Ed Sheeran, Macklemore und die Macht der Konzertindustrie

Ed Sheeran©Getty Images
Der millionenschwere Künstler Ed Sheeran konnte seinen Freund Macklemore in den USA nicht im Vorprogramm behalten. Letzte Woche antwortete der Rapper mit drei ausverkauften Protestkonzerten in Europa. Der Konflikt zeigt die Macht der Konzertindustrie. Und wirft die Frage auf: Wie frei sind Weltstars auf ihren Bühnen?
Politische Haltung ist auch eine Frage von Geschäftsbeziehungen. Dieser Tage wird dies in der Popmusik überdeutlich. Alles begann, als Rapper Macklemore Anfang September auf Druck eines Stadionbesitzers in den USA von Ed Sheerans „Loop“-Tour ausgeladen wurde, eine der größten Konzertserien der Welt. Als Protest organisierte der Rapper eine Benefiz-Konzertreihe und spielte letzte Woche in ausverkauften Arenen in Dublin, Paris und London.
Selbe Industrie, andere Geschäftspartner
Macklemores Botschaft war auf beiden Seiten des Atlantiks dieselbe: „Free Palestine“. Die Konzerteinnahmen von Macklemores Tour kommen propalästinensischen Organisationen zugute. „Wenn die Mächtigen versuchen, unsere Rufe nach Befreiung zum Schweigen zu bringen, wird Kunst immer eine Form des Widerstands sein“, schrieb er zur Causa auf Instagram.
Die Pointe ist, dass auch Macklemores europäische Bühnen zur Welt der großen Konzertkonzerne gehören. Die Dubliner 3Arena steht im Einflussbereich des weltweit mächtigsten Konzertveranstalters Live Nation, die Pariser Accor Arena wird unter Beteiligung des internationalen Entertainmentkonzerns AEG betrieben, die Londoner OVO Arena Wembley vom ebenfalls internationalen Veranstaltungsdienstleister Legends Global. Macklemore hat sich nicht aus der kommerziellen Musikindustrie verabschiedet. Er hat in derselben Industrie andere Geschäftspartner gefunden.
Kunst als Widerstand: Ein Wandbild ehrt den US-Rapper Macklemore auf den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Gaza-Stadt. Der Musiker kritisiert Israels Kriegsführung und fordert ein Ende des Leids der palästinensischen Bevölkerung
Die Macht der Stadionbesitzer
Wie groß deren Macht ist, hatte der Rapper wenige Wochen zuvor erfahren, nachdem der Eigentümer des Gillette Stadium bei Boston, Robert Kraft, ihn wegen seiner propalästinensischen Botschaft nicht im Vorprogramm von Ed Sheeran auftreten lassen wollte. Der Fall erregte weltweite Aufmerksamkeit, als sich andere US-Spielstätten Krafts Meinung anschlossen, Macklemore aus der gesamten Tour gestrichen wurde und sich daraufhin die restlichen Vorbands auch von Ed Sheerans Tour zurückzogen. Zu ihnen zählten der US-Sänger Finneas, Billie Eilishs Bruder, der Ire Aaron Rowe, die dänische Band Lukas Graham und auch Sheerans irische Begleitband Beoga.
Sheeran betonte, es sei nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die der Messina Touring Group. Wir erinnern uns: Ed Sheerans Vermögen wird laut Sunday Times auf umgerechnet rund 470 Millionen Euro geschätzt, er gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Popstars der Welt.
Was als Streit über Meinungsäußerung zum Nahostkonflikt medial hohe Wellen schlug, war auch eine Demonstration wirtschaftlicher Macht. Sie wirft die Frage auf, wie groß künstlerische Freiheit ist, wenn selbst Ed Sheeran auf seiner Bühne an Grenzen stößt.
