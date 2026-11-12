Franzobel und Monika Wogrolly©Wiesner, MCG
Schriftsteller Franzobel und Psychotherapeutin Monika Wogrolly verbindet eine lange Geschichte. Bei einem Abend des Projekts „Macht Sinn“ im Congress Graz trafen Literatur, Kunst, Genuss und soziales Engagement aufeinander. Im Mittelpunkt stand die Frage, was dem Leben Sinn gibt – und warum manchmal auch ein Blick auf das vermeintlich Banale neue Perspektiven eröffnet.
Schriftsteller Franzobel kenne ich seit dem Bachmannwettbewerb 1995. Er gewann damals, eine Flasche Bier in der Hand, unaufgeregt mit seinem Text „Krautflut“, wogegen ich als Bachmannpreis-Teilnehmerin mit meinem vom Vorsitzenden auserwählten Text über sexuelle Männerfantasien die Jury spaltete. Eine Flasche Bier griff sich „der Zobel“, wie ich ihn nenne, auch diesmal im Congress Graz bei meinem „Macht Sinn“-Abend, ja schon fast so wie damals.
Mit Franzobel in New York und am Dachstein
Wenn ich’s mir überlege, ist meine Geschichte mit Franzobel schon lang äußerst vielseitig und buchstäblich steil. Wir waren bei meinen Kulturprojekten in New York ebenso wie in Venedig sowie unvergesslich auf dem Rückflug in einer ewig kreisenden AUA-Maschine über Wien, von Warschau kommend, als der Sturm Paula tobte, und eben tatsächlich steil auf fast 3.000 Höhenmetern am Dachsteingletscher.
Was macht Sinn
Diesmal kam es zu einem weiteren und noch dazu auch für mich überraschenden Höhepunkt in unseren literarischen Begegnungen mit der Frage: Franzobel, was macht Sinn? Lässt sich Sinn überhaupt finden? Oder entsteht er nur in Begegnungen, im Tun, in einer existenziellen Grundhaltung? Diesen Fragen widmete ich mich mit meinen Gästen bei „Macht Sinn“, einem Abend mit Tiefgang, zu dem ich am 29. Oktober 2026 ins Congress Graz eingeladen hatte.
Congress Graz
Zunächst einmal scheint klar: Sinn lässt sich weder kaufen noch von oben verordnen. Meiner Erfahrung nach entsteht er am ehesten dort, wo Menschen einander, auch wenn man das schon fast nicht mehr hören kann: authentisch, und vor allem: vertrauensvoll begegnen, wo sie sich füreinander ehrlich interessieren, miteinander Zeit verbringen, Erfahrungen teilen und sich daraus etwas Sinnhaftes organisch entwickeln kann.
Genau darum ging es bei „Macht Sinn“ im Congress Graz. Die Veranstaltung verband Literatur, Kunst und Genuss mit sozialem Engagement, aber auf eine unkonventionelle Art.
Franzobels Sinnmachendes
Auf die Frage, was er, der bei der allerersten „Macht Sinn“-Veranstaltung 2024 in Linz aus „Einsteins Hirn“ gelesen hatte, diesmal vortrage werde, hatte mir mein Literatenkollege nicht viel verraten. Und nur ganz profan gesimst: „Lesen werde ich Sinnmachendes.“
Sinn ist keine Privatsache
„Macht Sinn“ entsteht durch gelebtes Leben im Rahmen meiner Coachingseminare in Sri Lanka, das dort mit authentischem Ayurveda korrespondiert. Ein ganzheitliches Erholungs- und Achtsamkeitserlebnis von zwei bis drei Wochen für Balance von Körper, Geist und Seele.
Coaching-Retreats
Es geht um vorsprachliche Psychologie, systemische Aufstellungsarbeit und Selbsterfahrung, um möglichst viel Know-how über eigene Fähigkeiten und Schwierigkeiten in den Alltag mitzunehmen. Aus der Frage nach dem Sinn des Lebens entwickelte sich eine Initiative, die nicht bei „guten Gedanken und Zwecken“ stoppen möchte.
