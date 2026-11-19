Was hat das Klo noch für Bedeutungen außer der eines Ausscheidungsortes?

Der durchschnittliche Österreicher verbringt, glaube ich, 55 bis 75 Minuten pro Woche auf der Toilette. Auf ein Leben von 70 Jahren gerechnet verbringt man, glaube ich, ein bis zwei Jahre am Klo. Das ist relativ viel. In letzter Zeit hat sich auch durchgesetzt, dass immer mehr Leute mit dem Handy aufs Klo gehen. Nach dem Motto: nicht mehr Hände waschen, sondern Handy wischen. Auf der Toilette wird unglaublich viel konsumiert.

Hast du auch längere Klositzungen?

Ich bin nicht der Typ dafür; ich möchte schnell wieder raus. Für mich war das Klo nie unbedingt ein Rückzugsort. Ich kenne es aber, dass die Toilette besetzt ist und Leute dort lesen. In meiner Familie gab es den Trend, mit einer Zeitung unterm Arm aufs Klo zu gehen. Als Kind war ich ein bisschen heikel und wollte die Zeitung, wenn sie zurückkam, gar nicht mehr berühren, weil sie in meiner Vorstellung mit Kolibakterien verseucht war. Klopapier hat es damals auch schon gegeben. Ich erinnere mich an meinen Großvater. Bei ihm gab es tatsächlich zurechtgeschnittenes Zeitungspapier, um Geld zu sparen. Ich weiß nicht, wie alt die Erfindung des Klopapiers ist. Parfümierte Tüchlein gab es jedenfalls schon vor 200 Jahren.

Du schreibst, dein erstes stilles Örtchen sei, glaube ich, ein Nachttopf gewesen und du hättest frühe Gedichte auf Toilettenpapier verfasst. Stimmt das?

Natürlich nicht; das ist eine Scheißhausfantasie. Aber ich kann mich an die Toiletten meiner Großeltern erinnern. Ich habe viel Zeit bei meinen Omas und Opas verbracht. Bei meinem Großvater väterlicherseits war das ein Abort, der etwas außerhalb des Hauses lag. Als Kind kommen einem Entfernungen viel größer vor. Es war immer eine gewisse Mutprobe, auf dieses Klo zu gehen. Es hatte einen Spülkasten mit einer Kette und eine knarzende Tür.

Als Kind hat man vielleicht die Angst, hineinfallen zu können und von der Kanalisation verschluckt zu werden. Das ist ein Unort da unten, von dem man nicht weiß, was dort los ist. Ähnlich ist es heute bei Flugzeugtoiletten, bei diesem Stahlblech, durch das der Wind pfeift. Man hat das Gefühl, die Toilette saugt einen ein. Bei Zugtoiletten ist es mittlerweile ähnlich: Es macht „Zisch“, und alles wird weggezogen und weggeblasen. Wenn man klein ist, kann man vielleicht eine Angst oder Phobie entwickeln, hineingesaugt zu werden und in irgendeiner aus Stalagmiten und Stalaktiten bestehenden Scheißewelt zu landen.

Also quasi in einer Tropfsteinhöhle der Verdauung.

Ich habe in meinen Büchern auch die Theorie aufgestellt, dass alles, was ist, irgendwann schon einmal im Darm eines Lebewesens gewesen sein muss. Alles Organische. Das hat damit begonnen, dass die ersten Amphibien vom Wasser aufs Land gekommen sind. Sie haben gefressen und ausgeschieden. Das ist über mehrere Millionen, ja Hunderte Millionen Jahre so gegangen.

Wir können wahrscheinlich nichts Organisches angreifen, das nicht schon einmal in irgendeinem Dinosaurier-, Mücken- oder sonstigen Darm gewesen ist. Alles ist eigentlich Scheiße auf dem Weg. Man könnte auch sagen: Alles war schon einmal Leiche. Das ist vielleicht noch irritierender.

Ich hätte Lust, mit dir ins Naturhistorische Museum zu einem Dinosaurierskelett zu gehen und mir zu überlegen, ob wir in dessen Darm waren.

Es gibt dort zum Beispiel auch versteinerte Dinosaurierscheiße. Für die Archäologie ist das interessant: Aus versteinerter Scheiße oder alten Toilettenanlagen gewinnt man viele Erkenntnisse. Wenn Archäologinnen und Archäologen ein altes Klo finden, können sie herausfinden, was die Menschen gegessen haben, welche Krankheiten sie hatten und wie sie gelebt haben. Das ist eigentlich eine unerschöpfliche Wissensquelle.

