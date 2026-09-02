Sloterdijk: „Der Liberalismus, wie wir ihn kannten, wird nicht zurückkommen“

„Gewöhnliche Leute“ müssen angesichts der neuen Autokratien „Helden im Ertragen von Widersinn werden“, sagen Sie in den Schlussbemerkungen Ihres Buchs über die großen Männer unserer Zeit. Was heißt das? Weniger Nachrichten lesen, weghören, den Freundeskreis pflegen?

Ich denke an eine Regel alteuropäischer Lebensklugheit wie „Bene vixit, qui bene latuit“ – wer sich gut verborgen hielt, hat gut gelebt. Das hat sich von den Tagen Epikurs an bewährt. Wer es geschafft hat, sich in einer Lage „gemäßigter Missgunst“ bei Hof oder bei den Regierenden einzurichten, ist aus dem Schlimmsten heraus. Das impliziert: Keine Freundschaft mit amtierenden Politikern! Ein etwas anzüglicher Rat für Hauptstadtjournalisten.

Was kann denn Philosophie in unruhigen Phasen leisten?

Der Philosoph gleicht einem Lehrer, der Kindern das Zählen beibringt: Um eine Zahl zu erhöhen, wird er erklären, gibt es kein besseres Verfahren als die Operation „Plus eins“. Auf die Philosophie bezogen hieße das, immer um eine Dimension umfangreicher denken als bisher. Friedrich Nietzsche nannte es das Hauptgeschäft der Philosophie, der Dummheit zu schaden. Etwas vornehmer gesagt: gegebene Problembeschreibungen durch Erweiterung des Rahmens ändern.

Was sollte man demgemäß lesen und gelesen haben?

Es wäre gut, einmal im Jahr zu dem Aufsatz „Circles“ von Ralph Waldo Emerson aus dem Jahr 1841 zurückzukehren. Er beschreibt das lernende Leben als eine endlose Serie von sich ausdehnenden konzentrischen Kreisen. Das ergibt die Operation „Plus eins“ auf existenziellem Gebiet und erweist sich als eine anregende geistesmoralische Gymnastik. Zudem muss man mindestens alle zwei Jahre Kierkegaard lesen, vor allem seinen kleinen Essay von 1848 über den Unterschied zwischen einem Genie und einem Apostel.

Und schließlich Franz Kafka, um besser zu begreifen, worin die schwierige Lage von Nachrichtenüberbringern besteht. In der Parabel „Eine kaiserliche Botschaft“ stellt man Personen vor die Wahl, König oder Kurier des Königs zu werden. Nach Art der Kinder wollen alle Kuriere werden, und so laufen sie durcheinander und rufen, weil es keine Könige gibt, sich gegenseitig ihre sinnlos gewordenen Meldungen zu. Kafka lesen – das ist meine Empfehlung für Leute, die das Unglück haben, als Journalisten zu arbeiten.

In unserer Gesellschaft gibt es das Verlangen nach einer großen Erzählung, die den richtigen Weg in die Zukunft aufzeigt. Die Politik, sei es unter Olaf Scholz, den Sie gelegentlich als „taube Nuss“ bezeichneten, oder unter Friedrich Merz, hat bisher zu einer solchen Erzählung wenig beigetragen. Wäre sie, im Sinne einer Arbeitsteilung, nicht eher die Aufgabe von Philosophen?

Eher die von Aposteln. Doch fürs Apostolische sind unsere Theologen heute zu matt.

Papst Leo XIV. versucht in seiner jüngst erschienenen Enzyklika, den Leuten Wege zu zeigen, wie sie mit dem Voranschreiten der Künstlichen Intelligenz zurechtkommen.

Eine meiner Thesen lautet, dass die KI bei uns ja schon seit dem 18. Jahrhundert regiert. Man hat sie damals nur anders benannt: Bürokratie. Alexis de Tocqueville verdankt man den Nachweis, dass die bürgerliche Revolution lediglich die Tendenz des alten Staates vollendet hat, sich selbst allgegenwärtig zu machen. Nach der Revolution konnte er um ein Vielfaches besser durchgreifen als zuvor, er war nun bis hinunter ins kleinste Dorf präsent.

Plötzlich waren die Polizei und die Steuerbehörden überall um die Ecke. Die ältere KI regierte im Modus von staatlichen Institutionen. Über dieser Basis stocken wir eine weitere Stufe auf. Und plötzlich sehen wir uns selbst und unsere Seelen im Spiegel und fühlen uns anfangs nicht recht wohl. Irgendwann lesen wir einen KI-generierten Entwurf, den ein Computer im Nu ausspuckt, und geben zu: „Das könnte fast von mir selbst stammen.“

Sagen Sie sich das auch manchmal?

