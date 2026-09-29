Die Wahrheit und die Lügen über den Islam in Europa

Der Islam stellt keine ernsthafte Gefahr dar. Islamismus und die Angst vor dem Islam hingegen schon.
Die Panik vor dem Islam in Europa breitet sich aus. In mehreren europäischen Ländern ist mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung der Meinung, dass er mit westlichen Werten unvereinbar sei.
Am 6. September erzielte die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) in Sachsen-Anhalt 43,8 % der Stimmen – ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl –, wobei sie vor einer „Islamisierung“ warnte und Zwangsabschiebungen versprach.
Am selben Wochenende besetzten in Großbritannien Hunderte von mit Sturmhauben vermummten Randalierern Dover und skandierten „Stop the boats“ und „Christus ist König“. In Frankreich wird Marine Le Pens Forderung nach einem Verbot islamischer Kopftücher im öffentlichen Raum von 60 % der Wähler unterstützt.
Obsession
Diese Obsession hat auch in Amerika Fuß gefasst. Die Angst richtet sich weniger gegen Terroristen, wie es nach dem 11. September 2001 der Fall war, als vielmehr gegen die Vorstellung einer islamischen Verschwörung, Europa von innen heraus zu übernehmen. Mitglieder der Trump-Regierung warnen vor einer „zivilisatorischen Auslöschung“.
Diese Wahrnehmung schadet den transatlantischen Beziehungen. Sie ist zudem falsch. Europa sieht sich weder einer islamischen Übernahme noch einer massenhaften Radikalisierung von Muslimen noch einer Auslöschung seiner Kultur gegenüber. Wie unsere Berichterstattung zeigt, gibt es keine „No-Go-Zonen“, die Scharia schleicht sich nicht in das nationale Recht ein, und nirgendwo findet ein demografischer „großer Austausch“ statt.
Die wirkliche Gefahr
Die wirkliche Gefahr für Europa sieht anders aus: Es ist der Extremismus, der sowohl durch den Islamismus – die Überzeugung, der Staat solle islamische Prinzipien durchsetzen – als auch durch eine von den sozialen Medien angeheizte rechte Paranoia geschürt wird.
Die Linke verschlimmert dies noch, indem sie die bescheidenen, aber realen Bedrohungen leugnet, die vom Islamismus ausgehen. Ebenso Politiker der Mitte, die schweigen, um nicht des Rassismus bezichtigt zu werden.
Diese Dynamik könnte den liberalen Demokratien Europas tatsächlich schaden – nicht, indem sie durch ein Kalifat ersetzt werden, sondern indem sie die Integration verlangsamt und eine Politik begünstigt, die ihren Freiheiten dauerhaften Schaden zufügen würde.
Angst vs. Realität
Die extremsten Befürchtungen lassen sich leicht widerlegen. Selbst nach einer Rekordzuwanderung aus mehrheitlich muslimischen Ländern machen Muslime heute nur 6 % der europäischen Bevölkerung von weit über 500 Millionen Menschen aus. Zwar haben Neuankömmlinge in der Regel mehr Kinder als Einheimische, doch gleichen sich die Geburtenraten meist innerhalb von zwei Generationen an. Das ist weit entfernt von einer Auslöschung der Zivilisation.
Tatsächlich wollen die meisten muslimischen Einwanderer in ihrer neuen Heimat Fuß fassen und ihr nicht eine Version der Gesellschaften aufzwingen, die sie gerade verlassen haben. Ihre Kinder schneiden in der Schule tendenziell besser ab als ihre Eltern. In Großbritannien waren 67 % der Bangladescher, die 2021 an Standardtests teilnahmen, im Alter von 19 Jahren an einer Universität eingeschrieben, verglichen mit 38 % der weißen Briten.
Viele Muslime engagieren sich in der Mainstream-Politik: Man denke nur an den britischen Innenminister und den Londoner Bürgermeister. In wichtigen Punkten können die Einstellungen von Muslimen denen anderer Europäer ähneln. In einer von uns in Auftrag gegebenen Umfrage unter britischen Muslimen stellten wir kaum Widerstand gegen die Erwerbstätigkeit von Frauen fest.
Illiberale Ansichten
Was bringt dann so viele Europäer dazu, sich gegen den Islam zu stellen? Viele Muslime vertreten illiberale Ansichten – wir berichten in dieser Ausgabe über die Ermordung eines offen schwulen Imams in Südafrika. In Großbritannien ergeben unsere Umfragen, dass 52 % der Muslime Homosexualität für falsch halten, und junge Muslime – 41 % der unter 35-Jährigen – glauben häufiger als ihre älteren Mitbürger – 25 % –, dass Gewalt gerechtfertigt sein kann, wenn jemand den Propheten beleidigt.
Sozialkonservative Ansichten an sich machen Menschen noch nicht zu einer Bedrohung – einige der rechten Verteidiger Europas sind genauso schwulenfeindlich wie die Muslime, die sie verurteilen. Doch einige dieser Einstellungen sollten Liberale beunruhigen, die lange davon ausgegangen sind, dass offene Gesellschaften die Menschen letztlich toleranter machen. Und wenn der Staat zu zaghaft ist, um gegen Vergehen von Minderheiten vorzugehen, etwa wenn Banden muslimischer Männer in mehreren englischen Städten junge Mädchen missbrauchen, löst das zu Recht Empörung aus.
