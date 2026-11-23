Ein Weihnachtsbaum wird eingeflogen, Zigaretten kommen per Hubschrauber, ein Formel-1-Start soll verschoben werden: Daniel Rudolf erfüllt seit 20 Jahren die Wünsche von Milliardären. Was der Luxusbutler dabei über Macht, Anstand und die Grenzen des Reichtums gelernt hat.
Herr Rudolf, woran erkennt man einen hervorragenden Butler?
Am Vorausdenken. Das ist schwierig zu lernen, denn es folgt keinem Regelbuch. Ein Butler ist ja heute kein Statussymbol mehr, sondern bedeutet Zeitersparnis. Durch perfekte Organisation spart man Zeit.
Sie antizipieren, was die Auftraggebenden brauchen?
Es geht eher ums in die Zukunft denken. Ein Beispiel: Ich bin mit dem Chef unterwegs und höre, wie er mit einem Freund telefoniert: „Lass uns in den Hamptons Golf spielen.“ Dann rufe ich seinen Fahrer an und die Haushälterin in den Hamptons, damit alles parat ist: Golfcaddy geladen, Schläger geputzt, Handtücher bereit. Der Privatkoch wird informiert. Kommt jemand, der neuseeländisches Rinderfilet mag oder einen bestimmten Wein, wird das besorgt.
Was haben Sie in mehr als 20 Jahren in Ihrem Beruf in UHNW-Haushalten über vermögende Menschen gelernt?
Die meisten denken, Geld verändert den Charakter. Nach meiner Erfahrung verändert Geld ihn nicht, es verstärkt ihn. Jemand, der gern Gutes tut und zu Geld kommt, macht damit meistens auch gute Sachen. Wer schlechte Absichten hat, lebt mit Geld seine Boshaftigkeit aus. Ich habe für einen von zwei Zwillingsbrüdern gearbeitet.
Beide sind gemeinsam aufgewachsen und haben gleich viel geerbt, charakterlich waren sie jedoch vollkommen unterschiedlich. Für den einen Bruder war die Arbeit ein Traum. Er hat das Personal sehr gut behandelt und beispielsweise alle Angestellten aus der ganzen Welt zum Oktoberfest einfliegen lassen. Sein Zwillingsbruder war dagegen sehr anstrengend. Für ihn hätte ich nicht arbeiten wollen, er hätte sich vermutlich nie eine Minute an den Personaltisch gesetzt, wie sein Bruder es manchmal gemacht hat.
Gibt es einen Unterschied zwischen altem und neuem Geld?
Nein. Ob jemand altes Geld hat, neues erarbeitet oder im Lotto gewonnen, macht nach meiner Erfahrung keinen Unterschied. Ich habe für einen Mann aus dem Nahen Osten gearbeitet – wir kennen die Klischees – der war extrem umsichtig. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und später in einem Restaurant in New York. Da fragte er: „Hast du den Fahrer heute mal was essen sehen?“ Ich sagte, der wird sich vermutlich etwas holen. Da sagte er: „Das geht gar nicht. Hol ihn, er soll mit uns essen.“
Sie haben als Dienstleister auch Ungerechtigkeit erlebt. Wie viel Demütigung muss man als Butler einstecken?
Das ist oft Tageslaune. Ich habe Kunden, mit denen verbringe ich 13 Top-Tage, wir machen privat Sachen und gehen zusammen essen. Und dann kommt Tag X: Ein Deal in der Firma geht schief und man kriegt alles ab. Manchmal geht es dabei unter die Gürtellinie. Da muss ich mich zusammenreißen und einfach schlucken. Ich sage mir: Morgen kommt wieder ein guter Tag. Man erlebt so viele tolle Sachen und natürlich ist die Entlohnung weit über dem Durchschnitt.
Erkennen Sie, ob ein neuer Auftraggeber ein anständiger Mensch ist?
Ja, innerhalb von Minuten. Am Verhalten, an der Denkweise, daran wie jemand über andere Personen redet. Zum Glück kann ich mir heute meine Kunden aussuchen. Wenn ich das Gefühl habe, jemand wird immer kritisieren und nie happy sein, dann halte ich Abstand.
