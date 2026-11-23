Herr Rudolf, woran erkennt man einen hervorragenden Butler?

Am Vorausdenken. Das ist schwierig zu lernen, denn es folgt keinem Regelbuch. Ein Butler ist ja heute kein Statussymbol mehr, sondern bedeutet Zeitersparnis. Durch perfekte Organisation spart man Zeit.

Sie antizipieren, was die Auftraggebenden brauchen?

Es geht eher ums in die Zukunft denken. Ein Beispiel: Ich bin mit dem Chef unterwegs und höre, wie er mit einem Freund telefoniert: „Lass uns in den Hamptons Golf spielen.“ Dann rufe ich seinen Fahrer an und die Haushälterin in den Hamptons, damit alles parat ist: Golfcaddy geladen, Schläger geputzt, Handtücher bereit. Der Privatkoch wird informiert. Kommt jemand, der neuseeländisches Rinderfilet mag oder einen bestimmten Wein, wird das besorgt.

Was haben Sie in mehr als 20 Jahren in Ihrem Beruf in UHNW-Haushalten über vermögende Menschen gelernt?

Die meisten denken, Geld verändert den Charakter. Nach meiner Erfahrung verändert Geld ihn nicht, es verstärkt ihn. Jemand, der gern Gutes tut und zu Geld kommt, macht damit meistens auch gute Sachen. Wer schlechte Absichten hat, lebt mit Geld seine Boshaftigkeit aus. Ich habe für einen von zwei Zwillingsbrüdern gearbeitet.

Beide sind gemeinsam aufgewachsen und haben gleich viel geerbt, charakterlich waren sie jedoch vollkommen unterschiedlich. Für den einen Bruder war die Arbeit ein Traum. Er hat das Personal sehr gut behandelt und beispielsweise alle Angestellten aus der ganzen Welt zum Oktoberfest einfliegen lassen. Sein Zwillingsbruder war dagegen sehr anstrengend. Für ihn hätte ich nicht arbeiten wollen, er hätte sich vermutlich nie eine Minute an den Personaltisch gesetzt, wie sein Bruder es manchmal gemacht hat.

Gibt es einen Unterschied zwischen altem und neuem Geld?

Nein. Ob jemand altes Geld hat, neues erarbeitet oder im Lotto gewonnen, macht nach meiner Erfahrung keinen Unterschied. Ich habe für einen Mann aus dem Nahen Osten gearbeitet – wir kennen die Klischees – der war extrem umsichtig. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und später in einem Restaurant in New York. Da fragte er: „Hast du den Fahrer heute mal was essen sehen?“ Ich sagte, der wird sich vermutlich etwas holen. Da sagte er: „Das geht gar nicht. Hol ihn, er soll mit uns essen.“