Nach einer Veranstaltung in Linz tourte „Macht Sinn“ als – hoffentlich positiv ansteckende, inspirierende Grundhaltung – eben erstmals nach Graz.
Entwicklung durch Bildung
Im Mittelpunkt von „Macht Sinn“ stehen Gedanken, umgesetzt in Initiativen des gemeinnützigen Vereins Art Network, der Bildungsprojekte unterstützt, aber eben anders: Augenhöhe ist dabei wichtig. Und zwar reziprok. Es geht nicht darum, von oben herab Menschen einmalig oder mehrmals Geld zu spenden, sondern sich für Land, Leute, Mensch und Tier ortsunabhängig, global aber auch zu Hause – zum Beispiel für den eigenen Partner, so paradox das auch klingen mag – frisch und unbefangen zu interessieren und sich auf echte Begegnungen einzulassen.
Psychologie des Glücks
Reichtum beruht eben – wie die Glücksforschung zeigt – keineswegs nur auf materiellen Gütern. Vielmehr auf echten Erlebniswerten und einer gleichwertigen respektvollen Beziehung, wo sich beide Seiten entfalten und Vertrauen schenken können.
Mit „Macht Sinn“ und meinen Retreats – ob am Wörthersee, in Sri Lanka, auf den Malediven, in Graz, auf der Turrach und in Wien oder anderswo – will ich zeigen, dass es lohnt, aus der Komfortzone zu gehen und, wie es schon in der Existenzphilosophie heißt, vorurteilsfrei und wertneutral In-der-Welt zu sein. Übern Tellerrand hinauszuschauen, sich das kindliche Staunen zu erhalten und phänomenologisch, also möglichst unvoreingenommen das Leben zu genießen. Klingt einfach, will aber, wie die richtige Körperhaltung, gelernt sein.
Psychotherapie trainieren
Orthopädie-Facharzt Mathias Glehr erklärte mit mir auf der Bühne im Grazer Congress, wie minimale Bewegungen vor allem bei einer sitzenden Tätigkeit Erleichterung schaffen, den Bewegungsapparat fit und gelenkig halten. Desgleichen in einer Psychotherapie: Immer wieder erkläre ich die Bedeutung der Wiederholung und dass das kein Stillstand ist, sondern prozessuale Entwicklung zur strukturellen Veränderung von Beziehungsmustern: Dasselbe Thema wieder und wieder aufzurollen und zwischen den Sitzungen neue Denk- und Verhaltensmuster zu trainieren. Nur in die Psychotherapie- oder Coaching-Einheit zu gehen, bringt noch keine nachhaltige Veränderung.
Genussfähigkeit
Ein Stück Schokolade kann ein Augenblick der Selbstfürsorge sein. Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz verkostete gemeinsam mit dem Publikum eine von Josef Zotter eigens kreierte „Macht Sinn“ Schokolade der Geschmacksrichtung Kokos und Himbeere mit einem Sinnspruch von Franzobel, der originär von den Inuit stammt: „Nimm dir, teile und sei dankbar“. Die Genussübung lenkte den Blick auf etwas, das im Alltag leicht verloren geht: Dass Selbstfürsorge eine Fähigkeit ist und Selbstachtsamkeit tatsächlich trainiert werden kann.
Autonomie
Ein besonderes Anliegen ist mir die Hilfe zur Selbsthilfe; nicht nur in jeder Psychotherapie, sondern auch bei meinen Projekten in Sri Lanka und global. Nachhaltiger Support ist relevanter als kurzfristige finanzielle Zuwendung: Dieses Konzept soll Menschen ermöglichen, ihre Zukunft zunehmend selbst in die Hand zu nehmen und unabhängig zu gestalten.
