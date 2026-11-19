Franzobel©Clemens Fabry, Die Presse, APA-Images
Franzobel über die Toilette als Rückzugsort, gesellschaftlichen Spiegel und Ort der Intimität – und darüber, warum kaum ein Ort so viel über den Menschen verrät.
Im Gespräch mit Monika Wogrolly über sein Buch „Das Klo“ erzählt Franzobel, warum das Klo mehr ist als ein Ort der Ausscheidung. Im großzügigen Businessbereich des Hotels SO/ Vienna geht es bei Bier und Orangensaft um Scham, Intimität und Kulturgeschichte, um Hockklos, beheizte Toilettensitze und die Frage, was unser Umgang mit dem Geschäft über uns verrät.
Wir wollen gleich in die Materie einsteigen: Was ist das Klo für dich persönlich?
Das Klo ist wahrscheinlich ein Ort äußerster Intimität. Egal, wo man ist: am Klo findet man immer zu sich, an einem Ort, an dem man meistens auch etwas hergibt. Das ist schließlich der Grund, warum man dorthin geht. Es ist ein sehr schambehafteter Ort. Und trotzdem ist es ein Ort, den man im Regelfall mehrmals täglich aufsucht und der das Leben bestimmt. Wenn das Klo nicht funktioniert, ist irgendwie der ganze Tag verschissen, im wahrsten Sinn des Wortes.
Wann hast du gemerkt, dass sich über Klogeschichten eigentlich die ganze Kulturgeschichte erzählen lässt?
Der Residenz Verlag hat mich gefragt, ob ich über ein Ding des Lebens schreiben will. Die meisten Leute schreiben dann über schöne Dinge: Blumen, Wein, Schmuck, Puppen, was immer sie beschäftigt. Zuerst habe ich mir gedacht, ich muss ein Thema wählen, das sich als Geschenkbuch eignet. Dann habe ich gemerkt, dass mir überhaupt nichts einfällt. Es gab kein Ding, über das ich aus dem Handgelenk locker-flockig ein Buch schreiben konnte. Dann ist mir das Klo eingefallen. Es ist ein unglaublich persönlicher Ort, einer, der mit Familie zusammenhängt, und zugleich nach wie vor ein tabuisierter Ort. Das hat mich gereizt.
Klos spiegeln Gesellschaften wider.
Klos sind vielleicht auch der Spiegel einer Gesellschaft. Man sieht, ob sie verdreckt oder geputzt, abschließbar oder nicht abschließbar sind und wie sie aussehen. Da gibt es alles: von den ärgsten, fast höllischen Zuständen, die man früher vor allem in südlichen Ländern zu sehen bekam – Abtritte, die überhaupt nicht geputzt wurden und in denen sich, wie es schien, die Ausscheidungen von Generationen abgelagert hatten – bis zu beinahe selbstreinigenden Toiletten der Gegenwart.
Andererseits ist das Klo auch ein Zeichen der Zivilisation und vielleicht des Reichtums. Nach wie vor haben unglaublich viele Menschen auf der Welt keine richtige Toilette zur Verfügung. Auf dem Klo kann man sich auch schnell eine Krankheit einfangen. Cholera wird häufig über das Klo beziehungsweise über nicht vorhandene Toiletten übertragen.
Wann begann man, das Klo als etwas Intimes und auch Schambesetztes zu betrachten und nicht mehr als sozialen Treffpunkt?
Kulturgeschichtlich hat das Private im Wesentlichen mit Beginn der Neuzeit begonnen, also im 16. und 17. Jahrhundert. Damals begann man auch, Porträts zu machen und sich mehr auf das Diesseits zu fokussieren. Bis dahin ging es vor allem darum, gottgefällig zu leben und dann ins Paradies zu kommen. Ich würde sagen, dass in diese Zeit auch die Toiletten fallen.
Sehr lange haben Kaiser ihre Geschäfte öffentlich verrichtet.
Nicht so, dass das ganze Volk zusehen konnte, aber auf den Schlössern gab es kleine Tapetentüren, hinter denen man auf die Toilette ging. Manchmal fiel das Geschäft bei Burgen auch richtig hinunter. Ich glaube, noch Ludwig XIV. verrichtete sein Morgengeschäft in Anwesenheit sämtlicher Minister und Hofdamen. Da bedeutete Schamgefühl noch nichts. Er konnte sich währenddessen unterhalten; es war ein ganz natürlicher Vorgang, der nichts Ekelerregendes hatte. Er erledigte dabei sogar Regierungsgeschäfte.
