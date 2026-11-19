Die hohe Liga, für ein Haus wie die Staatsoper an sich selbstverständlich, ist heute nicht mehr leicht rekrutierbar. Barrie Kosky und Franz Welser-Möst verkörpern sie exemplarisch. Nach turbulenten Ereignissen in Salzburg erarbeiten sie nun für die Staatsoper Richard Strauss' „Ariadne auf Naxos". Am 22. November ist Premiere.
Aufsehenderregende Konstellation
Aufsehen verdient die Konstellation jedenfalls. Zuvorderst verkörpern der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst, 66, und der jüdisch-australisch-deutsche Regisseur Barrie Kosky, 59, eine Art Format, das an beiden Pulten lang nicht mehr Grundausstattung ist.
Überdies waren sie zuletzt schuldlose Akteure einer Provinztragikomödie: Als die Salzburger Landeshauptfrau in einer Anwandlung minimundialen Großmachtswahns den erfolgreichen Intendanten der Salzburger Festspiele kippte, war Kosky für die Nachfolge der allseits erwünschte Spitzenkandidat. Welser-Möst wiederum amtierte in der vierköpfigen Findungskommission, und Intendant wurde ein anderer.
Nun erarbeiten beide an der Staatsoper Richard Strauss’ Komödie „Ariadne auf Naxos“, die im August, welcher Zufall, den Salzburger Festspielen missriet. Kann es sein, dass diese Subtexte auf die Arbeit keinerlei Einfluss haben? Der Weltumarmer Kosky umhalst den Kollegen demonstrativ gleich zum Willkommen, als einander die beiden zum News-Gespräch treffen.
Man werde über Salzburg nicht sprechen, haben sich beide schon vorher ausbedungen. Atmosphärische Störungen bei der Arbeit? „Das hat miteinander doch nichts zu tun“, übt sich Kosky in gutgelauntem Erstaunen. „Franz ist ein weltweit begabter Dirigent, und ich bin ein relativ weltweit bekannter Regisseur.“ Das sollte als Kommentar reichen.
Steckbrief
Barrie Kosky
Geboren am 18. Februar 1967 als Nachkomme jüdisch-osteuropäischer Emigranten in Melbourne, war er dort künstlerischer Leiter der jüdischen Gilgul Theatre Company. Von 2001 bis 2005 leitete er mit Airan Berg das Wiener Schauspielhaus, von 2012 bis 2022 die Komische Oper in Berlin. Kosky ist einer der gefragtesten Opernregisseure, inszeniert aber ständig auch Theater und demnächst Musical. Er lebt in Berlin.
Zwei Lebensentwürfe
Dass die beiden das Leben und die Kunst verschieden angehen, ist dennoch offensichtlich. Der Euphoriker Kosky rast auf der Höhe seiner Karriere von Erfolg zu Erfolg: Rossini bei den Salzburger Pfingstfestspielen im Mai 2026, mit Übernahme in den Sommer, vor zwei Monaten Aribert Reimanns „Lear“ in Berlin, jetzt die Wiener „Ariadne“, im Jänner 2027 das Finale des Londoner „Ring“-Zyklus, dann wartet schon der Broadway. Begleitend frischt ein Assistententrüppchen ein Halbdutzend alter, teils seit Jahrzehnten erfolgreicher Inszenierungen auf. Und nichts von allem ist je deutlich misslungen!
Der reflektierte, diskrete Welser-Möst hingegen findet sich gerade in einem neuen Lebensabschnitt zurecht. Eine unter Qualen therapierte Krebserkrankung ist rückstandslos bezwungen. Und im Mai zieht er sich nach 25 Jahren von der Spitze des weltformatigen Cleveland Orchestra zurück. „Ich kann mir vorstellen, dass es so sein wird wie für Eltern, die ihre Kinder in die Unabhängigkeit entlassen“, skizziert er die Gefühle auf beiden Seiten. In der Tat: 58 von 104 Musikern selbst bestellt zu haben, ist nicht jedem Musikchef vergönnt. „Auch für mich wird es eine große Umstellung. Aber nach einer solchen Erkrankung beschäftigt man sich intensiver mit dem Abschiednehmen. Trotzdem, Abschiede sind bittersweet.“
Zukunft in Freiheit
Die Zukunft? „Freiheit“, fasst der Maestro das Bevorstehende in ein großes Wort. Der kommende Sommer ist endlich frei und der Terminkalender bis 2030 gut, aber selektiv gefüllt. „Ich habe mit meiner Frau besprochen, dass ich nur noch Opernneuproduktionen zusage, wo ich im eigenen Bett schlafen kann. Ich habe ein Zuhause am Attersee und eine Wohnung hier in Wien …“, verweist er deutlich auf das Kommende.