„Macht Sinn“-Glücksprojekte
Die Oberösterreicherin Bianca Lindpointner berichtete vom sinnhaften Querdenken ihres Vaters, des Unternehmers Ludwig Lindpointer, dessen Garagentore sich weltweit etablierten, und das bis heute weiterwirkt. Und von ihrem edukativen und soziokulturellen Engagement im Süden Sri Lankas am Beispiel einer Familie: Ein von Unternehmer Helmut Wesser finanziertes Haus und mehrere von Lindpointner ermöglichte Motorräder dienen einer Familie der touristischen Vermarktung, ein Englischkurs mit einem Privatlehrer der Förderung kommunikativer Skills und Studiengebühren der Ausbildung der Tochter. Die steirische Unternehmerin Sandra Poscharnegg sorgte in Gebäuden für Elektrizität und förderte mit Lindpointner gemeinsam Schulprojekte. Dabei zeigte sich, dass Hilfe keine Einbahnstraße sein muss. Wer sich auf andere Lebenswelten einlässt, gewinnt nicht selten auch einen bereicherten Blick auf das Leben.
Franzobels Klo
Dass man den tiefsinnigen Fragen des Lebens auch mit Satire, Ironie und schwarzem Humor begegnen kann, lehrte mich am „Macht Sinn“-Abend Franzobel mit seinem im Frühjahr 2026 im Residenz-Verlag erschienenen Text „Das Klo“.
Da ging es tatsächlich im ehrenvollen Congress Graz um durchaus basal Sinnmachendes – so wie mir es Franzobel ja im Vorfeld der Veranstaltung vielsagend angekündigt hatte: Um Ausscheidungsprozesse und die unterschiedlichen Einwirkungen und soziokulturellen, aber auch archaischen Bedeutungen von Klos, vor allem in Flugzeugen die frappierende Sogwirkung mit dem Gefühl, fast schon selbst in die Klomuschel mit eingesaugt zu werden; um den Mile High Club all derer, die in einer Aircraft-WC-Kabine schon mal Sex gehabt hatten und anderes Tiefsinniges, das ich dann erst sich setzen lassen musste. Eine echte Überraschung, die mich ins Staunen versetzte und buchstäblich im Rahmen des Abendprogramms kurz vor dem Catering von Revita und Don Camillo „ganz natürlich abging“.
Unsinn macht Sinn
Ein von Modedesigner La Hong besticktes T-Shirt mit Franzobels handschriftlichem Sinnspruch „Unsinn macht Sinn“ konnte von Gästen zur Einstimmung angezogen und mitgenommen werden. Sinnsprüche von Josef Zotter, Lukas Wogrolly, La Hong, Bianca Lindpointner und Franzobel auf T-Shirts, die daran erinneren, dass man nicht jede Sinnfrage mit feierlichem Ernst beantworten muss.
Kunst für die Welt
Malerin Marion Rauter beteiligte sich mit einem Werk „Gently wrapped“ in überwiegend Sri-Lanka-Türkis an der Benefizversteigerung. So gewann die Begegnung von Kunst und Wirtschaft eine ästhetische Dimension und wirkte ebenso verbindend wie das türkise oder azurblaue Wasser.
Der Grazer Abend machte deutlich, worum es „Macht Sinn“ geht: Nicht um Schwarzweißdenken und schnelle Antworten, sondern um Begegnung, Neugierde und einen wohlwollenden Dialog, der Fragen aufwerfen, Perspektiven verändern und Entwicklung ermöglichen kann.
Holding-Retreat 2027 in Sri Lanka
Um „Macht Sinn“ selbst in Form von Vierhand-Massagen und Öl-Güssen einerseits und bei meinem Coaching-Retreat andererseits selbst zu erleben und für sich zu entdecken, holen Sie sich die Infos zum Thema 2027: Holding – Gehalten werden.
Sich selbst zu halten und aufzufangen, will ebenso gelernt und entwickelt werden wie der nächste selbstachtsame Gang aufs Klo – vielleicht ja mit meinem Buch „Die Beziehungsformel“ oder mit Franzobels „Das Klo“. Oder auch mit beiden.