Das Interview zum Ansehen und Anhören
Man sagt ja auch: „Man macht sein Geschäft.“
Es war zum Beispiel lange ein hoch angesehener Adelsposten, für den Leibstuhl des Königs zuständig zu sein. Es gab sogenannte Nachttopfträger. Das waren nicht irgendwelche Lakaien, sondern oft nicht unbedeutende Adelige, die so auch aufsteigen konnten. Der Rückzug ins Private hat wahrscheinlich erst im 19. Jahrhundert stattgefunden.
Das WC, also das Water Closet, gibt es ungefähr seit 150 Jahren. Davor gab es den Nachttopf, der lange Zeit einfach auf der Gasse ausgeleert wurde. Man hatte eine andere Nähe; vielleicht schliefen ganze Familien gemeinsam in einem Bett. Diese Privatheit konnte man nicht ausleben. Ich weiß von Arbeiterfamilien in Österreich in den 1920er- und 1930er-Jahren, die im Hof noch ein Plumpsklo hatten. Eine ganze Siedlung ging mehr oder weniger auf dasselbe Klo.
Auch Soldaten hatten natürlich nicht die Zeit, dass sie da jetzt groß Verrichtungsgeschäfte verrichten. Die haben oft einfach eine sogenannte Latrine ausgehoben, ein Brett mit Löchern darübergelegt, und dann sind sie nebeneinander gesessen. Aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch jede Menge Fotos davon. Dieser Rückzug ins Private, der auch mit Scham behaftet ist, ist wahrscheinlich ein Produkt der letzten hundert Jahre.
Gab es auf deinen Reisen ein Klo, das deine Vorstellungen von Toilettenkultur besonders verändert hat?
Es gibt natürlich unglaublich verdreckte Scheißhäuser auf der Welt, etwa in Kuba oder Südamerika. Da habe ich schon ziemlich arge Dinge gesehen. Interessant ist, dass es in Asien im Regelfall Hockklos gibt. In China gibt es heute sowohl die westliche Ausführung als auch das traditionelle Hockklo. Man hockt sich einfach hin.
Die Asiaten sind beweglicher, weil sie beim Essen oft hocken. Auch Japaner verrichten ihr Geschäft so, in einer Art Skispringer-Anlaufhaltung oder Abfahrtshocke. Man kommt dadurch nicht in Berührung. Wahrscheinlich ist es hygienischer und, wenn man gelenkig genug ist, vielleicht auch die gesündere Variante. Angeblich wird der Darm in der Hocke nicht abgeknickt. Beim Sitzen ist die Haltung für das große Geschäft eher ungünstig, sagen die Experten.
Medizinisch ist bekannt, dass es bei einem wenig trainierten Beckenboden hilfreich sein kann, wenn man sein Geschäft in der Hocke verrichtet.
Faszinierend waren für mich auch die japanischen Klos. Das sind wahrscheinlich die hochtechnisierten Toilettenanlagen. Erfunden wurden sie in der Schweiz, durchgesetzt haben sie sich aber in Japan: mit beheiztem Toilettendeckel und allen möglichen Bidetdüsen. Wenn man des Japanischen nicht mächtig ist und irgendwelche Tasten drückt, spritzt Wasser aus Düsen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Meistens ist man danach pitschnass.
Was hat das Klo noch für Bedeutungen außer der eines Ausscheidungsortes?
Der durchschnittliche Österreicher verbringt, glaube ich, 55 bis 75 Minuten pro Woche auf der Toilette. Auf ein Leben von 70 Jahren gerechnet verbringt man, glaube ich, ein bis zwei Jahre am Klo. Das ist relativ viel. In letzter Zeit hat sich auch durchgesetzt, dass immer mehr Leute mit dem Handy aufs Klo gehen. Nach dem Motto: nicht mehr Hände waschen, sondern Handy wischen. Auf der Toilette wird unglaublich viel konsumiert.
Hast du auch längere Klositzungen?