Heißt: Salzburg, mit dessen früherem Intendanten er nicht in Harmonie verblieb, wird bald wieder ein Thema, zwei Opernproduktionen könnten es vorerst werden. In Wien könnte bis Ende der Ära Roščić anno 2030 jedes Jahr eine Oper anberaumt sein, ohne dass Welser-Möst eines von beiden bestätigen will. Dazu das enge und freundschaftliche Verhältnis zu den Philharmonikern – man muss nicht die Welt durchrasen, um an der Spitze zu stehen Kosky kehrt 2030 zu Cecilia Bartolis Pfingstfestspielen zurück und ist anno Roščić noch für zwei Neuinszenierungen an die Oper verpflichtet. Auch das sollte für Heimatgefühle reichen.
Steckbrief
Franz Welser-Möst
Geboren am 16. August 1960 in Linz als viertes Kind eines Arztes und einer ÖVP-Lokalpolitikerin, die Karriere als Geiger unterband ein schwerer Autounfall. Als Dirigent übernahm er Führungsposition bei London Philharmonic, an der Zürcher Oper und der Wiener Staatsoper, die er 2014 nach vier Jahren im Konflikt verließ. Seit 2002, mit Ende 2027, leitet er das Cleveland Orchestra. Er ist verheiratet und lebt am Attersee und in Wien.
Was ist „Ariadne auf Naxos“?
„Ariadne auf Naxos“ also, ein Stück heiter ziselierten Wahnsinns. Hofmannsthals Libretto zufolge befinden wir uns im 18. Jahrhundert, doch das Elend der Kunst unter dem Zugriff der Ignoranten ist zeitlos. Ein Wiener Parvenu hat sich für seine Abendunterhaltung eine Oper mit antiker Thematik bestellt und fordert am Abend der Uraufführung, das Werk mit einer schlüpfrigen Posse zu fusionieren. Ersan Mondtag hat das zuletzt in Salzburg Elon Musk ins Schuhwerk geschoben.
Kosky geht es subtiler an: Das Werk spielt in der Gegenwart, aber in der architekturhistorisch relevanten Villa Beer, deren jüdische Errichter von den Nazis vertrieben oder umgebracht wurden. Im Hietzinger Juwel logierten einst während ihrer Gastspiele die größten Interpreten der Silbernen Operette: Richard Tauber, Marta Eggerth, Jan Kiepura und sein Sekretär Marcel Prawy werden als „Subtextgeister“ über dem Ganzen wachen, so sollte die Schnittstelle zur Komik sichtbar markiert werden. Besetzt hat man leichtstimmig, mehr an Mozart als an Wagner orientiert. Und alles ist der Präsenz und Rollendeckung der Sänger anvertraut.
Stirbt die Oper mit der Bildung?
Da führt man ein schönes, kundiges Operngespräch, während die Welt wankt und die Kulturnation Österreich die Budgets für Kunst und Wissenschaft niederfährt. Ist die Oper ein sterbendes Plaisir des Bildungsbürgertums? Welser-Möst verweist auf das Vierteljahrhundert in Cleveland: Das jüngste Publikum Amerikas sei da gewonnen worden! „Ich habe versucht, den Mangel an Bildung als Chance zu sehen, nicht vom Thron einer Elite. Man braucht doch nur Kinder anzuschauen“, kommt er auf Roščićs stets überlaufene Dependance NEST im Künstlerhaus. „Kinder haben tatsächlich einen Sinn für Qualität, aber den Angelhaken müssen wir schon selbst auswerfen. Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft nichts Gutes tut, wenn sie an Bildung spart.“
Da stimmt Kosky zu: Vordringlich müsse man Menschen ohne Bildungshintergrund erreichen. „Aber wir können uns auf das Bildungswesen nicht mehr verlassen“, wendet Welser-Möst ein. „Deshalb gibt es an der Wiener Staatsoper Vorstellungen, die nur unter 27-Jährige besuchen dürfen. Und die sind bummvoll! Da kann mir niemand sagen, dass das nur Leute aus bürgerlichem Haus sind. Als ich nach Cleveland kam, war mein Credo, runter vom hohen Ross! Wenn die Leute spüren, sie sind uns willkommen, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich dasitze und frage, warum kommt ihr nicht?“