Der Markt gilt als Wahrheit
Für eine Antwort müsse man die sozioökonomischen Strukturen verstehen, unter denen Popmusik heute produziert, verbreitet und konsumiert wird, sagt der Musiksoziologe Rainer Prokop. Prokop, der am Institut für Musiksoziologie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) tätig ist, war selbst als Musiker in einer Indie-PopBand aktiv und beschäftigt sich wissenschaftlich mit Musikarbeitsmärkten und Karrieren von Musikerinnen und Musikern im Neoliberalismus. „Neoliberale Logiken haben in den letzten drei Jahrzehnten zusehends zu einer Depolitisierung von Musikerinnen und Musikern geführt“, stellt er fest.
Im Zentrum dieser Entwicklung stehe, so Prokop, dass in der etablierten Musikindustrie „der Markt als Wahrheit gilt“. Der Markt bestimme, was „wahr, richtig und vernünftig“ ist. In der Live-Musikindustrie bedeutet dies, dass ein Konzert nur erfolgreich ist, wenn es maximalen wirtschaftlichen Gewinn abwirft.
Ed Sheeran hat diese Marktlogik mit seiner Stadiontournee perfektioniert: Das 360-Grad-Konzept, bei dem die Bühne in der Mitte des Stadions steht, wird von Sheerans Management an die jeweiligen Veranstaltungsorte verkauft und ermöglicht deutlich mehr Ticketverkäufe als herkömmliche Bühnen. Die optimierten Logistikstrukturen versprechen größtmöglichen Profit. Klar, Popmusik war immer ein Geschäft.
Wer weltweit Hunderttausende Tickets verkaufen will, muss möglichst viele Menschen erreichen. Dazu gilt es, Konflikte zu vermeiden, die Konsumentinnen und Sponsoren abschrecken könnten. „Die Wahrheit des Marktes bedeutet in diesem Fall, dass ein Stadion ein massentauglicher Wohlfühlort für Zehntausende Menschen sein müsse, um den Umsatz nicht zu gefährden“, so Prokop. Kontrovers diskutierte politische Haltungen – wie jene von Macklemore – haben dieser Wahrheit zufolge auf einem Pop-Event nichts verloren: „Der Markt zwingt die Akteurinnen und Akteure zur Berechenbarkeit und Anpassung.“ Wer daran Kritik übt oder sich widersetzt, laufe Gefahr, ausgeschlossen zu werden.
Die Politik der Unpolitischen
Ed Sheeran betont, er wolle mit seiner Musik vor allem Menschen zusammenbringen und Brücken bauen. Das klingt erst mal sympathisch. Gleichzeitig korrespondiere dieses Selbstverständnis als unpolitischer Künstler hervorragend mit der herrschenden Marktlogik, die genau dies voraussetze und belohne, beobachtet Prokop: „Es handelt sich dabei um die disziplinierende Macht der Reputation. Das bedeutet, dass Musikerinnen und Musiker in der Regel keine politische Kritik äußern, weil sie befürchten, ihren guten Ruf zu gefährden.“
Denken wir an die Debatte, die ESC-Sieger JJ losgetreten hat, als er seine Forderung nach dem Ausschluss Israels vom ESC öffentlich revidieren musste – ein weiteres Beispiel für die disziplinierende Macht der Reputation. Politische Statements können sich, so die Beobachtung oder Erfahrung vieler Musikerinnen und Musiker, ungünstig auf die Karriereentwicklung auswirken. Dadurch werde letztlich ein Prozess der Entpolitisierung befördert, sagt Prokop.
Steckbrief
Rainer Prokop
Rainer Prokop, ist Soziologe und seit 2019 Senior Scientist am Institut für Musiksoziologie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Er erforscht Machtstrukturen, soziale Ungleichheit und die Auswirkungen des Neoliberalismus auf die Musikindustrie. Der frühere Sänger und Gitarrist der Indie-PopBand Wedekind kennt das Musikgeschäft auch aus eigener Erfahrung: Mit der Band veröffentlichte er zwei Alben und war im Rahmen der Amadeus Awards für den FM4 Award nominiert. 2024 gab er gemeinsam mit Rosa Reitsamer das Buch „Higher Music Education and Employability in a Neoliberal World" heraus.