Ich bin nicht der Typ dafür; ich möchte schnell wieder raus. Für mich war das Klo nie unbedingt ein Rückzugsort. Ich kenne es aber, dass die Toilette besetzt ist und Leute dort lesen. In meiner Familie gab es den Trend, mit einer Zeitung unterm Arm aufs Klo zu gehen. Als Kind war ich ein bisschen heikel und wollte die Zeitung, wenn sie zurückkam, gar nicht mehr berühren, weil sie in meiner Vorstellung mit Kolibakterien verseucht war. Klopapier hat es damals auch schon gegeben. Ich erinnere mich an meinen Großvater. Bei ihm gab es tatsächlich zurechtgeschnittenes Zeitungspapier, um Geld zu sparen. Ich weiß nicht, wie alt die Erfindung des Klopapiers ist. Parfümierte Tüchlein gab es jedenfalls schon vor 200 Jahren.
Du schreibst, dein erstes stilles Örtchen sei, glaube ich, ein Nachttopf gewesen und du hättest frühe Gedichte auf Toilettenpapier verfasst. Stimmt das?
Natürlich nicht; das ist eine Scheißhausfantasie. Aber ich kann mich an die Toiletten meiner Großeltern erinnern. Ich habe viel Zeit bei meinen Omas und Opas verbracht. Bei meinem Großvater väterlicherseits war das ein Abort, der etwas außerhalb des Hauses lag. Als Kind kommen einem Entfernungen viel größer vor. Es war immer eine gewisse Mutprobe, auf dieses Klo zu gehen. Es hatte einen Spülkasten mit einer Kette und eine knarzende Tür.
Als Kind hat man vielleicht die Angst, hineinfallen zu können und von der Kanalisation verschluckt zu werden. Das ist ein Unort da unten, von dem man nicht weiß, was dort los ist. Ähnlich ist es heute bei Flugzeugtoiletten, bei diesem Stahlblech, durch das der Wind pfeift. Man hat das Gefühl, die Toilette saugt einen ein. Bei Zugtoiletten ist es mittlerweile ähnlich: Es macht „Zisch“, und alles wird weggezogen und weggeblasen. Wenn man klein ist, kann man vielleicht eine Angst oder Phobie entwickeln, hineingesaugt zu werden und in irgendeiner aus Stalagmiten und Stalaktiten bestehenden Scheißewelt zu landen.
Also quasi in einer Tropfsteinhöhle der Verdauung.
Ich habe in meinen Büchern auch die Theorie aufgestellt, dass alles, was ist, irgendwann schon einmal im Darm eines Lebewesens gewesen sein muss. Alles Organische. Das hat damit begonnen, dass die ersten Amphibien vom Wasser aufs Land gekommen sind. Sie haben gefressen und ausgeschieden. Das ist über mehrere Millionen, ja Hunderte Millionen Jahre so gegangen.
Wir können wahrscheinlich nichts Organisches angreifen, das nicht schon einmal in irgendeinem Dinosaurier-, Mücken- oder sonstigen Darm gewesen ist. Alles ist eigentlich Scheiße auf dem Weg. Man könnte auch sagen: Alles war schon einmal Leiche. Das ist vielleicht noch irritierender.
Ich hätte Lust, mit dir ins Naturhistorische Museum zu einem Dinosaurierskelett zu gehen und mir zu überlegen, ob wir in dessen Darm waren.
Es gibt dort zum Beispiel auch versteinerte Dinosaurierscheiße. Für die Archäologie ist das interessant: Aus versteinerter Scheiße oder alten Toilettenanlagen gewinnt man viele Erkenntnisse. Wenn Archäologinnen und Archäologen ein altes Klo finden, können sie herausfinden, was die Menschen gegessen haben, welche Krankheiten sie hatten und wie sie gelebt haben. Das ist eigentlich eine unerschöpfliche Wissensquelle.
Wir tun uns eigentlich nicht ganz leicht, für Geschäfte am Klo Worte zu finden.
Das ist auch sprachlich interessant: Man geht nicht einfach aufs Klo, sondern sagt: „Ich gehe nur kurz aufs Klo.“ Dieses „kurz“ ist immer dabei. Es gibt ein Prinzip: außer dem menschlichen Bedürfnis, sich zu erleichtern, gibt es kaum ein Wort für den Ort. „Toilette“ kommt aus dem Französischen und bedeutete ursprünglich kleine Garderobe, ein kleiner Umzugsraum. „Closet“ ist etwas Ähnliches, ein kleines Kämmerchen. Ein Wort für Klo gibt es kaum. „Abort“ wäre im Deutschen vielleicht passend, aber auch das ist ein Unort. „Abtritt“ bezeichnet etwas, von dem man sich wegwendet.
