses andere Zusammenleben zu erzählen, wie Menschen als Chosen Family ihren eigenen Weg finden können. Wie sie Care-Arbeit und ihr Einkommen teilen und wie stark das diese Gruppe von Menschen macht. Sie treffen auch falsche Entscheidungen und Beziehungen zerbrechen, aber wenn von zehn Menschen zwei wegfallen, gibt es immer noch acht, die sich kümmern. Das ist ein Unterschied.

Queer Blended Families sind auch kein Nährboden männlicher Macht, das macht sie für das System gefährlich. Regenbogenkinder sind systemkritischer und offener. Gleichzeitig geht unser Bild der heteronormativen Kleinfamilie völlig an der Realität vorbei: In Deutschland gibt es 40 Millionen Haushalte, aber nur acht Millionen sind klassische Kleinfamilien, der Rest lebt anders und wird trotzdem von der Politik und in Gesetzen ignoriert.

Ihre Protagonistinnen Luzia und Somi haben ein Gespräch über die Bedeutung von Sprache. Es geht um den Begriff „nur Freunde“ zu sein. Was zeigt sich an dieser sprachlichen Abwertung von Freundschaft?

Sie dient demselben Narrativ, wie die Aufwertung „mehr als Freunde sein“. Wir definieren es als Aufwertung, wenn zwei Menschen Sex miteinander haben. Das zu hinterfragen und ganz konkret an Beispielen zu zeigen, wie Sprache unsere Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern auch erschafft, finde ich spannend. Wie abwertend sprechen wir über Freundschaften, obwohl sie erwiesenermaßen die tragfähigsten Bindungen im Leben sind!?