Sie haben absurd klingende Aufträge erledigt: Einen Weihnachtsbaum von London in die Schweiz fliegen lassen. Stühle von einer Yacht in ein Luxusrestaurant im Hafen gebracht, weil die vorhandenen Sessel nicht genehm waren. Während einer Wasserabschaltung Wasser aus dem Supermarkt geschleppt, um eine Badewanne zu füllen. Wie betreibt man größtmöglichen Aufwand für solche fragwürdigen Wünsche?
Das Denken über die Sinnhaftigkeit habe ich irgendwann abgestellt. Der Auftraggeber oder die Auftraggeberin möchte das so, er oder sie hat die Möglichkeiten und bezahlt dafür. Wenn die am Schluss happy sind, dann bin ich auch happy. Ich habe auf Mallorca schon Sachen besorgt, die vier Euro kosten, aber der Aufwand kostete 400 Euro.
War das, als Sie Zigaretten mit dem Hubschrauber auf eine Yacht liefern ließen?
Nein, das war eine krasse Nummer an der Côte d’Azur.
Was wünschen sich Menschen, die schon alles haben?
Was sie alle gemeinsam haben: Sie haben gern Leute um sich, denen sie vertrauen können. Loyalität kann man nicht kaufen. Das richtige Personal ist für alle das Wichtigste.
Wer nicht einkaufen, putzen oder organisieren muss – weiß der überhaupt noch, wie Leben geht?
Man kann sich auf Mallorca ein Megahaus bauen, aber ein Zuhause ist es noch lange nicht. Wenn man nicht die richtigen Leute um sich hat, Freunde, Nachbarn, ein Netzwerk und Hobbys, fühlt sich dieses Megahaus nicht wie ein Heim an. Ich habe Kunden, die gehen selbst einkaufen. Andere haben seit zehn Jahren keinen Supermarkt betreten. Ich habe beobachtet: Man sehnt sich immer nach dem, was man nicht hat. Wer Economy fliegt, träumt von Business-Class. Wer Business fliegt, träumt von First Class, und der First-Class-Kunde vom Privatjet. Wer nur privat fliegt, würde gerne ganz normal mit seinen Freunden zum Männerurlaub ...
Macht Reichtum also nur glücklich, wenn der Charakter stimmt?
Ich habe Kunden, die sind über 70 Jahre alt, die reisen um die Welt, machen Sport, fahren selbst mit der Vespa in die Stadt und gehen essen. Das sind die, die glücklich sind. Nicht die, die dauernd kontrollieren, ob die Haushälterin richtig gebügelt hat, der Gärtner die Rosen richtig geschnitten hat oder der Poolboy den Pool richtig sauber gemacht hat.
Teilen Milliardäre dieselben Ängste?
Eine große Sorge ist, dass jemand ihnen etwas nur deshalb teurer verkauft, weil sie reich sind. Ich höre oft: „Da ist ein Milliardär, der braucht eine Villa, Geld spielt keine Rolle.“ Im Gegenteil! Ein Milliardär weiß, was er ausgeben will. Der sagt: Für die Villa gebe ich 30.000 Euro die Woche aus, nicht 200.000. Nur weil jemand viel Geld hat, heißt das nicht, dass er nicht darauf achtet.
Wie viel müssen Sie über Statussymbole wissen, von Interieur-Trends bis zum Geburtstagsgeschenk?
Sehr viel. Besonders wichtig sind Gastgeschenke. Was ist angemessen, wenn meine Kunden zum Abendessen eingeladen sind? Manchmal ist es etwas um 50 Euro, manchmal um 2.000 Euro. Das hängt davon ab, bei wem man eingeladen ist und welche Beziehung man zu den Gastgebern hat.
Was ist denn ein gutes Gastgeschenk?
Coffee Table Books sind immer eine gute Wahl. Ein großer Bildband von Taschen zum Beispiel. Wenn der Gastgeber Autoliebhaber ist, ein Buch über Bentley oder Ferrari oder für die Gastgeberin ein Chanel-Bildband. Ein tolles Geschenk ist auch Coravin: Damit kann man einzelne Gläser teuren Wein entnehmen, ohne die Flasche zu öffnen. Blumen gehen auch, aber die müssen von einem wirklich guten Floristen sein, nicht vom Laden um die Ecke.