Wenn ich im SO/ Vienna frage, wo die Toiletten sind, sage ich: „Wo ist das Badezimmer?“ oder „Wo sind die Toiletten?“ Ich würde nicht sagen: „Wo ist das Klo?“
Im Spanischen ist es ähnlich. Da heißt es auch „baño“. Im Englischen sagt man „bathroom“. In anderen Ländern weiß ich es nicht, zum Beispiel in China. Aber das Klo ist doch überall so bezeichnet, dass das Piktogramm im Ernstfall funktioniert. Man weiß, wo man hinmuss und findet die Toiletten. Das ist wichtig, damit es auch für Touristen möglich ist. Manchmal weiß man allerdings nicht, ob man als Männchen oder Weibchen wohin gehen soll. Ich habe schon die skurrilsten Piktogramme gesehen, bei denen man nicht darauf schließen kann, wo man hinmuss.
Psychologisch interessant finde ich, dass man nicht über das Klo spricht. Wir sprechen jetzt ausdrücklich darüber. Wie geht es dir damit?
In meiner Familie war die Toilette immer ein Thema. Es hieß immer: „Geh nur aufs Klo, auch wenn du nicht musst.“ Wenn wir das Haus verließen und irgendwohin fuhren, wurden wir im wahrsten Sinn des Wortes aufs Klo geschickt.
Damit es erledigt ist?
Ja, damit man nicht gleich wieder muss, wenn man im Auto sitzt. Ich habe diese Gewohnheit meiner Eltern übernommen: Vor dem Verlassen des Hauses noch einmal aufs Klo gehen, auch wenn man nicht muss. Eine ganz eigenartige Geschichte: Wenn es am Flughafen heißt, man soll einchecken, muss ich sicher noch einmal aufs Klo. Ich weiß, dass es bis zum Start oft dauert, es Verzögerungen gibt und man dann manchmal noch zehn Minuten wartet, während die Toilette schon abgesperrt ist. Deshalb gehe ich jedes Mal vorher. Das ist irgendwie ganz eigenartig.
Du hast in deinem Buch Flugzeugklokabinen thematisiert.
Es gibt den „Mile High Club“. Mitglied wird, wer in einer Flugzeugtoilette Sex hatte. Das ist schon platztechnisch interessant, denn die Toiletten sind nicht besonders groß. Das scheint Leute zu faszinieren, vielleicht sogar mehr als das große Geschäft im Flugzeug: Ob dort oben schon Kinder gezeugt wurden. Ich glaube, es ist strafbar, wenn man erwischt wird.
Man kann eingesaugt werden, hast du gesagt.
Aber wenn man zu zweit ist, bleibt vielleicht einer übrig, falls der andere eingesaugt wird. Manchmal wünscht man sich das vielleicht.
Wie schaut das Klo bei dir zu Hause aus?
Es ist völlig unscheinbar. Seit zwei, drei Jahren haben wir ein kleines Häuschen in der Tullner Au. Dort ist auf dem Toilettendeckel eine Meereslandschaft, die meine Freundin ausgesucht hat. Das Wiener Klo ist ein kleines Kämmerchen mit einem türkisen Klositz. Ich verbringe nicht viel Zeit am Klo. Ich bin wahrscheinlich deutlich schneller als der Durchschnitt und froh, wenn ich wieder draußen bin.
Umso verblüffender, dass ein Buch zu diesem Thema entstanden ist: Das Klo von Franzobel. Und weißt du was, lieber Franzobel? Jetzt müssen wir schließen, weil ich aufs Klo muss.
Ich halte dich nicht davon ab, sonst bekommst du eine Klophobie.
Steckbrief
Franzobel
Franzobel ist ein österreichischer Schriftsteller. 1995 gewann er den Ingeborg-Bachmann-Preis. Er war zuletzt für seine historischen Romane mehrfach auf Buchpreis-Long- und Shortlisten. 2017 gewann er für „Das Floß der Medusa“ den Bayerischen Buchpreis. Franzobel ist zudem Preisträger des Arthur-Schnitzler-Preises.