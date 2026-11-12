Ed Sheeran, Macklemore und die Macht der Konzertindustrie

Für eine Antwort müsse man die sozioökonomischen Strukturen verstehen, unter denen Popmusik heute produziert, verbreitet und konsumiert wird, sagt der Musiksoziologe Rainer Prokop. Prokop, der am Institut für Musiksoziologie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) tätig ist, war selbst als Musiker in einer Indie-PopBand aktiv und beschäftigt sich wissenschaftlich mit Musikarbeitsmärkten und Karrieren von Musikerinnen und Musikern im Neoliberalismus. „Neoliberale Logiken haben in den letzten drei Jahrzehnten zusehends zu einer Depolitisierung von Musikerinnen und Musikern geführt“, stellt er fest.

Im Zentrum dieser Entwicklung stehe, so Prokop, dass in der etablierten Musikindustrie „der Markt als Wahrheit gilt“. Der Markt bestimme, was „wahr, richtig und vernünftig“ ist. In der Live-Musikindustrie bedeutet dies, dass ein Konzert nur erfolgreich ist, wenn es maximalen wirtschaftlichen Gewinn abwirft.

Ed Sheeran hat diese Marktlogik mit seiner Stadiontournee perfektioniert: Das 360-Grad-Konzept, bei dem die Bühne in der Mitte des Stadions steht, wird von Sheerans Management an die jeweiligen Veranstaltungsorte verkauft und ermöglicht deutlich mehr Ticketverkäufe als herkömmliche Bühnen. Die optimierten Logistikstrukturen versprechen größtmöglichen Profit. Klar, Popmusik war immer ein Geschäft.

Wer weltweit Hunderttausende Tickets verkaufen will, muss möglichst viele Menschen erreichen. Dazu gilt es, Konflikte zu vermeiden, die Konsumentinnen und Sponsoren abschrecken könnten. „Die Wahrheit des Marktes bedeutet in diesem Fall, dass ein Stadion ein massentauglicher Wohlfühlort für Zehntausende Menschen sein müsse, um den Umsatz nicht zu gefährden“, so Prokop. Kontrovers diskutierte politische Haltungen – wie jene von Macklemore – haben dieser Wahrheit zufolge auf einem Pop-Event nichts verloren: „Der Markt zwingt die Akteurinnen und Akteure zur Berechenbarkeit und Anpassung.“ Wer daran Kritik übt oder sich widersetzt, laufe Gefahr, ausgeschlossen zu werden.