Kürzlich hat mir ein Freund einen fiktiven Katalogtext zu einer Kunstausstellung gesendet. Der war so gut gemacht, dass ich ihn beinahe akzeptiert hätte. Vielleicht hat ein allerletzter Lichtfunke gefehlt, das machte mich skeptisch.

Ist es nicht eine Illusion, dass die statistisch wahrscheinliche Reihenfolge von Buchstaben „intelligent“ sein soll? Nivellieren wir so nicht einfach alles zu Mittelmaß?

Man muss darauf gefasst sein, dass das Mittelmaß dank der Mitwirkung artifizieller Hilfen auf beachtliche Höhen steigen wird.

Nicht wenige befürchten, dass die KI irgendwann mehr weiß als Menschen und übergebührlichen Einfluss bekommt. Der Philosoph Daniel-Pascal Zorn meint, der Transhumanismus sei einer der vier „apokalyptischen Reiter“.

Die neueren Entwicklungen betrachte ich eher wie ein Kind im Zirkus, das über Zauberkunststücke staunt. Meine Grundempfindung sagt mir, dass wir in das Zeitalter der universellen Parodie eintreten: Alles, was nachgeahmt werden kann, wird nachgeahmt werden. Entziehen kann man sich diesem Schicksal allenfalls durch Unauffälligkeit. Sobald man die Nase herausstreckt, kommt die intelligente Parodiemaschine und zeigt dir, wie es noch besser ginge. Offen bleibt die Frage, ob wir am Ende noch lachen werden.

Und: Werden wir lachen?

Wahrscheinlich nicht. Der Zwang, sich selbst zu steigern, bisher eine Sache von Kunst und Sport, bricht ins gewöhnliche Leben ein. Ab sofort sind wir alle nur noch Ausgangsmaterial für Enhancement-Prozeduren. Keiner genügt mehr sich selbst. Jeder bekommt eine Art Privat-Jenseits zugewiesen, in das hinein er sich mithilfe von KI steigern soll – doch nicht mehr wie ein Zehnkämpfer alten Stils, sondern wie ein junger Unternehmer, der Data-Mining mit sich selbst betreibt.

Alle, die nicht in Kalifornien sitzen und KI programmieren, werden auf die Rolle des Datenlieferanten reduziert?

Amerikareisende kennen den Begriff der „Fly-over-States“. Große Teile der Menschheit werden künftig, mental und kulturell, in solchen „Fly-over-Zonen“ leben – abgehängt von den Entscheidern. Die avanciertere Menschheit spielt jetzt im Achtelfinale der Intelligenz, die Deutschen sind im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

Sie waren in diesem Deutschland drei Monate auf Diskussionsreise rund um Ihr Buch „Der Fürst und seine Erben“. Was haben Sie dabei gelernt?

Dass Menschen nur den Seiten eines Buchs Eingang in ihre Wahrnehmung erlauben, die zu ihrem Mindset passen, sogar bei einem ziemlich dünnen Werk. Ich hätte völlig andere Fragen erwartet, auch anderen Widerspruch. Zum Beispiel: Warum – wenn man die Ideen von Immanuel Kant ganz ernst nähme – wäre Demokratie nur in einem Kollektiv von Königen möglich?

Die Antwort, die ich nie geben musste, wäre gewesen: Sollte das Volk wirklich als Souverän gelten, müsste jeder erwachsene Einzelne sich auch hinreichend souverän verhalten können. Homöopathisch gedacht: In jedem Wähler sollte sich noch ein Molekül der königlichen Urtinktur nachweisen lassen – sonst hätte er sein Wahlrecht verspielt. Die Königsfunktion sitzt ja in der individuellen Urteilskraft.

Was aber, wenn die Urteilskraft durch eine Reihe von Verlusten verzerrt wird – Verlust des Arbeitsplatzes, der Aufstiegschancen, der Deutungshoheit?

Dann nimmt die Desidentifikation gegenüber den politischen Schicksalen des eigenen Gemeinwesens zu. Diese Art innerer Abwendung vom Öffentlichen ist in modernen Massengesellschaften ohnehin stark verbreitet. Das muss die Gesellschaft nicht unmittelbar beunruhigen: Oft ist Politik ohnehin nur erträglich, wenn nicht alles durchpolitisiert wird. Ohne die neutralen Räume wäre der Bürgerkrieg überall.