Wir tun uns eigentlich nicht ganz leicht, für Geschäfte am Klo Worte zu finden.

Das ist auch sprachlich interessant: Man geht nicht einfach aufs Klo, sondern sagt: „Ich gehe nur kurz aufs Klo.“ Dieses „kurz“ ist immer dabei. Es gibt ein Prinzip: außer dem menschlichen Bedürfnis, sich zu erleichtern, gibt es kaum ein Wort für den Ort. „Toilette“ kommt aus dem Französischen und bedeutete ursprünglich kleine Garderobe, ein kleiner Umzugsraum. „Closet“ ist etwas Ähnliches, ein kleines Kämmerchen. Ein Wort für Klo gibt es kaum. „Abort“ wäre im Deutschen vielleicht passend, aber auch das ist ein Unort. „Abtritt“ bezeichnet etwas, von dem man sich wegwendet.

Wenn ich im SO/ Vienna frage, wo die Toiletten sind, sage ich: „Wo ist das Badezimmer?“ oder „Wo sind die Toiletten?“ Ich würde nicht sagen: „Wo ist das Klo?“

Im Spanischen ist es ähnlich. Da heißt es auch „baño“. Im Englischen sagt man „bathroom“. In anderen Ländern weiß ich es nicht, zum Beispiel in China. Aber das Klo ist doch überall so bezeichnet, dass das Piktogramm im Ernstfall funktioniert. Man weiß, wo man hinmuss und findet die Toiletten. Das ist wichtig, damit es auch für Touristen möglich ist. Manchmal weiß man allerdings nicht, ob man als Männchen oder Weibchen wohin gehen soll. Ich habe schon die skurrilsten Piktogramme gesehen, bei denen man nicht darauf schließen kann, wo man hinmuss.

Psychologisch interessant finde ich, dass man nicht über das Klo spricht. Wir sprechen jetzt ausdrücklich darüber. Wie geht es dir damit?

In meiner Familie war die Toilette immer ein Thema. Es hieß immer: „Geh nur aufs Klo, auch wenn du nicht musst.“ Wenn wir das Haus verließen und irgendwohin fuhren, wurden wir im wahrsten Sinn des Wortes aufs Klo geschickt.

Damit es erledigt ist?

Ja, damit man nicht gleich wieder muss, wenn man im Auto sitzt. Ich habe diese Gewohnheit meiner Eltern übernommen: Vor dem Verlassen des Hauses noch einmal aufs Klo gehen, auch wenn man nicht muss. Eine ganz eigenartige Geschichte: Wenn es am Flughafen heißt, man soll einchecken, muss ich sicher noch einmal aufs Klo. Ich weiß, dass es bis zum Start oft dauert, es Verzögerungen gibt und man dann manchmal noch zehn Minuten wartet, während die Toilette schon abgesperrt ist. Deshalb gehe ich jedes Mal vorher. Das ist irgendwie ganz eigenartig.

Du hast in deinem Buch Flugzeugklokabinen thematisiert.

Es gibt den „Mile High Club“. Mitglied wird, wer in einer Flugzeugtoilette Sex hatte. Das ist schon platztechnisch interessant, denn die Toiletten sind nicht besonders groß. Das scheint Leute zu faszinieren, vielleicht sogar mehr als das große Geschäft im Flugzeug: Ob dort oben schon Kinder gezeugt wurden. Ich glaube, es ist strafbar, wenn man erwischt wird.

Man kann eingesaugt werden, hast du gesagt.

Aber wenn man zu zweit ist, bleibt vielleicht einer übrig, falls der andere eingesaugt wird. Manchmal wünscht man sich das vielleicht.

Wie schaut das Klo bei dir zu Hause aus?

Es ist völlig unscheinbar. Seit zwei, drei Jahren haben wir ein kleines Häuschen in der Tullner Au. Dort ist auf dem Toilettendeckel eine Meereslandschaft, die meine Freundin ausgesucht hat. Das Wiener Klo ist ein kleines Kämmerchen mit einem türkisen Klositz. Ich verbringe nicht viel Zeit am Klo. Ich bin wahrscheinlich deutlich schneller als der Durchschnitt und froh, wenn ich wieder draußen bin.

Umso verblüffender, dass ein Buch zu diesem Thema entstanden ist: Das Klo von Franzobel. Und weißt du was, lieber Franzobel? Jetzt müssen wir schließen, weil ich aufs Klo muss.

Ich halte dich nicht davon ab, sonst bekommst du eine Klophobie.