Zwei Themen dulden in dieser Woche keinen Aufschub. Im Jänner wird nach aufwendiger Renovierung das Wiener Aktionismus-Museum geschlossen, ein schauerlicher Triumph der Kunstfeinde. Man argumentiert mit der „anhaltenden Diskussion“ um den maßgeblichen, 2013 verstorbenen Künstler Otto Muehl.

Er hat seine Haftstrafe wegen verwerflicher Delikte, die er weiß Gott nicht allein begangen hat, gegen alle Usancen bis zum letzten Tag verbüßt. Wenn wir nun so weit gekommen sind, dass „anhaltende Diskussion“ zensorische Folgen nach sich zieht, ist es Zeit, die Kunst paritätisch ans Volksempfinden von links und rechts auszulagern.

Die Schließung habe auch finanzielle Gründe, lese ich. Ja, freilich: Wenn man als Besucher quasi der Komplizenschaft mit Sexualstraftätern verdächtigt wird, weicht man lieber anderswohin aus. Und nach erfolgreicher Zerstörung des Marktwerts für Muehls bedeutendes Lebenswerk schmelzen wohl die Ressourcen.