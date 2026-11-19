Aufsehen verdient die Konstellation jedenfalls. Zuvorderst verkörpern der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst, 66, und der jüdisch-australisch-deutsche Regisseur Barrie Kosky, 59, eine Art Format, das an beiden Pulten lang nicht mehr Grundausstattung ist.

Überdies waren sie zuletzt schuldlose Akteure einer Provinztragikomödie: Als die Salzburger Landeshauptfrau in einer Anwandlung minimundialen Großmachtswahns den erfolgreichen Intendanten der Salzburger Festspiele kippte, war Kosky für die Nachfolge der allseits erwünschte Spitzenkandidat. Welser-Möst wiederum amtierte in der vierköpfigen Findungskommission, und Intendant wurde ein anderer.

Nun erarbeiten beide an der Staatsoper Richard Strauss’ Komödie „Ariadne auf Naxos“, die im August, welcher Zufall, den Salzburger Festspielen missriet. Kann es sein, dass diese Subtexte auf die Arbeit keinerlei Einfluss haben? Der Weltumarmer Kosky umhalst den Kollegen demonstrativ gleich zum Willkommen, als einander die beiden zum News-Gespräch treffen.

Man werde über Salzburg nicht sprechen, haben sich beide schon vorher ausbedungen. Atmosphärische Störungen bei der Arbeit? „Das hat miteinander doch nichts zu tun“, übt sich Kosky in gutgelauntem Erstaunen. „Franz ist ein weltweit begabter Dirigent, und ich bin ein relativ weltweit bekannter Regisseur.“ Das sollte als Kommentar reichen.