Religion vs. Ideologie
Ebenso wichtig ist die Verwechslung des Islam, einer Religion, mit dem Islamismus, einer politischen Ideologie. Der Islam ist kein Problem; der Islamismus kann eines sein. Anders als die Dschihadisten des 11. September befürworten die meisten Islamisten keine Gewalt.
Doch viele betreiben „Entrismus“ – sie infiltrieren demokratische Institutionen, um eine illiberale Agenda voranzutreiben. Gut vernetzte islamistische Gruppen könnten sich für weitreichende Gesetze gegen Hassrede oder gegen Programme zur Extremismusbekämpfung einsetzen.
Die größte Gefahr des „Entrismus“ liegt auf lokaler Ebene. Kleine, gut organisierte Netzwerke können eine Schule, eine Moschee, einen Gemeinderat oder eine Wohltätigkeitsorganisation unter ihre Kontrolle bringen und solche Institutionen nutzen, um die Integration zu behindern und anderen Muslimen in der Nachbarschaft religiöse Konformität aufzuzwingen.
Muslime als Hauptopfer
Die Besorgnis über diese gewaltfreien Islamisten hat unter den europäischen Sicherheitsdiensten zugenommen. In Frankreich sorgen sich die Behörden über verdeckten Entrismus durch die Muslimbruderschaft.
Ein im vergangenen Jahr veröffentlichter offizieller Bericht warnte davor, dass der Islamismus auf Dauer säkulare Regeln und Frauenrechte bedrohen könnte. Doch das scheint unwahrscheinlich. Das französische Innenministerium schätzte, dass nur 139 von 2.800 muslimischen Gebetsstätten mit der Bruderschaft in Verbindung standen.
Stattdessen sind andere Muslime die Hauptopfer. Die Hälfte der zwölf Stadtbezirke in Blackburn im Norden Englands besteht zu mehr als 60 % aus Muslimen; in zwei davon sind es mehr als 80 %. In solchen Gebieten können sich Frauen unter Druck gesetzt fühlen, ihr Familienleben von Scharia-Räten regeln zu lassen. Homosexuelle und liberale Muslime sind Einschüchterungen ausgesetzt. Nichtkonforme Muslime beklagen, dass westliche Behörden – aus Angst, als rassistisch zu gelten – ihnen nicht denselben Schutz gewähren wie nicht-muslimischen Bürgern.
Brandbeschleuniger für Antisemitismus
Es gibt auch weitreichendere Schäden. Islamisten schüren Antisemitismus, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Gaza. Sie fordern Einschränkungen der Meinungsfreiheit, wenn es um ihre Glaubensvorstellungen geht. Sie schüchtern Politiker, Komiker, Wissenschaftler und Journalisten so ein, dass diese zur Selbstzensur greifen. Sie können Schulen, Studentenvereinigungen, Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeinderäte unter Druck setzen.
Was diese lokalen Bedrohungen zu einer kontinentalen Gefahr macht, ist die Art und Weise, wie sie ausgenutzt werden. Den Islamisten kommt es gelegen, zu behaupten, dass jede Kritik an ihrem politischen Projekt ein Angriff auf den Islam selbst sei. Die populistische Linke, darunter „Unsubmissive France“ und die Grünen in Großbritannien, neigt dazu, Fragen zu Migration, Kriminalität oder Islamismus als rassistisch abzutun.
Die gefährlichen Versprechen der Rechten
Und die populistische Rechte schürt oft Ängste, indem sie behauptet, alle Muslime stellten eine Bedrohung dar, und dem Staat eine „woke Vertuschung“ sowie „Doppelmoral“ vorwirft. Kaum jemand war dabei vehementer als Elon Musk, der seine Social-Media-Plattform genutzt hat, um die Sicht auf den Islam weltweit zu prägen und Europas antimuslimische Rechte zu stärken – von der AfD bis hin zu Tommy Robinson, einem britischen Agitator, den der Economist in einer dreiteiligen Podcast-Reihe vorstellt.
Die Lösungsvorschläge der populistischen Rechten sind ebenso illiberal wie die Islamisten, vor denen sie Europa angeblich schützen. Versprechen von Massenabschiebungen, Segregation und Kleidungsverboten versetzen Muslime in Angst und Schrecken, behindern die Integration und treiben sie in die Arme von Extremisten. Jedes Land, das solche Maßnahmen ergreifen würde, müsste feststellen, dass der dadurch entfesselte Hass bleibenden Schaden anrichten würde.
Es gibt Hoffnung
Deshalb müssen Europas Mainstream-Politiker eine Alternative anbieten. Gewalt und Gewaltandrohungen sollten strafrechtlich verfolgt werden. Doch es sollte keine Tabus geben, nur um kultureller Sensibilität willen. Die Meinungsfreiheit ist nicht der Feind der Toleranz, sondern deren Voraussetzung. Einschleusung sollte ebenso angeprangert werden wie Fanatismus. Regierungen, die bei der Erhebung oder Veröffentlichung von Daten zögern, hinterlassen ein Vakuum, das durch spekulative Übertreibungen gefüllt wird.
All dies anzugehen wird weder einfach noch schnell sein, aber es gibt Grund zur Hoffnung. Europas Muslime integrieren sich, so wie es frühere Wellen katholischer, jüdischer und karibischer Migranten in den Ländern taten, in denen sie sich niederließen. Die Ankunft all dieser früheren Gruppen löste moralische Panik darüber aus, ob sie sich jemals einfügen würden. Doch alle fanden schließlich ihren Platz. Das werden auch die Muslime – wenn man nicht zulässt, dass Spaltung und Paranoia dem im Wege stehen.
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