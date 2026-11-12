Franzobel: Was macht Sinn?

Zunächst einmal scheint klar: Sinn lässt sich weder kaufen noch von oben verordnen. Meiner Erfahrung nach entsteht er am ehesten dort, wo Menschen einander, auch wenn man das schon fast nicht mehr hören kann: authentisch, und vor allem: vertrauensvoll begegnen, wo sie sich füreinander ehrlich interessieren, miteinander Zeit verbringen, Erfahrungen teilen und sich daraus etwas Sinnhaftes organisch entwickeln kann.

Genau darum ging es bei „Macht Sinn“ im Congress Graz. Die Veranstaltung verband Literatur, Kunst und Genuss mit sozialem Engagement, aber auf eine unkonventionelle Art.