Steckbrief
Daniel Rudolf
Daniel Rudolf, geboren 1982 in Worms, Rheinland-Pfalz, arbeitete nach der Ausbildung zum Koch in Spitzenrestaurants und absolvierte eine Fortbildung am British Butler Institute in London. Mehr als 20 Jahre arbeitete er für vermögende Privatkunden, darunter Adelige, in über 50 Ländern, u. a. für Oprah Winfrey und Hugh Grant. Seit 2019 betreibt er auf Mallorca das Unternehmen Xclusive Mallorca, das sich auf Concierge-Service und Estate-Management für High-Net-Worth-Klienten spezialisiert hat. In seinem Buch „Sonst noch Wünsche?“ teilt er erstmals seine Erfahrungen.
Sie arbeiten seit sieben Jahren freiberuflich auf Mallorca. Was halten Sie für Ihr Erfolgsgeheimnis?
Mein Fundament ist mein Netzwerk. Bevor ich den ersten Kunden angenommen habe, habe ich drei Monate lang die Dienstleister auf der Insel getroffen: Elektriker, Maler, Hubschrauberpiloten, Fahrradguides, Personal Trainer, Yogalehrer, Privatköche, Hotelmanager, Restaurantmanager, Immobilienmakler. Ich muss wissen, mit wem ich arbeite. Heute habe ich rund 200 Kooperationspartner.
Was ist denn am schwierigsten zu organisieren?
Gut ausgebildete Nannys, die in einem Luxushaushalt arbeiten können. Eine Nanny mag hervorragend mit Kindern umgehen, aber wenn sie noch nie in einem solchen Haushalt gearbeitet hat, passiert es, dass sie ein Damaststahlmesser um 4.000 Euro in die Spülmaschine legt und es ist kaputt. Oder sie wäscht die angekleckerte Hermès-Decke, die dann nur noch als Puppendecke taugt. Dazu kommt der Umgang mit Social Media: Wenn die Nanny aus dem Privatjet postet, ist das ein Problem. Besonders gefragt sind die Norland-Nannys aus Großbritannien. Aber die werden immer rarer und sind seit dem Brexit schwierig zu beschäftigen.
Sie sind heute freiberuflich tätig und haben einige fixe Kunden. Wie darf man sich das vorstellen? Kann Sie jeder anrufen?
Ja, natürlich. Ich arbeite auf Provisionsbasis. Bei Personalvermittlungen bekomme ich eine prozentuale Vermittlungsgebühr, bei anderen Dienstleistungen wie Privatjet-Buchungen eine Kommission. Manche meiner Kunden leben hier auf Mallorca, andere in sämtlichen Zeitzonen. Zwischen 23 Uhr und sieben Uhr morgens ist mein Telefon für die meisten Anrufer lautlos, da läutet es nur, wenn meine fixen Kunden anrufen.
Hat die Nähe zum Reichtum Ihren Ehrgeiz verändert?
Meine Ansprüche an mich und meine Partner sind gestiegen. Zu Hause steht bei mir in der Dusche das Shampoo nach Größe sortiert, alle Labels nach vorne, alles symmetrisch. Wenn Freunde etwas verstellen, rücke ich es wieder gerade. Man braucht dieses Auge für Details auch privat, sonst sieht man die Sachen bei den Kunden auch nicht.
Was haben Sie über ein gelungenes Leben gelernt?
Man sollte glücklich sein mit dem, was man macht. Jeder Mensch hat ein Talent, dieses Talent sollte man finden und beruflich ausleben. Ich brenne für diesen Job, wenn ich eine neue Herausforderung habe, blühe ich auf.
Wie damals, als ein Klient wollte, dass Sie den Formel-1-Start in Monaco verschieben lassen, weil die Yacht mit Verspätung angelegt hat?
Wenn ich weiß, dass etwas aussichtslos ist und für alle Beteiligten nur Lebenszeit verschwendet, dann nenne ich einen unrealistisch hohen Preis. Das war allerdings meine einzige Notlüge, um die aussichtslose Sache schnell zu regeln, ich bin grundsätzlich ehrlich zu meinen Klienten.
Sonst noch Wünsche?: Das geheime Leben der Crazy Rich. Ein Butler erzählt. - SPIEGEL Bestseller
In „Sonst noch Wünsche? Das geheime Leben der Crazy Rich. Ein Butler erzählt“ gibt Daniel Rudolf Einblick in sein Leben als Butler für Milliardäre. Anekdotenreich erfährt man über teils absurde Wünsche und deren Lösung und aus dem Alltag der Superreichen (Heyne).
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