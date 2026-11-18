Heinz Sichrovsky©Matt Observe
Das Wiener Aktionismus-Museum wird wegen „anhaltender Diskussionen“ geschlossen. Das Signal könnte katastrophaler nicht sein. In derselben Woche macht Wiens pinke Jugendstadträtin die Arena platt. Weiß eigentlich jemand, welche Richtung damit die Kulturstadt nimmt?
Zwei Themen dulden in dieser Woche keinen Aufschub. Im Jänner wird nach aufwendiger Renovierung das Wiener Aktionismus-Museum geschlossen, ein schauerlicher Triumph der Kunstfeinde. Man argumentiert mit der „anhaltenden Diskussion“ um den maßgeblichen, 2013 verstorbenen Künstler Otto Muehl.
Er hat seine Haftstrafe wegen verwerflicher Delikte, die er weiß Gott nicht allein begangen hat, gegen alle Usancen bis zum letzten Tag verbüßt. Wenn wir nun so weit gekommen sind, dass „anhaltende Diskussion“ zensorische Folgen nach sich zieht, ist es Zeit, die Kunst paritätisch ans Volksempfinden von links und rechts auszulagern.
Die Schließung habe auch finanzielle Gründe, lese ich. Ja, freilich: Wenn man als Besucher quasi der Komplizenschaft mit Sexualstraftätern verdächtigt wird, weicht man lieber anderswohin aus. Und nach erfolgreicher Zerstörung des Marktwerts für Muehls bedeutendes Lebenswerk schmelzen wohl die Ressourcen.
Weitere Schließungen nicht ausgeschlossen
Klaus Albrecht Schröder, den ich für seine Unerschrockenheit im Umgang mit den Korrektheitsbarbaren bewundere, hat aus der vorzüglichen Muehl-Ausstellung alles gefiltert, was in den Verdacht der Opferausbeutung geraten konnte. Egal. Solange man sich kulturpublizistischerseits in Jahresrückblicken dafür akklamiert, ein Helnwein-Museum verhindert zu haben, sollten wir uns auf weitere Schließungen gefasst machen.
Die nächsten Kandidaten wären wegen „Whitewashing“ der Sexualdelinquenten Schiele und Gauguin das Leopold-Museum, das Belvedere und die Albertina. Auch Adolf Loos war diesbezüglich kein Guter, sicher spekuliert schon ein Abbruch-Bobo auf die Baulücke bei der Michaelerkirche. Die Saliera des multiplen Mörders Benvenuto Cellini wurde schon 2003 weitblickend aus dem Kunsthistorischen verbracht, leider ließ man die Chance auf finale Problementsorgung verstreichen.
Wo ist der Unterschied zur FPÖ?
Und ich versuche einzuordnen, welchen Einfluss die absehbare Machtergreifung durch die FPÖ auf die Kunst hätte. Schiele, Gauguin und Loos blieben vermutlich unbehelligt. Aber die Schließung des Bruseums in Graz, das Muehls genialen Mit-Aktionisten Günter Brus ehrt, stand in Kunaseks Wahlprogramm. Der Unterschied verflüchtigt sich. Das ist das Schlimmste.
Ich habe das schon in anderer Konstellation festgestellt, als die Salzburger Landeshauptfrau in Komplizenschaft mit dem roten Stadtbürgermeister die Festspiele in eine existenzielle Krise befördert hat: Wenn dort 2028 absehbar die blaue Edtstadler-Stellvertreterin die Wahl gewinnt, wird der Unterschied vernachlässigbar sein.
Und jetzt die Arena
Dann lassen Sie mich auf die zweite Schändlichkeit der Woche kommen: Die NEOS-Jugendstadträtin Bettina Emmerling, eine Wiederkehr-Wiedergängerin von grausamer Konsequenz, hat der Arena die komplette, schon zuvor nicht überdotierte Jahressubvention von 259.000 Euro gestrichen.
Mit der Besetzung des zum Abbruch bestimmten Auslandsschlachthofs in St. Marx hat sich Wiens Jugendkultur anno 1976 erstmals organisiert. Staunend habe ich argloser bürgerlicher Germanistikstudent dort hineingeschaut und etwas verstanden. Vergleichbaren Einfluss auf meine linke Sozialisierung hatte nur noch Christine Nöstlinger, die im Hörsaal eins ihre betörenden Gedichte über unterprivilegierte Kinder las.
Der Auslandsschlachthof wurde abgerissen, aber auf dem Nachbargelände entstand etwas Kreatives, Ikonisches, letztlich nicht mehr Umkehrbares. Die Arena-Besetzung war unser, nationaltypisch verspätetes, 1968. Zwei Jahre später war es Linken schon möglich, gegen die Anweisung Kreiskys das Atomkraftwerk Zwentendorf zu verhindern.
Sie würden staunen, was damals in der Arbeiterzeitung geschrieben wurde, und von wem: Die reaktionärsten, dem Gewerkschaftsbundpräsidenten Benya direkt berichtspflichtigen Sozialdemokraten wüteten wie Hauptschuldirektoren aus dem 19. Jahrhundert. Sechs Jahre später waren diese Personen dann machtlos gegen den Hainburger Aufstand. Und alles hatte in der Arena begonnen, die jetzt der Inbegriff eines Jugendkulturzentrums ist.
Abgedankt
Jetzt geht es ans Abdanken. Nicht nur der Arena, sondern auch des nicht minder identitätsstiftenden Amerlinghauses und der großen, sehr speziellen Identität der Kulturhauptstadt Wien insgesamt. Als Helmut Zilk 1979 Kulturstadtrat wurde, hat er auch den Sog der Arena-Besetzung genutzt und den Grauschleier über dem nächtlichen Wien zerrissen. Klar, dass sich der junge Bandmusiker Falco in der Arena das Gespür für Menschen erworben hat. Bald kamen Junge aus aller Welt, um das Wunder des Bermudadreiecks plus Umgebung zu bestaunen. Dann kam die Stadträtin Ursula Pasterk, eine Persönlichkeit historischer Dimension, und hat das an den Musical-Massenbetrieb veruntreute Theater an der Wien der Oper zurückgegeben.
Heute? Wird das Theater an der Wien totbudgetiert, um die Musical-Abfüllstationen Raimundtheater und Ronacher mästen zu können. Ressortverantwortlich dafür ist die rote Finanzstadträtin. Ihre parteifreundliche Kollegin von der Kultur kappt derweil Arbeitsstipendien für Schriftsteller.
Und jetzt macht die Dame von den NEOS koalitionär die Arena platt. Dass ihrer Fraktion Geschichte und Gegenwart der Arena am Rechts-Bobo vorbeigehen, gestehe ich ihr gern zu. Aber die SPÖ in Wien ist noch jemand, der Kulturmensch Ludwig garantiert als vielleicht Letzter dafür. Er darf sich das nicht gefallen lassen.
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