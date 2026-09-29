Die Wahrheit und die Lügen über den Islam in Europa

Die Panik vor dem Islam in Europa breitet sich aus. In mehreren europäischen Ländern ist mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung der Meinung, dass er mit westlichen Werten unvereinbar sei.

Am 6. September erzielte die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) in Sachsen-Anhalt 43,8 % der Stimmen – ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl –, wobei sie vor einer „Islamisierung“ warnte und Zwangsabschiebungen versprach.

Am selben Wochenende besetzten in Großbritannien Hunderte von mit Sturmhauben vermummten Randalierern Dover und skandierten „Stop the boats“ und „Christus ist König“. In Frankreich wird Marine Le Pens Forderung nach einem Verbot islamischer Kopftücher im öffentlichen Raum von 60 % der Wähler unterstützt.