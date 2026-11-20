Muss die feministische Bewegung lauter werden?

Die Frage ist, wer es sich leisten kann, laut zu sein. Viele Frauen in nicht privilegierten Situationen können nicht laut werden. Ich glaube sehr stark an die Kraft der Verweigerung, wie sie „Und alle so still" beschreibt: Frauen fordern nicht mehr, betteln nicht mehr, schreien nicht mehr, liegen einfach still auf der Straße. Diese Vorstellung finde ich sehr anziehend: die Kraft dieser Körper, über die immer fremdbestimmt wird, zu verweigern. Leise, aber in großer Zahl. Ich weiß, es ist noch keine große Bewegung, aber sehen wir doch mal, wo dieser Gedanke uns noch hinführen kann.