Kosky kommt auf eine weitere folgenschwere Fehlentwicklung: „Es ist Zeit zum Aufwachen. Viele Sprechtheater haben in Deutschland jahrelang so agiert, dass es egal ist, ob jemand kommt, Hauptsache, ein Genie macht seine Kunst. Es ist aber die Pflicht der Institutionen, die Balance zwischen Kunst und Auslastung zu finden. Es muss auch nicht jeder Abend eine ungeheure intellektuelle Herausforderung sein. Aber“, kommt er auf den eben verbuchten Berliner Triumph, „ich habe auf dem Flughafen Tempelhof Reimanns ,Lear‘ gemacht, kein einfaches Stück: Elf Vorstellungen zu je 1.500 Leuten waren ausverkauft! Offenbar waren wir mit dem richtigen Stück am richtigen Ort bei den richtigen Leuten.“
„Qualität und Leidenschaft“
Qualität und Leidenschaft seien die einzig praktikablen Kriterien, fällt ihm Welser-Möst ins Wort. „Letztendlich liegt es an den ausführenden Künstlern, das Theater als Fantasieraum begreiflich zu machen. Wir haben genug davon, auf der Bühne ständig pädagogisch mit unserer schrecklichen Realität geprügelt zu werden. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der Menschen ins Theater gehen, um eine soziale Erfahrung zu haben und all die Grauslichkeiten, mit denen wir täglich konfrontiert werden, auch einmal wegzulassen.“
Und die neuen Technologien? Kosky: „Ich bin total optimistisch. Je technologischer die Welt wird, je mehr KI, je mehr Social Media es gibt, desto mehr dürsten die Menschen nach der Live-Erfahrung. Unsere Kunstform ist nicht tot. Sie wird eine Neugeburt erfahren.“ Man müsse die neuen Technologien zur Verbreitung nutzen, statt sich vor ihnen zu Tode zu fürchten, fordert Welser-Möst. In Cleveland habe man deshalb zuletzt alle Flyer und Magazine eingestellt. „Und irgendwann wurde es cool, ins Konzert zu gehen.“
Trump? Kein Thema für die Kunst
Trumps Debakel? Sei für die Kunst von geringer Bedeutung, überrascht Welser-Möst. Den Betrieb in Cleveland sichern treue, begeisterte Private, Washington hat da keine Forderungen einzubringen. „Aber“, kommt er auf das größere Ganze, „Amerika hat uns bewiesen, dass Sich-Engagieren lohnt. Schauen Sie auf Texas!“ „Und auf Ungarn, das jahrelang von einem Monster regiert wurde“, triumphiert der Kosmopolit Kosky.
„Die Welt funktioniert nicht als Einheit. Ein Land schwingt zurück, und Frankreich, Deutschland und Österreich schwingen vielleicht gerade in die falsche Richtung. Aber wie Franz sagt, es ist ein wunderbares Zeichen, dass es möglich ist, Sachen zu ändern. Die Zukunft ist eine Herausforderung, aber sie sollte keine Dystopie sein.“
Da kann Welser-Möst zur ermutigenden Koda ausholen: „Das Allerbeste war, die Wahl hat gezeigt, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann. Musk hat eine halbe Milliarde investiert, nur in Texas, und was hat es gebracht? Dabei ist es egal, aus welchem politischen Eck man kommt. Ich komme aus einem konservativ-katholischen Haushalt, aber Demokratie bedeutet, sich mit jemand anderem auseinanderzusetzen und nicht, einander die Köpfe einzuschlagen. Es ist wie in der Musik, wo ich immer sage: Wer recht hat, liegt schon falsch.“ Da hat er recht und liegt trotzdem richtig.
Die Premiere
„Ariadne auf Naxos“. Wien, 18. Jahrhundert: Der reichste Mann von Wien hat für eine Party bei einem jungen Komponisten eine Historienoper bestellt. Sie soll auf eine Laune des Parvenus plötzlich mit einer schlüpfrigen Burleske fusioniert werden! Richard Strauss’ Werk auf der Basis von Hofmannsthals „Bürger als Edelmann“ wurde 1912 in Stuttgart uraufgeführt.
Die Besetzung
Golda Schultz (Ariadne) und Daniel Behle (Bacchus) sind lyrisch besetzt. Kate Lindsey ist der Komponist, Michael Nagy der Musiklehrer, Serena Saenz die Zerbinetta. Den Haushofmeister verkörpert Andrea Eckert.
Premiere am 22. November 2026.