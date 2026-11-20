Mareike Fallwickl©Yenney Rojas Perez
Mareike Fallwickl über die politische Kraft weiblicher Verweigerung und warum Frauen dem System ihre Mitwirkung entziehen sollten.
Muss die feministische Bewegung lauter werden?
Die Frage ist, wer es sich leisten kann, laut zu sein. Viele Frauen in nicht privilegierten Situationen können nicht laut werden. Ich glaube sehr stark an die Kraft der Verweigerung, wie sie „Und alle so still" beschreibt: Frauen fordern nicht mehr, betteln nicht mehr, schreien nicht mehr, liegen einfach still auf der Straße. Diese Vorstellung finde ich sehr anziehend: die Kraft dieser Körper, über die immer fremdbestimmt wird, zu verweigern. Leise, aber in großer Zahl. Ich weiß, es ist noch keine große Bewegung, aber sehen wir doch mal, wo dieser Gedanke uns noch hinführen kann.
Steckbrief
Mareike Fallwickl
1983 in Hallein bei Salzburg geboren, studierte Sprachwissenschaft und arbeitete rund 14 Jahre als Texterin und Lektorin. Seit 2009 machte sie sich als Literaturbloggerin und -vermittlerin einen Namen. Ihr literarisches Debüt „Dunkelgrün fast schwarz“ (2018) wurde für den Österreichischen Buchpreis nominiert. Mit „Die Wut, die bleibt“ (2022) gelang ihr der große Publikumserfolg; der Roman wurde fürs Theater adaptiert und wird verfilmt. 2025 folgte mit „Elisabeth!“ ihr erstes Theaterstück fürs Wiener Burgtheater. Fallwickl ist zweifache Mutter und lebt in Salzburg.